Εγκαταστήστε το Meteroid με ένα κλικ.
Open-source υποδομή τιμολόγησης και χρέωσης για SaaS - συνδρομές, μέτρηση βάσει χρήσης, τιμολόγηση και ανάλυση εσόδων.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Meteroid
Το Meteroid είναι μια πλατφόρμα χρέωσης ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένη για σύγχρονες εταιρείες SaaS που χρειάζονται πλήρη έλεγχο στον τρόπο τιμολόγησης, μέτρησης και έκδοσης τιμολογίων στους πελάτες τους. Χειρίζεται συνδρομές, τιμολόγηση βάσει χρήσης, υβριδικά πλάνα, δωρεάν δοκιμές, κουπόνια και grandfathering μέσω ενός ενιαίου API και διαχειριστικού UI, καταργώντας την ανάγκη να συνδυάζονται το Stripe Billing, μια υπηρεσία μέτρησης και ένα εσωτερικά αναπτυγμένο σύστημα τιμολόγησης.
Η αυτο-φιλοξενία του Meteroid διατηρεί τα δεδομένα πελατών, τη λογική τιμολόγησης και τα αρχεία εσόδων εντός του δικού σας VPS, χωρίς χρεώσεις ανά συμβάν από τρίτους παρόχους χρέωσης. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει PostgreSQL, ClickHouse για αναλύσεις μέτρησης μεγάλου όγκου και Redpanda για ροή συμβάντων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Meteroid
Διαχείριση συνδρομών
Διαχειριστείτε επαναλαμβανόμενα πλάνα, δωρεάν δοκιμαστικές περιόδους, αναβαθμίσεις, υποβαθμίσεις και τιμολογήσεις παλαιών συμβολαίων μέσω ενός ενιαίου admin UI και REST API.
Μέτρηση βάσει χρήσης
Διοχετεύστε γεγονότα προϊόντων στο ClickHouse και τιμολογήστε βάσει μετρήσιμων διαστάσεων όπως κλήσεις API, θέσεις ή αποθηκευτικό χώρο, με υπο-δευτερόλεπτη εισαγωγή.
Αυτοματοποιημένη τιμολόγηση
Δημιουργήστε τιμολόγια με ακριβή αναλογική χρέωση σε κάθε κύκλο χρέωσης και παραδώστε τα μέσω webhooks ή επεξεργαστών πληρωμών downstream.
Υβριδικά μοντέλα τιμολόγησης
Συνδυάστε πάγιες χρεώσεις, χρεώσεις ανά θέση, κλιμακωτή χρήση και εφάπαξ χρεώσεις στο ίδιο πλάνο χωρίς προσαρμοσμένο κώδικα χρέωσης.
Αναλύσεις εσόδων
Παρακολουθήστε MRR, churn, επέκταση και cohort retention με ενσωματωμένα dashboards που τροφοδοτούνται από τα ζωντανά δεδομένα χρέωσής σας.
Ανοιχτά REST και gRPC APIs
Ενσωματώστε το Meteroid στο προϊόν σας με κορυφαία REST και gRPC APIs και αποφύγετε τον εγκλωβισμό σε έναν πάροχο χρέωσης κλειστού τύπου.
Γιατί να τρέξω Meteroid στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.