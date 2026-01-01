Το eLabFTW είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού κώδικα ηλεκτρονικό εργαστηριακό σημειωματάριο (ELN) κατασκευασμένο ειδικά για ερευνητικά εργαστήρια. Αντικαθιστά τα χάρτινα σημειωματάρια και τα διάσπαρτα υπολογιστικά φύλλα με έναν δομημένο, αναζητήσιμο χώρο εργασίας όπου οι επιστήμονες καταγράφουν πειράματα, διαχειρίζονται δείγματα και αντιδραστήρια, αποθηκεύουν πρωτόκολλα και συνεργάζονται σε κοινόχρηστους πόρους μεταξύ ομάδων.

Η αυτο-φιλοξενία του eLabFTW στον δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα ερευνητικά δεδομένα, πνευματική ιδιοκτησία και αδημοσίευτα αποτελέσματα εξ ολοκλήρου υπό τον θεσμικό έλεγχο — χωρίς cloud τρίτων, χωρίς τιμολόγηση ανά θέση και χωρίς κίνδυνο εγκλωβισμού σε προμηθευτή. Η πλήρης εξαγωγή PDF/ZIP, η χρονοσήμανση και η συμβατή με S3 αποθήκευση το καθιστούν κατάλληλο για ρυθμιζόμενα περιβάλλοντα που απαιτούν διαδρομές ελέγχου και μακροπρόθεσμη αρχειοθέτηση.