Αναπτύξτε το OpenProject με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα διαχείρισης έργων ανοιχτού κώδικα που καλύπτει παρακολούθηση εργασιών, σχεδιασμό Gantt, πίνακες Agile και παρακολούθηση χρόνου σε μία αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για OpenProject
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με OpenProject
Το OpenProject είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης έργων ανοιχτού κώδικα που προσφέρει στις ομάδες μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση στα Jira, Asana και Basecamp. Καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής του έργου — από την παρακολούθηση εργασιών και σφαλμάτων, μέσω του προγραμματισμού χρονοδιαγραμμάτων Gantt, των Agile πινάκων (Scrum και Kanban), και της ενσωματωμένης παρακολούθησης χρόνου — σε μία μόνο εφαρμογή. Σε αντίθεση με τα εργαλεία SaaS, η αυτο-φιλοξενία διατηρεί όλα τα δεδομένα του έργου, τα χρονοδιαγράμματα και την επικοινωνία της ομάδας εντός της δικής σας υποδομής.
Ομάδες σε οργανισμούς ανάπτυξης λογισμικού, μηχανικής, κυβέρνησης και κατασκευών χρησιμοποιούν το OpenProject για τη διαχείριση σύνθετων έργων πολλαπλών ομάδων με αυστηρές απαιτήσεις κυριαρχίας δεδομένων. Αυτό το πρότυπο αναπτύσσει το OpenProject με αποκλειστικές υπηρεσίες web, background worker και PostgreSQL ακολουθώντας την προτεινόμενη αρχιτεκτονική παραγωγής.
Βασικά χαρακτηριστικά του OpenProject
Παρακολούθηση πακέτου εργασίας
Δημιουργήστε και διαχειριστείτε εργασίες, σφάλματα, ιστορίες χρηστών και ορόσημα με πλούσια μεταδεδομένα, ιεραρχίες και σχέσεις μεταξύ των στοιχείων.
Σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος Gantt
Προγραμματίστε την εργασία στον χρόνο με διαδραστικά διαγράμματα Gantt, εξαρτήσεις και παρακολούθηση ορόσημων για πολυφασικά έργα.
Agile πίνακες
Διαχειριστείτε Scrum sprints ή ροές εργασίας Kanban με πίνακες drag-and-drop, διαχείριση backlog και παρακολούθηση velocity.
Παρακολούθηση χρόνου και κόστους
Καταγράψτε τον χρόνο για τα πακέτα εργασίας, ορίστε προϋπολογισμούς και δημιουργήστε αναφορές κόστους για να διατηρήσετε τα έργα εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού.
GitHub & GitLab ενσωμάτωση
Συνδέστε τα pull requests και τα commits απευθείας με τα πακέτα εργασίας, παρέχοντας στους προγραμματιστές και τους διαχειριστές έργων μια ενιαία εικόνα της προόδου.
Γιατί να τρέξω OpenProject στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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