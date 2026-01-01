Το Plandex είναι ένας πράκτορας κωδικοποίησης AI ανοιχτού κώδικα που λειτουργεί στο terminal σας και αντιμετωπίζει πραγματικές εργασίες λογισμικού που καλύπτουν δεκάδες αρχεία και πολλά βήματα. Αντί να παράγει στιγμιαία αποσπάσματα, δημιουργεί και βελτιώνει ένα σχέδιο, δοκιμάζει αλλαγές αρχείων σε sandbox για έλεγχο βάσει διαφορών πριν τις εφαρμόσει, και διαχειρίζεται έως και 2 εκατομμύρια tokens περιβάλλοντος για να εργαστεί σε μεγάλες βάσεις κώδικα.

Η αυτο-φιλοξενία του Plandex στο VPS σας διατηρεί τον κώδικα, τα prompts και τα σχέδιά σας σε υποδομή που ελέγχετε, ενώ σας παρέχει έναν μόνιμο διακομιστή στον οποίο μπορεί να συνδεθεί το ελαφρύ Plandex CLI από οποιοδήποτε μηχάνημα ανάπτυξης. Φέρνετε τα δικά σας διαπιστευτήρια παρόχου μοντέλου — OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google, ή τοπικό Ollama — οπότε δεν υπάρχει τέλος πλατφόρμας ανά θέση ή εξάρτηση από προμηθευτή.