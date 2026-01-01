Το Copyparty είναι ένας self-hosted file server που συγκεντρώνει έναν εξαιρετικό αριθμό δυνατοτήτων σε ένα ενιαίο κοντέινερ χωρίς εξωτερική βάση δεδομένων. Εξυπηρετεί αρχεία μέσω HTTP, WebDAV, SFTP, FTP και TFTP ταυτόχρονα, υποστηρίζει τμηματικές επαναλαμβανόμενες μεταφορτώσεις που επιβιώνουν από διακοπτόμενες συνδέσεις, και περιλαμβάνει μια πλήρη βιβλιοθήκη πολυμέσων με μικρογραφίες, αναπαραγωγή ήχου και αναζήτηση πλήρους κειμένου.

Το self-hosting του Copyparty στο δικό σας VPS σας προσφέρει μια ιδιωτική πλατφόρμα κοινής χρήσης αρχείων που λειτουργεί με οποιονδήποτε τυπικό client — από ένα πρόγραμμα περιήγησης έως το Windows Explorer και το FileZilla — χωρίς εξάρτηση από προμηθευτή ή επαναλαμβανόμενα τέλη αποθήκευσης. Επειδή όλα λειτουργούν σε ένα κοντέινερ με δεδομένα αποθηκευμένα απευθείας στο σύστημα αρχείων, τα αντίγραφα ασφαλείας και οι μεταφορές είναι απλά.