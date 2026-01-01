Το Meteroid είναι μια πλατφόρμα χρέωσης ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη για σύγχρονες εταιρείες SaaS που χρειάζονται πλήρη έλεγχο στον τρόπο τιμολόγησης, μέτρησης και έκδοσης τιμολογίων στους πελάτες τους. Χειρίζεται συνδρομές, τιμολόγηση βάσει χρήσης, υβριδικά πλάνα, δωρεάν δοκιμές, κουπόνια και grandfathering μέσω ενός ενιαίου API και διαχειριστικού UI, καταργώντας την ανάγκη να συνδυάζονται το Stripe Billing, μια υπηρεσία μέτρησης και ένα εσωτερικά αναπτυγμένο σύστημα τιμολόγησης.

Η αυτο-φιλοξενία του Meteroid διατηρεί τα δεδομένα πελατών, τη λογική τιμολόγησης και τα αρχεία εσόδων εντός του δικού σας VPS, χωρίς χρεώσεις ανά συμβάν από τρίτους παρόχους χρέωσης. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει PostgreSQL, ClickHouse για αναλύσεις μέτρησης μεγάλου όγκου και Redpanda για ροή συμβάντων.