Το Yopass είναι μια υπηρεσία κοινής χρήσης κρυπτογραφημένων μυστικών ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να μοιράζεστε με ασφάλεια κωδικούς πρόσβασης, tokens και ευαίσθητα αρχεία χωρίς να τα αφήνετε σε αλυσίδες email, ιστορικά συνομιλιών ή αιτήματα υποστήριξης. Τα μυστικά κρυπτογραφούνται στο πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας OpenPGP πριν σταλούν στον server - το κλειδί αποκρυπτογράφησης δεν φτάνει ποτέ στον server, οπότε ακόμα και ο host δεν μπορεί να διαβάσει τα μυστικά σας. Κάθε μυστικό αποκτά ένα μοναδικό URL μίας χρήσης που αυτοκαταστρέφεται αυτόματα αφού προβληθεί ή μετά από μια διαμορφώσιμη περίοδο λήξης.

Η αυτο-φιλοξενία του Yopass στον VPS σας δίνει στον οργανισμό σας ένα ιδιωτικό, ελεγχόμενο κανάλι για την κοινή χρήση διαπιστευτηρίων και ευαίσθητων δεδομένων διαμόρφωσης. Δεν υπάρχουν λογαριασμοί για διαχείριση, χωρίς παρακολούθηση, και χωρίς αποθήκευση σε απλό κείμενο - απλώς ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας για την ασφαλή ανταλλαγή μυστικών εντός ομάδων ή με εξωτερικούς συνεργάτες.