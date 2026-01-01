Αναπτύξτε το Gatus με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Σελίδα κατάστασης για προγραμματιστές με αυτοματοποιημένο multi-protocol monitoring, υπό όρους alerting και real-time uptime dashboards.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Gatus
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Gatus
Το Gatus είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης uptime με προτεραιότητα στον προγραμματιστή και μια σελίδα κατάστασης που παρακολουθεί την κατάσταση λειτουργίας των HTTP APIs, TCP services, DNS records, ICMP targets, SSH hosts, gRPC endpoints και SSL certificates από μια δηλωτική διαμόρφωση YAML. Αξιολογεί συνθήκες — κωδικούς κατάστασης, χρόνους απόκρισης, περιεχόμενο σώματος και λήξη πιστοποιητικού — και αποδίδει έναν πίνακα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο με ιστορικά ποσοστά uptime για κάθε endpoint.
Η αυτο-φιλοξενία του Gatus στο δικό σας VPS διατηρεί την υποδομή παρακολούπησής σας ανεξάρτητη από τις υπηρεσίες που παρακολουθεί, εξαλείφει τις χρεώσεις SaaS ανά έλεγχο και σας επιτρέπει να δρομολογείτε ειδοποιήσεις μέσω περισσότερων από 40 ενσωματώσεων — συμπεριλαμβανομένων των Slack, Discord, PagerDuty και Telegram — χωρίς τα δεδομένα παρακολούθησής σας να εγκαταλείπουν το περιβάλλον σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Gatus
Παρακολούθηση πολλαπλών πρωτοκόλλων
Παρακολουθήστε τη λήξη πιστοποιητικών HTTP, TCP, DNS, ICMP, SSH, gRPC, και SSL από μία ενιαία YAML config — χωρίς να απαιτούνται agents ή επιπλέον code.
Υπό όρους ειδοποίηση
Ορίστε ακριβείς συνθήκες ειδοποίησης για κωδικούς κατάστασης, χρόνους απόκρισης, πεδία σώματος JSON και λήξη πιστοποιητικού, με 40+ ενσωματώσεις συμπεριλαμβανομένων των Slack και PagerDuty.
Prometheus μετρικά
Παρέχετε την υγεία του endpoint και την καθυστέρηση μέσω ενός endpoint /metrics για άμεση ενσωμάτωση με το Grafana και το υπάρχον observability stack σας.
Ενσωματώσιμα σήματα
Δημιουργήστε σήματα SVG uptime και response-time για ενσωμάτωση σε GitHub READMEs, ιστοσελίδες τεκμηρίωσης ή σελίδες κατάστασης προσβάσιμες στο κοινό.
Περίοδοι συντήρησης
Προγραμματίστε περιόδους αδράνειας για να καταστείλετε ψευδείς ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια αναπτύξεων, συντήρησης ή γνωστών διακοπών λειτουργίας, χωρίς να αγγίξετε τους κανόνες ειδοποιήσεών σας.
Γιατί να τρέξω Gatus στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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