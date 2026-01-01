Το OpenProject είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης έργων ανοιχτού κώδικα που προσφέρει στις ομάδες μια αυτο-φιλοξενούμενη εναλλακτική λύση στα Jira, Asana και Basecamp. Καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής του έργου — από την παρακολούθηση εργασιών και σφαλμάτων, μέσω του προγραμματισμού χρονοδιαγραμμάτων Gantt, των Agile πινάκων (Scrum και Kanban), και της ενσωματωμένης παρακολούθησης χρόνου — σε μία μόνο εφαρμογή. Σε αντίθεση με τα εργαλεία SaaS, η αυτο-φιλοξενία διατηρεί όλα τα δεδομένα του έργου, τα χρονοδιαγράμματα και την επικοινωνία της ομάδας εντός της δικής σας υποδομής.

Ομάδες σε οργανισμούς ανάπτυξης λογισμικού, μηχανικής, κυβέρνησης και κατασκευών χρησιμοποιούν το OpenProject για τη διαχείριση σύνθετων έργων πολλαπλών ομάδων με αυστηρές απαιτήσεις κυριαρχίας δεδομένων. Αυτό το πρότυπο αναπτύσσει το OpenProject με αποκλειστικές υπηρεσίες web, background worker και PostgreSQL ακολουθώντας την προτεινόμενη αρχιτεκτονική παραγωγής.