Αναπτύξτε το Yopass με ένα κλικ.
Κρυπτογραφημένη υπηρεσία κοινής χρήσης μυστικών για την αποστολή κωδικών πρόσβασης και ευαίσθητων δεδομένων μέσω συνδέσμων μίας χρήσης που αυτοκαταστρέφονται.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Yopass
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Yopass
Το Yopass είναι μια υπηρεσία κοινής χρήσης κρυπτογραφημένων μυστικών ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να μοιράζεστε με ασφάλεια κωδικούς πρόσβασης, tokens και ευαίσθητα αρχεία χωρίς να τα αφήνετε σε αλυσίδες email, ιστορικά συνομιλιών ή αιτήματα υποστήριξης. Τα μυστικά κρυπτογραφούνται στο πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας OpenPGP πριν σταλούν στον server - το κλειδί αποκρυπτογράφησης δεν φτάνει ποτέ στον server, οπότε ακόμα και ο host δεν μπορεί να διαβάσει τα μυστικά σας. Κάθε μυστικό αποκτά ένα μοναδικό URL μίας χρήσης που αυτοκαταστρέφεται αυτόματα αφού προβληθεί ή μετά από μια διαμορφώσιμη περίοδο λήξης.
Η αυτο-φιλοξενία του Yopass στον VPS σας δίνει στον οργανισμό σας ένα ιδιωτικό, ελεγχόμενο κανάλι για την κοινή χρήση διαπιστευτηρίων και ευαίσθητων δεδομένων διαμόρφωσης. Δεν υπάρχουν λογαριασμοί για διαχείριση, χωρίς παρακολούθηση, και χωρίς αποθήκευση σε απλό κείμενο - απλώς ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας για την ασφαλή ανταλλαγή μυστικών εντός ομάδων ή με εξωτερικούς συνεργάτες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Yopass
Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο
Τα μυστικά κρυπτογραφούνται στον περιηγητή χρησιμοποιώντας OpenPGP πριν από τη μετάδοση, διασφαλίζοντας ότι ο διακομιστής δεν έχει ποτέ πρόσβαση σε δεδομένα απλού κειμένου.
Σύνδεσμοι μίας χρήσης
Κάθε μυστικό δημιουργεί ένα μοναδικό URL που καταστρέφεται οριστικά μετά την πρώτη προβολή, αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη εκ νέου πρόσβαση.
Διαμορφώσιμη λήξη
Ορίστε μυστικά να λήγουν αυτόματα μετά από ώρες, ημέρες ή εβδομάδες, ώστε ξεχασμένοι σύνδεσμοι να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάκτηση παρωχημένων ευαίσθητων δεδομένων.
Προσαρμοσμένη προστασία κωδικού πρόσβασης
Προσθέστε μια προαιρετική φράση πρόσβασης σε ένα μυστικό για ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας πέρα από τον ίδιο τον σύνδεσμο μίας χρήσης.
Κοινή χρήση αρχείων
Ανεβάστε και μοιραστείτε κρυπτογραφημένα αρχεία μαζί με μυστικά κειμένου, με κρυπτογράφηση ροής που διατηρεί το περιεχόμενο των αρχείων ιδιωτικό από άκρο σε άκρο.
Δεν απαιτούνται λογαριασμοί
Οι παραλήπτες έχουν πρόσβαση σε μυστικά μέσω ενός απευθείας συνδέσμου, χωρίς να απαιτείται σύνδεση, γεγονός που καθιστά την κοινή χρήση διαπιστευτηρίων με εξωτερικούς συνεργάτες ή πελάτες χωρίς τριβές.
Γιατί να τρέξω Yopass στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.