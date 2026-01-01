Αναπτύξτε την αρχική σελίδα με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σύγχρονο, πλήρως στατικό application dashboard με αυτόματη ανακάλυψη Docker container και 100+ ενσωματώσεις υπηρεσιών.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Homepage
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Homepage
Το Homepage είναι ένα γρήγορο, ασφαλές και πλήρως προσαρμόσιμο dashboard εφαρμογών που λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος για όλες τις self-hosted υπηρεσίες σας. Διαμορφωμένο εξ ολοκλήρου μέσω αρχείων YAML, ενσωματώνεται με το Docker για αυτόματη ανακάλυψη των ενεργών containers, εμφανίζει ζωντανά μετρικά συστήματος και την κατάσταση λειτουργίας των υπηρεσιών, και υποστηρίζει πάνω από 100 ενσωματώσεις τρίτων για widgets δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Η πλήρως στατική του αρχιτεκτονική σημαίνει ότι φορτώνει άμεσα και απαιτεί ελάχιστους πόρους server.
Η ανάπτυξη του Homepage στο VPS σας με άμεση πρόσβαση στο Docker socket δημιουργεί ένα δυναμικό, αυτο-ενημερούμενο dashboard που αντικατοπτρίζει τη ζωντανή σας υποδομή - νέα containers εμφανίζονται αυτόματα, διατηρώντας το dashboard σας ακριβές καθώς το stack σας αναπτύσσεται χωρίς χειροκίνητη αναδιαμόρφωση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Homepage
Docker Auto-Discovery
Ανιχνεύει αυτόματα ενεργά κοντέινερ μέσω του Docker socket και τα προσθέτει στον πίνακα ελέγχου σας χωρίς χειροκίνητη καταχώριση.
100+ Ενσωματώσεις υπηρεσιών
Εμφανίστε ζωντανά δεδομένα από Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox και δεκάδες άλλες δημοφιλείς self-hosted υπηρεσίες απευθείας σε dashboard widgets.
Διαμόρφωση βασισμένη σε YAML
Ο έλεγχος εκδόσεων ολόκληρης της διαμόρφωσης του dashboard σας σε αρχεία YAML, καθιστά πανεύκολη την αναπαραγωγή ή τη μετεγκατάσταση σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
Γραφικά στοιχεία πόρων συστήματος
Ενσωματωμένα widgets εμφανίζουν σε πραγματικό χρόνο τη χρήση CPU, μνήμης και δίσκου, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την υγεία του server από την αρχική σελίδα.
Προσαρμοσμένο CSS και JS
Εισάγετε προσαρμοσμένο CSS και JavaScript για να προσαρμόσετε την εμφάνιση του dashboard πέρα από τις ενσωματωμένες επιλογές theming.
Γιατί να τρέξω Homepage στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.