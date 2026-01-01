Αναπτύξτε Copyparty με εγκατάσταση ενός κλικ.
Φορητός file server με πρόσβαση HTTP, WebDAV, SFTP και FTP, μεταφορτώσεις με δυνατότητα συνέχισης και μηδενικές εξαρτήσεις database.
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα VPS για Copyparty
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Copyparty
Το Copyparty είναι ένας self-hosted file server που συγκεντρώνει έναν εξαιρετικό αριθμό δυνατοτήτων σε ένα ενιαίο κοντέινερ χωρίς εξωτερική βάση δεδομένων. Εξυπηρετεί αρχεία μέσω HTTP, WebDAV, SFTP, FTP και TFTP ταυτόχρονα, υποστηρίζει τμηματικές επαναλαμβανόμενες μεταφορτώσεις που επιβιώνουν από διακοπτόμενες συνδέσεις, και περιλαμβάνει μια πλήρη βιβλιοθήκη πολυμέσων με μικρογραφίες, αναπαραγωγή ήχου και αναζήτηση πλήρους κειμένου.
Το self-hosting του Copyparty στο δικό σας VPS σας προσφέρει μια ιδιωτική πλατφόρμα κοινής χρήσης αρχείων που λειτουργεί με οποιονδήποτε τυπικό client — από ένα πρόγραμμα περιήγησης έως το Windows Explorer και το FileZilla — χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή ή επαναλαμβανόμενα τέλη αποθήκευσης. Επειδή όλα λειτουργούν σε ένα κοντέινερ με δεδομένα αποθηκευμένα απευθείας στο σύστημα αρχείων, τα αντίγραφα ασφαλείας και οι μεταφορές είναι απλά.
Βασικά χαρακτηριστικά του Copyparty
Πρόσβαση πολλαπλών πρωτοκόλλων
Διανείμετε αρχεία ταυτόχρονα μέσω HTTP, WebDAV, SFTP, FTP και TFTP ώστε κάθε client - browser, file manager ή CLI tool - να συνδέεται χρησιμοποιώντας το εγγενές του protocol.
Συνεχιζόμενες μεταφορτώσεις
Η υποστήριξη τμηματικής μεταφόρτωσης επιτρέπει σε μεγάλες μεταφορές αρχείων να συνεχίζονται αυτόματα μετά από διακοπές δικτύου, χωρίς να ξεκινούν από την αρχή.
Ενσωματωμένη βιβλιοθήκη μέσων
Δημιουργεί αυτόματα μικρογραφίες και εξάγει metadata για αρχεία ήχου και βίντεο, μετατρέποντας τον file server σας σε μια περιηγήσιμη συλλογή πολυμέσων.
Αποδιπλασιασμός αρχείων
Η hash-based deduplication εντοπίζει πανομοιότυπα αρχεία κατά την μεταφόρτωση και αποθηκεύει μόνο ένα αντίγραφο, εξοικονομώντας χώρο στο δίσκο χωρίς καμία χειροκίνητη προσπάθεια.
Χωρίς Database
Όλα τα δεδομένα βρίσκονται απευθείας στο σύστημα αρχείων — χωρίς PostgreSQL, MySQL ή Redis για διαχείριση, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή μετεγκατάσταση μαζί με τα αρχεία σας.
Γιατί να τρέχω Copyparty στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος διαχειριστής Docker
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά κοντέινερ Docker από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Φιλοξενία Docker VPS στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με τη φιλοξενία VPS της Hostinger! Ο χρόνος λειτουργίας τους είναι σταθερά κορυφαίος, διατηρώντας τον ιστότοπό μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με τεχνητή νοημοσύνη + ανθρώπινη συνομιλία, αν η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι απλά φωτιά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα ανάπτυξης και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Απρόσκοπτα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται σαν βράχος.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην αυτο-φιλοξενούμενη παρουσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν απίστευτα υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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