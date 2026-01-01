Το LNbits είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα σύστημα πορτοφολιού και λογαριασμών Bitcoin Lightning Network που μετατρέπει οποιοδήποτε συμβατό Lightning backend σε μια πλατφόρμα πολλαπλών χρηστών. Αντί να λειτουργείτε ένα πορτοφόλι ενός μόνο κόμβου, το LNbits σάς επιτρέπει να παρέχετε απεριόριστα υπο-πορτοφόλια, το καθένα με τα δικά του API keys, υπόλοιπο και ελέγχους πρόσβασης — ιδανικό για δημιουργούς, κοινότητες, επιχειρήσεις και προγραμματιστές που θέλουν να εκδώσουν λογαριασμούς Lightning χωρίς να παραχωρήσουν την επιμέλεια του υποκείμενου κόμβου.

Μια επεκτάσιμη αρχιτεκτονική plugin συνοδεύεται από δεκάδες έτοιμες επεκτάσεις που καλύπτουν tip jars, paywalls, τερματικά σημείων πώλησης, συνδρομές, υπηρεσίες LNURL, scrub links και πολλά άλλα. Η αυτο-φιλοξενία του LNbits στο δικό σας VPS διατηρεί τα κανάλια Lightning, τα δεδομένα πληρωμών και τις σχέσεις με τους πελάτες εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχό σας, χωρίς τρίτο θεματοφύλακα ή χρεώσεις ανά συναλλαγή.