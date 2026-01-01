Αναπτύξτε το ZITADEL με ένα κλικ.
Πλατφόρμα υποδομής ταυτότητας ανοιχτού κώδικα για έλεγχο ταυτότητας, SSO και διαχείριση χρηστών σε όλες τις εφαρμογές σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για ZITADEL
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ZITADEL
Το ZITADEL είναι μια cloud-native, open-source πλατφόρμα διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης που παρέχει έλεγχο ταυτότητας, εξουσιοδότηση και διαχείριση χρηστών για σύγχρονες εφαρμογές. Υποστηρίζει OIDC, OAuth 2.0, SAML και passkeys άμεσα — καθιστώντας το μια πλήρη self-hosted εναλλακτική λύση για τα Auth0, Keycloak ή AWS Cognito.
Το self-hosting του ZITADEL στο δικό σας VPS σας δίνει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα χρηστών, στις απαιτήσεις συμμόρφωσης και στις ροές ελέγχου ταυτότητας χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη ή vendor lock-in. Η event-sourced αρχιτεκτονική του εξασφαλίζει ένα πλήρες, αμετάβλητο ίχνος ελέγχου όλων των λειτουργιών ταυτότητας.
Βασικά χαρακτηριστικά του ZITADEL
Single Sign-On
Συγκεντρώστε την αυθεντικοποίηση σε όλες τις εφαρμογές σας με υποστήριξη OIDC και SAML, δίνοντας στους χρήστες μία σύνδεση για όλα όσα έχουν πρόσβαση.
Passkey έλεγχος ταυτότητας
Ενεργοποιήστε τη σύνδεση χωρίς κωδικό πρόσβασης με passkeys WebAuthn και κλειδιά ασφαλείας υλικού για πρόσβαση ανθεκτική στο phishing, χωρίς διαπιστευτήρια.
Εγγενής multi-tenancy
Διαχειριστείτε πολλούς οργανισμούς και εφαρμογές από μία ZITADEL instance με πλήρη απομόνωση μεταξύ των tenants και branding ανά οργανισμό.
Αμετάβλητο αρχείο ελέγχου
Η αρχιτεκτονική βασισμένη σε συμβάντα καταγράφει κάθε λειτουργία ταυτότητας ως ένα αμετάβλητο συμβάν, παρέχοντας καταγραφές επιπέδου συμμόρφωσης για τις απαιτήσεις SOC 2 και GDPR.
Ομοσπονδία ταυτοτήτων
Συνδέστε Google, GitHub, Microsoft, και προσαρμοσμένους παρόχους OIDC ώστε οι χρήστες να μπορούν να συνδεθούν με τους υπάρχοντες λογαριασμούς τους σε ολόκληρο το stack σας.
Γιατί να τρέξω ZITADEL στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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