Το Hi.Events είναι μια σύγχρονη, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα διαχείρισης εκδηλώσεων και έκδοσης εισιτηρίων, φτιαγμένη για διοργανωτές που θέλουν πλήρη έλεγχο στις εκδηλώσεις τους χωρίς να πληρώνουν χρεώσεις ανά εισιτήριο σε εμπορικές πλατφόρμες. Διαχειρίζεται ολόκληρο τον κύκλο ζωής της εκδήλωσης — από τη δημοσίευση σελίδων εκδηλώσεων και την πώληση εισιτηρίων μέχρι τον έλεγχο των παρευρισκομένων και την ανάλυση των πωλήσεων — όλα από ένα ενιαίο dashboard.

Η αυτο-φιλοξενία του Hi.Events στον δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα των παρευρισκομένων, τη διαμόρφωση πληρωμών και το περιεχόμενο της εκδήλωσης υπό τον έλεγχό σας. Αντί να χάνετε ένα ποσοστό από κάθε εισιτήριο σε έναν πάροχο SaaS, πληρώνετε ένα σταθερό κόστος VPS ανεξάρτητα από το πόσα εισιτήρια πουλάτε, και μπορείτε να προσαρμόσετε την πλατφόρμα ώστε να ταιριάζει με την επωνυμία σας.