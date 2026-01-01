Το Homepage είναι ένα γρήγορο, ασφαλές και πλήρως προσαρμόσιμο dashboard εφαρμογών που λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος για όλες τις self-hosted υπηρεσίες σας. Διαμορφωμένο εξ ολοκλήρου μέσω αρχείων YAML, ενσωματώνεται με το Docker για αυτόματη ανακάλυψη των ενεργών containers, εμφανίζει ζωντανά μετρικά συστήματος και την κατάσταση λειτουργίας των υπηρεσιών, και υποστηρίζει πάνω από 100 ενσωματώσεις τρίτων για widgets δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Η πλήρως στατική του αρχιτεκτονική σημαίνει ότι φορτώνει άμεσα και απαιτεί ελάχιστους πόρους server.

Η ανάπτυξη του Homepage στο VPS σας με άμεση πρόσβαση στο Docker socket δημιουργεί ένα δυναμικό, αυτο-ενημερούμενο dashboard που αντικατοπτρίζει τη ζωντανή σας υποδομή - νέα containers εμφανίζονται αυτόματα, διατηρώντας το dashboard σας ακριβές καθώς το stack σας αναπτύσσεται χωρίς χειροκίνητη αναδιαμόρφωση.