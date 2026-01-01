Εγκατάσταση Plandex με ένα κλικ.
Πράκτορας κωδικοποίησης AI τερματικού ανοιχτού κώδικα που σχεδιάζει και εκτελεί μεγάλες, πολυεπίπεδες εργασίες σε πολλά αρχεία.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Plandex
Το Plandex είναι ένας πράκτορας κωδικοποίησης AI ανοιχτού κώδικα που λειτουργεί στο terminal σας και αντιμετωπίζει πραγματικές εργασίες λογισμικού που καλύπτουν δεκάδες αρχεία και πολλά βήματα. Αντί να παράγει στιγμιαία αποσπάσματα, δημιουργεί και βελτιώνει ένα σχέδιο, δοκιμάζει αλλαγές αρχείων σε sandbox για έλεγχο βάσει διαφορών πριν τις εφαρμόσει, και διαχειρίζεται έως και 2 εκατομμύρια tokens περιβάλλοντος για να εργαστεί σε μεγάλες βάσεις κώδικα.
Η αυτο-φιλοξενία του Plandex στο VPS σας διατηρεί τον κώδικα, τα prompts και τα σχέδιά σας σε υποδομή που ελέγχετε, ενώ σας παρέχει έναν μόνιμο διακομιστή στον οποίο μπορεί να συνδεθεί το ελαφρύ Plandex CLI από οποιοδήποτε μηχάνημα ανάπτυξης. Φέρνετε τα δικά σας διαπιστευτήρια παρόχου μοντέλου — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google, ή τοπικό Ollama — οπότε δεν υπάρχει τέλος πλατφόρμας ανά θέση ή εξάρτηση από προμηθευτή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Plandex
Προγραμματισμός μεγάλων εργασιών
Δημιουργεί πολυεπίπεδα πλάνα για αλλαγές που καλύπτουν δεκάδες αρχεία, αντί να παράγει μεμονωμένα αποσπάσματα κώδικα.
2M token πλαίσιο
Επεξεργάζεται και κατανοεί μεγάλες βάσεις κώδικα με ένα παράθυρο περιβάλλοντος έως 2 εκατομμύρια tokens.
Αναθεώρηση βασισμένη σε Diff
Τα sandboxes απομονώνουν τις επεξεργασίες αρχείων και εμφανίζουν ένα diff για κάθε αλλαγή, ώστε να εγκρίνετε ή να απορρίψετε πριν οτιδήποτε αγγίξει το working tree σας.
Μοντέλα πολλαπλών παρόχων
Συνδέεται με OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini, και τοπικά μοντέλα Ollama από μία μόνο συνεδρία CLI.
REPL εγγενές στο Terminal
Λειτουργεί σε ένα terminal REPL με fuzzy command completion, scripting και υποστήριξη piping - δεν απαιτείται καρτέλα browser.
Self-hosted server
Το CLI στον φορητό υπολογιστή σας συνδέεται με τον Plandex server στο VPS σας, διατηρώντας τα σχέδια και την κατάσταση του έργου υπό τον έλεγχό σας.
Γιατί να τρέξω Plandex στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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