Αναπτύξτε Hi.Events με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα διαχείρισης εκδηλώσεων και έκδοσης εισιτηρίων ανοιχτού κώδικα για συνέδρια, εργαστήρια και συναντήσεις.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Hi.Events
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Hi.Events
Το Hi.Events είναι μια σύγχρονη, ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα διαχείρισης εκδηλώσεων και έκδοσης εισιτηρίων, φτιαγμένη για διοργανωτές που θέλουν πλήρη έλεγχο στις εκδηλώσεις τους χωρίς να πληρώνουν χρεώσεις ανά εισιτήριο σε εμπορικές πλατφόρμες. Διαχειρίζεται ολόκληρο τον κύκλο ζωής της εκδήλωσης — από τη δημοσίευση σελίδων εκδηλώσεων και την πώληση εισιτηρίων μέχρι τον έλεγχο των παρευρισκομένων και την ανάλυση των πωλήσεων — όλα από ένα ενιαίο dashboard.
Η αυτο-φιλοξενία του Hi.Events στον δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα των παρευρισκομένων, τη διαμόρφωση πληρωμών και το περιεχόμενο της εκδήλωσης υπό τον έλεγχό σας. Αντί να χάνετε ένα ποσοστό από κάθε εισιτήριο σε έναν πάροχο SaaS, πληρώνετε ένα σταθερό κόστος VPS ανεξάρτητα από το πόσα εισιτήρια πουλάτε, και μπορείτε να προσαρμόσετε την πλατφόρμα ώστε να ταιριάζει με την επωνυμία σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Hi.Events
Προσαρμόσιμες σελίδες εκδηλώσεων
Δημιουργήστε επώνυμες σελίδες εκδηλώσεων με προσαρμοσμένα domains, τα δικά σας λογότυπα και προσαρμοσμένες διατάξεις αρχικής σελίδας που ταιριάζουν στον οργανισμό σας.
Stripe Πωλήσεις εισιτηρίων
Πουλήστε εισιτήρια επί πληρωμή και δωρεάν με εγγενή ενσωμάτωση Stripe, κωδικούς προσφοράς, όρια χωρητικότητας και κανόνες κλιμακωτής τιμολόγησης.
QR Check-in
Ελέγξτε τους συμμετέχοντες στην είσοδο χρησιμοποιώντας εισιτήρια με κωδικό QR και μια ενσωματωμένη διεπαφή check-in σχεδιασμένη για το προσωπικό σε κινητές συσκευές.
Διαχείριση Παραγγελιών
Παρακολουθήστε παραγγελίες, εκδώστε επιστροφές χρημάτων, επανεκδώστε εισιτήρια και εξάγετε λίστες συμμετεχόντων για εκτύπωση καρτών ή για ενέργειες παρακολούθησης μετά την εκδήλωση.
Αναλύσεις πωλήσεων
Παρακολουθήστε τις πωλήσεις εισιτηρίων, τα έσοδα και τις τάσεις προσέλευσης σε πραγματικό χρόνο με ενσωματωμένα dashboards και αναφορές ανά εκδήλωση.
REST API & Webhooks
Ενσωματώστε το Hi.Events με CRMs, λίστες email ή προσαρμοσμένες ροές εργασίας μέσω ενός τεκμηριωμένου REST API και συστήματος webhook.
Γιατί να τρέξω Hi.Events στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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