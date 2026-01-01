Αναπτύξτε το PocketBase με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source backend σε ένα ενιαίο εκτελέσιμο — βάση δεδομένων πραγματικού χρόνου, αυθεντικοποίηση, αποθήκευση αρχείων και admin UI περιλαμβάνονται έτοιμα προς χρήση.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PocketBase
Το PocketBase ενσωματώνει μια βάση δεδομένων SQLite σε πραγματικό χρόνο, έλεγχο ταυτότητας χρήστη (email/κωδικός πρόσβασης και OAuth2), αποθήκευση αρχείων και ένα πίνακα διαχείρισης σε ένα ενιαίο εκτελέσιμο αρχείο Go. Δημιουργεί αυτόματα REST και WebSocket APIs για κάθε συλλογή που δημιουργείτε, ώστε να μπορείτε να μεταβείτε από το μηδέν σε ένα λειτουργικό backend μέσα σε λίγα λεπτά χωρίς να χρειάζεται να εκκινήσετε ξεχωριστές υπηρεσίες.
Η αυτο-φιλοξενία του PocketBase στον δικό σας VPS διατηρεί όλα τα δεδομένα χρήστη και τα αρχεία εφαρμογών υπό τον έλεγχό σας, εξαλείφει τις χρεώσεις cloud BaaS ανά αίτημα και σας παρέχει έναν επίμονο, πάντα ενεργό server με προβλέψιμο κόστος καθώς η εφαρμογή σας κλιμακώνεται.
Βασικά χαρακτηριστικά του PocketBase
Realtime Database
Οι συλλογές με υποστήριξη SQLite και αυτόματα REST και WebSocket APIs, σας επιτρέπουν να εγγραφείτε σε αλλαγές ζωντανών δεδομένων χωρίς να γράψετε ούτε μία γραμμή backend κώδικα.
Ενσωματωμένη πιστοποίηση
Η εγγραφή με Email/κωδικό πρόσβασης και οι πάροχοι OAuth2 (Google, GitHub και άλλα) είναι προ-ρυθμισμένοι, καταργώντας την ανάγκη για μια ξεχωριστή υπηρεσία ταυτότητας.
Αποθήκευση αρχείων
Ανεβάστε και διαθέστε αρχεία απευθείας μέσω του PocketBase με αυτόματη αλλαγή μεγέθους εικόνων, ή συνδέστε ένα S3-compatible bucket για επεκτάσιμο εξωτερικό χώρο αποθήκευσης.
Πίνακας ελέγχου διαχειριστή
Ένα ενσωματωμένο web UI σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε συλλογές, να περιηγείστε σε εγγραφές, να διαμορφώνετε παρόχους auth και να παρακολουθείτε τη δραστηριότητα χωρίς να γράφετε ερωτήματα βάσης δεδομένων.
JavaScript hooks
Προσθέστε προσαρμοσμένη επικύρωση, επιχειρηματική λογική και επεκτάσεις διαδρομών API χρησιμοποιώντας JavaScript - δεν απαιτείται recompilation, οι αλλαγές εφαρμόζονται άμεσα.
Γιατί να τρέξω PocketBase στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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