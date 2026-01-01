Το PocketBase ενσωματώνει μια βάση δεδομένων SQLite σε πραγματικό χρόνο, έλεγχο ταυτότητας χρήστη (email/κωδικός πρόσβασης και OAuth2), αποθήκευση αρχείων και ένα πίνακα διαχείρισης σε ένα ενιαίο εκτελέσιμο αρχείο Go. Δημιουργεί αυτόματα REST και WebSocket APIs για κάθε συλλογή που δημιουργείτε, ώστε να μπορείτε να μεταβείτε από το μηδέν σε ένα λειτουργικό backend μέσα σε λίγα λεπτά χωρίς να χρειάζεται να εκκινήσετε ξεχωριστές υπηρεσίες.

Η αυτο-φιλοξενία του PocketBase στον δικό σας VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα χρήστη και τα αρχεία εφαρμογών υπό τον έλεγχό σας, εξαλείφει τις χρεώσεις cloud BaaS ανά αίτημα και σας παρέχει έναν επίμονο, πάντα ενεργό server με προβλέψιμο κόστος καθώς η εφαρμογή σας κλιμακώνεται.