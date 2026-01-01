Το Misskey είναι μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ανοιχτού κώδικα, πλούσια σε χαρακτηριστικά, χτισμένη για το fediverse. Χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο ActivityPub, η εγκατάσταση Misskey σας διασυνδέεται με το Mastodon, το Pleroma και χιλιάδες άλλους servers του fediverse, δίνοντας στους χρήστες σας πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο social graph, διατηρώντας παράλληλα όλα τα δεδομένα στη δική σας υποδομή.

Σε αντίθεση με τις μεγάλες κεντρικοποιημένες πλατφόρμες, το Misskey δίνει προτεραιότητα στον έλεγχο της κοινότητας — εσείς ορίζετε τους κανόνες, τις πολιτικές εποπτείας και το ποιος μπορεί να συμμετάσχει. Το self-hosting σε ένα VPS σημαίνει χωρίς αλγοριθμική χειραγώγηση, χωρίς συλλογή δεδομένων και χωρίς τον κίνδυνο να εξαφανιστεί η πλατφόρμα γύρω σας.