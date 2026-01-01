Έκπτωση έως 69% για Open Source POS

Αναπτύξτε Open Source POS με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Διαδικτυακό σύστημα σημείου πώλησης για καταστήματα λιανικής με διαχείριση αποθεμάτων, διαχείριση πελατών και αναφορές πωλήσεων.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε Open Source POS με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Open Source POS

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Open Source POS

Το Open Source POS είναι ένα web-based σύστημα σημείου πώλησης βασισμένο σε PHP, κατασκευασμένο για μικρά καταστήματα λιανικής, καφετέριες και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που χρειάζονται ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα ταμείου χωρίς χρεώσεις SaaS ανά τερματικό. Η browser-based διεπαφή λειτουργεί σε οποιοδήποτε tablet, laptop ή counter PC, έτσι το ίδιο backend τροφοδοτεί το ταμείο, τις ενημερώσεις αποθεμάτων και την αναφορά από οποιαδήποτε συσκευή στο τοπικό δίκτυο.

Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί τα αρχεία πελατών, το ιστορικό πωλήσεων και τα δεδομένα τιμολόγησης σε υποδομή που ελέγχετε — χωρίς μηνιαία συνδρομή, χωρίς ποσοστό συναλλαγής και χωρίς vendor lock-in. Η συμπεριλαμβανόμενη βάση δεδομένων MariaDB προβλέπεται αυτόματα και διατηρείται σε ονομαστικούς τόμους για ασφαλείς αναβαθμίσεις.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Open Source POS

Ταμείο λιανικής

Επεξεργαστείτε πωλήσεις, επιστροφές και παραγγελίες με προκαταβολή με σάρωση γραμμωτού κώδικα, αναζήτηση ειδών και προσαρμόσιμες αποδείξεις που εκτυπώνονται σε τυπικούς θερμικούς εκτυπωτές.

Παρακολούθηση αποθέματος

Παρακολουθήστε τα επίπεδα αποθεμάτων, ορίστε όρια αναπαραγγελίας και διαχειριστείτε προμηθευτές σε πολλαπλές κατηγορίες ειδών με αυτόματες προσαρμογές σε κάθε πώληση.

Διαχείριση πελατών

Διατηρήστε μια βάση δεδομένων πελατών με ιστορικό αγορών, πόντους επιβράβευσης, υπόλοιπα πιστώσεων καταστήματος και κλιμακωτές τιμές ανά πελάτη.

Αναφορές πωλήσεων

Δημιουργήστε λεπτομερείς αναφορές για πωλήσεις, φόρους, πληρωμές, κέρδη και εκπτώσεις σε προσαρμόσιμα χρονικά διαστήματα και φίλτρα υπαλλήλων.

Λογαριασμοί υπαλλήλων

Δημιουργήστε ατομικές συνδέσεις υπαλλήλων με δικαιώματα βάσει ρόλου, ώστε να διαχωρίζεται η πρόσβαση για ταμία, διαχειριστή και αναφορές σε ένα κοινό τερματικό.

Πολυνομισματικοί φόροι

Διαμορφώστε πολλαπλούς φορολογικούς συντελεστές, νομίσματα και τρόπους πληρωμής ώστε να ταιριάζουν με τους τοπικούς κανόνες λιανικής και τις προτιμήσεις πληρωμής των πελατών.

Γιατί να τρέξω Open Source POS στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.

Omkar
Omkar

Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.

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Sylvain

Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.

Herriman
Herriman

Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.

Martin K
Martin K

Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών

Δοκιμάστε το χωρίς κίνδυνο με την εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών. Δείτε την πολιτική επιστροφής χρημάτων για λεπτομέρειες.

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