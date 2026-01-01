Το Hanko είναι ένα open-source authentication backend χτισμένο γύρω από passkeys και το πρότυπο WebAuthn, σχεδιασμένο ως μια self-hostable εναλλακτική λύση για τα Auth0, Clerk και άλλα identity SaaS. Περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη ροή χρήστη - εγγραφή passkey, SSO για κοινωνικά δίκτυα και επιχειρήσεις, κωδικούς πρόσβασης ως προαιρετική εφεδρεία, MFA και ανάκτηση βάσει email - που εκτίθεται μέσω ενός καθαρού REST API και drop-in web components.

Η self-hosting του Hanko στο δικό σας VPS διατηρεί τα διαπιστευτήρια χρήστη, τις συνεδρίες και τα αρχεία καταγραφής ελέγχου εντός της υποδομής σας, χωρίς χρεώσεις ανά MAU και χωρίς vendor lock-in. Η ενσωματωμένη βάση δεδομένων PostgreSQL διατηρεί τους λογαριασμούς χρηστών και τα διαπιστευτήρια WebAuthn, ενώ οι συνεδρίες του Hanko που βασίζονται σε JWT συνδέονται με οποιοδήποτε frontend ή backend stack.