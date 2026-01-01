Αναπτύξτε το Hanko με εγκατάσταση ενός κλικ.
Backend ελέγχου ταυτότητας ανοιχτού κώδικα με προτεραιότητα στα passkey, με σύνδεση χωρίς κωδικό πρόσβασης, MFA, OIDC και κοινωνική σύνδεση.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Hanko
Το Hanko είναι ένα open-source authentication backend χτισμένο γύρω από passkeys και το πρότυπο WebAuthn, σχεδιασμένο ως μια self-hostable εναλλακτική λύση για τα Auth0, Clerk και άλλα identity SaaS. Περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη ροή χρήστη - εγγραφή passkey, SSO για κοινωνικά δίκτυα και επιχειρήσεις, κωδικούς πρόσβασης ως προαιρετική εφεδρεία, MFA και ανάκτηση βάσει email - που εκτίθεται μέσω ενός καθαρού REST API και drop-in web components.
Η self-hosting του Hanko στο δικό σας VPS διατηρεί τα διαπιστευτήρια χρήστη, τις συνεδρίες και τα αρχεία καταγραφής ελέγχου εντός της υποδομής σας, χωρίς χρεώσεις ανά MAU και χωρίς vendor lock-in. Η ενσωματωμένη βάση δεδομένων PostgreSQL διατηρεί τους λογαριασμούς χρηστών και τα διαπιστευτήρια WebAuthn, ενώ οι συνεδρίες του Hanko που βασίζονται σε JWT συνδέονται με οποιοδήποτε frontend ή backend stack.
Βασικά χαρακτηριστικά του Hanko
Πιστοποίηση με προτεραιότητα Passkey
Σχεδιασμένο γύρω από WebAuthn και passkeys ώστε οι χρήστες να συνδέονται με Face ID, Touch ID ή κλειδιά υλικού αντί να πληκτρολογούν κωδικούς πρόσβασης.
Κοινωνικό και εταιρικό SSO
Έτοιμοι πάροχοι OAuth για Google, GitHub, Apple, Microsoft, Facebook, LinkedIn, Discord, καθώς και SAML για παρόχους εταιρικής ταυτότητας.
Έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων
Η υποστήριξη εφαρμογής TOTP authenticator και οι πολιτικές αξιόπιστων συσκευών προσθέτουν MFA πάνω από οποιαδήποτε login flow χωρίς εξωτερικές υπηρεσίες.
Web components SDK
Δημιουργήστε ένα πλήρες UI σύνδεσης σε λίγα λεπτά ενσωματώνοντας τα επίσημα web components της Hanko σε οποιοδήποτε framework - React, Vue, Svelte, ή απλό HTML.
JWT session tokens
Συμβατές με τα πρότυπα συνεδρίες JWT με περιστροφή και ανάκληση καθιστούν την ενσωμάτωση με υπάρχοντα APIs και microservices απλή.
Αρχεία καταγραφής ελέγχου και webhooks
Η ενσωματωμένη καταγραφή ελέγχου και τα συμβάντα webhook για κάθε ενέργεια ελέγχου ταυτότητας σάς προσφέρουν πλήρη ορατότητα και εύκολη ενσωμάτωση με συστήματα downstream.
Γιατί να τρέξω Hanko στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.