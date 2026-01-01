Το ZITADEL είναι μια cloud-native, open-source πλατφόρμα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης που παρέχει έλεγχο ταυτότητας, εξουσιοδότηση και διαχείριση χρηστών για σύγχρονες εφαρμογές. Υποστηρίζει OIDC, OAuth 2.0, SAML και passkeys άμεσα — καθιστώντας το μια πλήρη self-hosted εναλλακτική λύση για τα Auth0, Keycloak ή AWS Cognito.

Το self-hosting του ZITADEL στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα χρηστών, στις απαιτήσεις συμμόρφωσης και στις ροές ελέγχου ταυτότητας χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη ή vendor lock-in. Η event-sourced αρχιτεκτονική του εξασφαλίζει ένα πλήρες, αμετάβλητο ίχνος ελέγχου όλων των λειτουργιών ταυτότητας.