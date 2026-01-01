Έκπτωση έως 69% για Plandex

Εγκατάσταση Plandex με ένα κλικ.

Πράκτορας κωδικοποίησης AI τερματικού ανοιχτού κώδικα που σχεδιάζει και εκτελεί μεγάλες, πολυεπίπεδες εργασίες σε πολλά αρχεία.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Εγκατάσταση Plandex με ένα κλικ.

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69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Plandex

Το Plandex είναι ένας πράκτορας κωδικοποίησης AI ανοιχτού κώδικα που λειτουργεί στο terminal σας και αντιμετωπίζει πραγματικές εργασίες λογισμικού που καλύπτουν δεκάδες αρχεία και πολλά βήματα. Αντί να παράγει στιγμιαία αποσπάσματα, δημιουργεί και βελτιώνει ένα σχέδιο, δοκιμάζει αλλαγές αρχείων σε sandbox για έλεγχο βάσει διαφορών πριν τις εφαρμόσει, και διαχειρίζεται έως και 2 εκατομμύρια tokens περιβάλλοντος για να εργαστεί σε μεγάλες βάσεις κώδικα.

Η αυτο-φιλοξενία του Plandex στο VPS σας διατηρεί τον κώδικα, τα prompts και τα σχέδιά σας σε υποδομή που ελέγχετε, ενώ σας παρέχει έναν μόνιμο διακομιστή στον οποίο μπορεί να συνδεθεί το ελαφρύ Plandex CLI από οποιοδήποτε μηχάνημα ανάπτυξης. Φέρνετε τα δικά σας διαπιστευτήρια παρόχου μοντέλου — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google, ή τοπικό Ollama — οπότε δεν υπάρχει τέλος πλατφόρμας ανά θέση ή εξάρτηση από προμηθευτή.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Plandex

Προγραμματισμός μεγάλων εργασιών

Δημιουργεί πολυεπίπεδα πλάνα για αλλαγές που καλύπτουν δεκάδες αρχεία, αντί να παράγει μεμονωμένα αποσπάσματα κώδικα.

2M token πλαίσιο

Επεξεργάζεται και κατανοεί μεγάλες βάσεις κώδικα με ένα παράθυρο περιβάλλοντος έως 2 εκατομμύρια tokens.

Αναθεώρηση βασισμένη σε Diff

Τα sandboxes απομονώνουν τις επεξεργασίες αρχείων και εμφανίζουν ένα diff για κάθε αλλαγή, ώστε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε πριν οτιδήποτε αγγίξει το working tree σας.

Μοντέλα πολλαπλών παρόχων

Συνδέεται με OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini, και τοπικά μοντέλα Ollama από μία μόνο συνεδρία CLI.

REPL εγγενές στο Terminal

Λειτουργεί σε ένα terminal REPL με fuzzy command completion, scripting και υποστήριξη piping - δεν απαιτείται καρτέλα browser.

Self-hosted server

Το CLI στον φορητό υπολογιστή σας συνδέεται με τον Plandex server στο VPS σας, διατηρώντας τα σχέδια και την κατάσταση του έργου υπό τον έλεγχό σας.

Γιατί να τρέξω Plandex στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

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