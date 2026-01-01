Εγκαταστήστε το eLabFTW με ένα κλικ.
Ηλεκτρονικό εργαστηριακό σημειωματάριο ανοιχτού κώδικα για ερευνητικές ομάδες, για την παρακολούθηση πειραμάτων, δειγμάτων και πρωτοκόλλων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για eLabFTW
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με eLabFTW
Το eLabFTW είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα ηλεκτρονικό εργαστηριακό σημειωματάριο (ELN) κατασκευασμένο ειδικά για ερευνητικά εργαστήρια. Αντικαθιστά τα χάρτινα σημειωματάρια και τα διάσπαρτα υπολογιστικά φύλλα με έναν δομημένο, αναζητήσιμο χώρο εργασίας όπου οι επιστήμονες καταγράφουν πειράματα, διαχειρίζονται δείγματα και αντιδραστήρια, αποθηκεύουν πρωτόκολλα και συνεργάζονται σε κοινόχρηστους πόρους μεταξύ ομάδων.
Η αυτο-φιλοξενία του eLabFTW στον δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα ερευνητικά δεδομένα, πνευματική ιδιοκτησία και αδημοσίευτα αποτελέσματα εξ ολοκλήρου υπό τον θεσμικό έλεγχο — χωρίς cloud τρίτων, χωρίς τιμολόγηση ανά θέση και χωρίς κίνδυνο εγκλωβισμού σε προμηθευτή. Η πλήρης εξαγωγή PDF/ZIP, η χρονοσήμανση και η συμβατή με S3 αποθήκευση το καθιστούν κατάλληλο για ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα που απαιτούν διαδρομές ελέγχου και μακροπρόθεσμη αρχειοθέτηση.
Βασικά χαρακτηριστικά του eLabFTW
Σημειωματάριο πειραμάτων
Επεξεργαστής εμπλουτισμένου κειμένου και Markdown με LaTeX, ανάδειξη κώδικα, συνημμένα αρχεία και ιστορικό εκδόσεων για κάθε καταχώριση πειράματος.
Δειγματική βάση δεδομένων
Παρακολουθήστε αντιδραστήρια, εξοπλισμό, αντισώματα και κυτταρικές σειρές με προσαρμοσμένους τύπους αντικειμένων, metadata και τοποθεσίες αποθέματος σε όλο το εργαστήριο.
Ομαδική συνεργασία
Μοιραστείτε πειράματα και πόρους σε όλες τις ομάδες με λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης ανά στοιχείο και ανά χρήστη και μια κοινόχρηστη βιβλιοθήκη προτύπων.
Επαναχρησιμοποιήσιμα πρωτόκολλα
Δημιουργήστε μια βιβλιοθήκη πρωτοκόλλων με έκδοση, την οποία οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μπορεί να κλωνοποιήσει σε ένα νέο πείραμα, διατηρώντας τις μεθόδους συνεπείς και αναπαραγώγιμες.
Αξιόπιστες χρονοσφραγίδες
Κρυπτογραφική χρονοσήμανση των καταχωρήσεων πειραμάτων μέσω αρχών RFC 3161 για να αποδειχθεί πότε καταγράφηκαν τα δεδομένα για τις ανάγκες IP και ελέγχου.
Εξαγωγές PDF και ZIP
Δημιουργήστε υπογεγραμμένες αναφορές PDF ή πλήρη αρχεία ZIP πειραμάτων και πόρων για αρχειοθέτηση, ρυθμιστική αναθεώρηση ή δημοσίευση.
Γιατί να τρέξω eLabFTW στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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