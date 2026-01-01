Αναπτύξτε LNbits με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ανοιχτού κώδικα Lightning wallet και σύστημα λογαριασμών με κουμπαράδες φιλοδωρημάτων, paywalls, κουμπιά δωρεών και συνδρομές για δημιουργούς.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LNbits
Το LNbits είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα σύστημα πορτοφολιού και λογαριασμών Bitcoin Lightning Network που μετατρέπει οποιοδήποτε συμβατό Lightning backend σε μια πλατφόρμα πολλαπλών χρηστών. Αντί να λειτουργείτε ένα πορτοφόλι ενός μόνο κόμβου, το LNbits σάς επιτρέπει να παρέχετε απεριόριστα υπο-πορτοφόλια, το καθένα με τα δικά του API keys, υπόλοιπο και ελέγχους πρόσβασης — ιδανικό για δημιουργούς, κοινότητες, επιχειρήσεις και προγραμματιστές που θέλουν να εκδώσουν λογαριασμούς Lightning χωρίς να παραχωρήσουν την επιμέλεια του υποκείμενου κόμβου.
Μια επεκτάσιμη αρχιτεκτονική plugin συνοδεύεται από δεκάδες έτοιμες επεκτάσεις που καλύπτουν tip jars, paywalls, τερματικά σημείων πώλησης, συνδρομές, υπηρεσίες LNURL, scrub links και πολλά άλλα. Η αυτο-φιλοξενία του LNbits στο δικό σας VPS διατηρεί τα κανάλια Lightning, τα δεδομένα πληρωμών και τις σχέσεις με τους πελάτες εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς τρίτο θεματοφύλακα ή χρεώσεις ανά συναλλαγή.
Βασικά χαρακτηριστικά του LNbits
Λογαριασμοί πολλαπλών πορτοφολιών
Παρέχετε απεριόριστα sub-wallets πάνω από ένα Lightning backend, το καθένα με το δικό του υπόλοιπο, κλειδιά REST API και απομονωμένο ιστορικό συναλλαγών.
Κουμπαράδες για φιλοδωρήματα και τείχη πληρωμής
Οι ενσωματωμένες επεκτάσεις επιτρέπουν στους δημιουργούς να προσθέτουν κουτιά φιλοδωρημάτων, κουμπιά δωρεών, συνδέσμους με paywall και επίπεδα συνδρομών χωρίς να γράφουν προσαρμοσμένο κώδικα πληρωμών.
Προσθετές πηγές χρηματοδότησης
Συνδεθείτε σε LND, Core Lightning, Eclair, Phoenixd, Blink, Alby, OpenNode, ZBD, NWC, και πολλά άλλα - αλλάξτε backends από το admin UI χωρίς redeploying.
Αγορά επεκτάσεων
Μπορείτε να εγκαταστήσετε επεκτάσεις κοινότητας για τερματικά POS, υπηρεσίες LNURL, συνδέσμους scrub, παιχνίδια λοταρίας, δωροκάρτες και δεκάδες άλλα απευθείας από το UI.
Προγραμματιστής REST API
Κάθε πορτοφόλι παρέχει ένα τεκμηριωμένο REST API και διεπαφή WebSocket ώστε οι εφαρμογές να μπορούν να εκδίδουν τιμολόγια, να ελέγχουν υπόλοιπα και να λαμβάνουν γεγονότα πληρωμών προγραμματιστικά.
Αυτοδιαχειριζόμενος έλεγχος
Εκτελέστε ολόκληρη τη στοίβα στο δικό σας VPS και Lightning node - κανένας τρίτος θεματοφύλακας δεν διακρατεί κεφάλαια και δεν ισχύουν χρεώσεις πλατφόρμας ανά συναλλαγή.
Γιατί να τρέξω LNbits στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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