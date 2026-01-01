Αναπτύξτε Open Source POS με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διαδικτυακό σύστημα σημείου πώλησης για καταστήματα λιανικής με διαχείριση αποθεμάτων, διαχείριση πελατών και αναφορές πωλήσεων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Open Source POS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Open Source POS
Το Open Source POS είναι ένα web-based σύστημα σημείου πώλησης βασισμένο σε PHP, κατασκευασμένο για μικρά καταστήματα λιανικής, καφετέριες και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που χρειάζονται ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα ταμείου χωρίς χρεώσεις SaaS ανά τερματικό. Η browser-based διεπαφή λειτουργεί σε οποιοδήποτε tablet, laptop ή counter PC, έτσι το ίδιο backend τροφοδοτεί το ταμείο, τις ενημερώσεις αποθεμάτων και την αναφορά από οποιαδήποτε συσκευή στο τοπικό δίκτυο.
Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί τα αρχεία πελατών, το ιστορικό πωλήσεων και τα δεδομένα τιμολόγησης σε υποδομή που ελέγχετε — χωρίς μηνιαία συνδρομή, χωρίς ποσοστό συναλλαγής και χωρίς vendor lock-in. Η συμπεριλαμβανόμενη βάση δεδομένων MariaDB προβλέπεται αυτόματα και διατηρείται σε ονομαστικούς τόμους για ασφαλείς αναβαθμίσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του Open Source POS
Ταμείο λιανικής
Επεξεργαστείτε πωλήσεις, επιστροφές και παραγγελίες με προκαταβολή με σάρωση γραμμωτού κώδικα, αναζήτηση ειδών και προσαρμόσιμες αποδείξεις που εκτυπώνονται σε τυπικούς θερμικούς εκτυπωτές.
Παρακολούθηση αποθέματος
Παρακολουθήστε τα επίπεδα αποθεμάτων, ορίστε όρια αναπαραγγελίας και διαχειριστείτε προμηθευτές σε πολλαπλές κατηγορίες ειδών με αυτόματες προσαρμογές σε κάθε πώληση.
Διαχείριση πελατών
Διατηρήστε μια βάση δεδομένων πελατών με ιστορικό αγορών, πόντους επιβράβευσης, υπόλοιπα πιστώσεων καταστήματος και κλιμακωτές τιμές ανά πελάτη.
Αναφορές πωλήσεων
Δημιουργήστε λεπτομερείς αναφορές για πωλήσεις, φόρους, πληρωμές, κέρδη και εκπτώσεις σε προσαρμόσιμα χρονικά διαστήματα και φίλτρα υπαλλήλων.
Λογαριασμοί υπαλλήλων
Δημιουργήστε ατομικές συνδέσεις υπαλλήλων με δικαιώματα βάσει ρόλου, ώστε να διαχωρίζεται η πρόσβαση για ταμία, διαχειριστή και αναφορές σε ένα κοινό τερματικό.
Πολυνομισματικοί φόροι
Διαμορφώστε πολλαπλούς φορολογικούς συντελεστές, νομίσματα και τρόπους πληρωμής ώστε να ταιριάζουν με τους τοπικούς κανόνες λιανικής και τις προτιμήσεις πληρωμής των πελατών.
Γιατί να τρέξω Open Source POS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Bagisto
Πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ανοιχτού κώδικα βασισμένη σε Laravel για ηλεκτρονικά καταστήματα