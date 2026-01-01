Το Gatus είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης uptime με προτεραιότητα στον προγραμματιστή και μια σελίδα κατάστασης που παρακολουθεί την κατάσταση λειτουργίας των HTTP APIs, TCP services, DNS records, ICMP targets, SSH hosts, gRPC endpoints και SSL certificates από μια δηλωτική διαμόρφωση YAML. Αξιολογεί συνθήκες — κωδικούς κατάστασης, χρόνους απόκρισης, περιεχόμενο σώματος και λήξη πιστοποιητικού — και αποδίδει έναν πίνακα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο με ιστορικά ποσοστά uptime για κάθε endpoint.

Η αυτο-φιλοξενία του Gatus στο δικό σας VPS διατηρεί την υποδομή παρακολούπησής σας ανεξάρτητη από τις υπηρεσίες που παρακολουθεί, εξαλείφει τις χρεώσεις SaaS ανά έλεγχο και σας επιτρέπει να δρομολογείτε ειδοποιήσεις μέσω περισσότερων από 40 ενσωματώσεων — συμπεριλαμβανομένων των Slack, Discord, PagerDuty και Telegram — χωρίς τα δεδομένα παρακολούθησής σας να εγκαταλείπουν το περιβάλλον σας.