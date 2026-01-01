Το Open Source POS είναι ένα web-based σύστημα σημείου πώλησης βασισμένο σε PHP, κατασκευασμένο για μικρά καταστήματα λιανικής, καφετέριες και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που χρειάζονται ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα ταμείου χωρίς χρεώσεις SaaS ανά τερματικό. Η browser-based διεπαφή λειτουργεί σε οποιοδήποτε tablet, laptop ή counter PC, έτσι το ίδιο backend τροφοδοτεί το ταμείο, τις ενημερώσεις αποθεμάτων και την αναφορά από οποιαδήποτε συσκευή στο τοπικό δίκτυο.

Η αυτο-φιλοξενία στο δικό σας VPS διατηρεί τα αρχεία πελατών, το ιστορικό πωλήσεων και τα δεδομένα τιμολόγησης σε υποδομή που ελέγχετε — χωρίς μηνιαία συνδρομή, χωρίς ποσοστό συναλλαγής και χωρίς vendor lock-in. Η συμπεριλαμβανόμενη βάση δεδομένων MariaDB προβλέπεται αυτόματα και διατηρείται σε ονομαστικούς τόμους για ασφαλείς αναβαθμίσεις.