Αναπτύξτε το Misskey με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ανοιχτού κώδικα ομοσπονδιακή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέει την κοινότητά σας με το παγκόσμιο fediverse μέσω του ActivityPub.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Misskey
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Misskey
Το Misskey είναι μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ανοιχτού κώδικα, πλούσια σε χαρακτηριστικά, χτισμένη για το fediverse. Χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο ActivityPub, η εγκατάσταση Misskey σας διασυνδέεται με το Mastodon, το Pleroma και χιλιάδες άλλους servers του fediverse, δίνοντας στους χρήστες σας πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο social graph, διατηρώντας παράλληλα όλα τα δεδομένα στη δική σας υποδομή.
Σε αντίθεση με τις μεγάλες κεντρικοποιημένες πλατφόρμες, το Misskey δίνει προτεραιότητα στον έλεγχο της κοινότητας — εσείς ορίζετε τους κανόνες, τις πολιτικές εποπτείας και το ποιος μπορεί να συμμετάσχει. Το self-hosting σε ένα VPS σημαίνει χωρίς αλγοριθμική χειραγώγηση, χωρίς συλλογή δεδομένων και χωρίς τον κίνδυνο να εξαφανιστεί η πλατφόρμα γύρω σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Misskey
ActivityPub ομοσπονδία
Η instance σας συνδέεται με περισσότερους από 10.000 fediverse servers, ώστε οι χρήστες να μπορούν να ακολουθούν και να αλληλεπιδρούν με λογαριασμούς σε Mastodon, Pleroma και άλλες πλατφόρμες χωρίς να εγκαταλείψουν την instance σας.
Προσαρμοσμένες Αντιδράσεις Emoji
Αντιδράστε σε οποιαδήποτε ανάρτηση με οποιοδήποτε εμότζι — συμπεριλαμβανομένων προσαρμοσμένων που ανεβάζετε — ξεπερνώντας κατά πολύ τα likes με ένα μόνο κουμπί των περισσότερων πλατφορμών.
Ενσωματωμένη μονάδα πολυμέσων
Κάθε χρήστης αποκτά μια προσωπική μονάδα πολυμέσων για να ανεβάζει, να οργανώνει και να επαναχρησιμοποιεί αρχεία και εικόνες σε όλες τις αναρτήσεις, χωρίς επανεφόρτωση.
Plugin και Theme σύστημα
Επεκτείνετε το Misskey με plugins που υποστηρίζονται από το AiScript και εφαρμόστε προσαρμοσμένα themes για να εξατομικεύσετε σε βάθος τη διεπαφή για την κοινότητά σας.
Ευέλικτη Ορατότητα Σημειώσεων
Κάθε ανάρτηση μπορεί να ρυθμιστεί ως δημόσια, αρχική ροή, μόνο για ακόλουθους ή απευθείας μήνυμα — δίνοντας στους χρήστες λεπτομερή έλεγχο για το ποιος βλέπει τι.
Γιατί να τρέξω Misskey στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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