Έκπτωση έως 69% για Yopass

Αναπτύξτε το Yopass με ένα κλικ.

Κρυπτογραφημένη υπηρεσία κοινής χρήσης μυστικών για την αποστολή κωδικών πρόσβασης και ευαίσθητων δεδομένων μέσω συνδέσμων μίας χρήσης που αυτοκαταστρέφονται.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Yopass με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Yopass

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Yopass

Το Yopass είναι μια υπηρεσία κοινής χρήσης κρυπτογραφημένων μυστικών ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να μοιράζεστε με ασφάλεια κωδικούς πρόσβασης, tokens και ευαίσθητα αρχεία χωρίς να τα αφήνετε σε αλυσίδες email, ιστορικά συνομιλιών ή αιτήματα υποστήριξης. Τα μυστικά κρυπτογραφούνται στο πρόγραμμα περιήγησης χρησιμοποιώντας OpenPGP πριν σταλούν στον server - το κλειδί αποκρυπτογράφησης δεν φτάνει ποτέ στον server, οπότε ακόμα και ο host δεν μπορεί να διαβάσει τα μυστικά σας. Κάθε μυστικό αποκτά ένα μοναδικό URL μίας χρήσης που αυτοκαταστρέφεται αυτόματα αφού προβληθεί ή μετά από μια διαμορφώσιμη περίοδο λήξης.

Η αυτο-φιλοξενία του Yopass στον VPS σας δίνει στον οργανισμό σας ένα ιδιωτικό, ελεγχόμενο κανάλι για την κοινή χρήση διαπιστευτηρίων και ευαίσθητων δεδομένων διαμόρφωσης. Δεν υπάρχουν λογαριασμοί για διαχείριση, χωρίς παρακολούθηση, και χωρίς αποθήκευση σε απλό κείμενο - απλώς ένα καθαρό περιβάλλον εργασίας για την ασφαλή ανταλλαγή μυστικών εντός ομάδων ή με εξωτερικούς συνεργάτες.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Yopass

Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο

Τα μυστικά κρυπτογραφούνται στον περιηγητή χρησιμοποιώντας OpenPGP πριν από τη μετάδοση, διασφαλίζοντας ότι ο διακομιστής δεν έχει ποτέ πρόσβαση σε δεδομένα απλού κειμένου.

Σύνδεσμοι μίας χρήσης

Κάθε μυστικό δημιουργεί ένα μοναδικό URL που καταστρέφεται οριστικά μετά την πρώτη προβολή, αποτρέποντας τη μη εξουσιοδοτημένη εκ νέου πρόσβαση.

Διαμορφώσιμη λήξη

Ορίστε μυστικά να λήγουν αυτόματα μετά από ώρες, ημέρες ή εβδομάδες, ώστε ξεχασμένοι σύνδεσμοι να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάκτηση παρωχημένων ευαίσθητων δεδομένων.

Προσαρμοσμένη προστασία κωδικού πρόσβασης

Προσθέστε μια προαιρετική φράση πρόσβασης σε ένα μυστικό για ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας πέρα από τον ίδιο τον σύνδεσμο μίας χρήσης.

Κοινή χρήση αρχείων

Ανεβάστε και μοιραστείτε κρυπτογραφημένα αρχεία μαζί με μυστικά κειμένου, με κρυπτογράφηση ροής που διατηρεί το περιεχόμενο των αρχείων ιδιωτικό από άκρο σε άκρο.

Δεν απαιτούνται λογαριασμοί

Οι παραλήπτες έχουν πρόσβαση σε μυστικά μέσω ενός απευθείας συνδέσμου, χωρίς να απαιτείται σύνδεση, γεγονός που καθιστά την κοινή χρήση διαπιστευτηρίων με εξωτερικούς συνεργάτες ή πελάτες χωρίς τριβές.

Γιατί να τρέξω Yopass στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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