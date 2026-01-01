Αναπτύξτε Grafana Pyroscope με εγκατάσταση ενός κλικ.
Open-source continuous profiling backend που σας βοηθά να εντοπίσετε προβλήματα CPU, μνήμης και καθυστέρησης μέχρι και μία μόνο γραμμή κώδικα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Grafana Pyroscope
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Grafana Pyroscope
Το Grafana Pyroscope είναι μια open-source βάση δεδομένων συνεχούς profiling, κατασκευασμένη για την αποθήκευση και αναζήτηση δεδομένων profiling από εφαρμογές παραγωγής σε κλίμακα. Σε αντίθεση με τα one-off profilers που εκτελείτε κατά τη διάρκεια περιστατικών, το Pyroscope λαμβάνει profiles συνεχώς από πηγές Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF και OpenTelemetry, ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε flame graphs σε deployments, περιοχές ή οποιαδήποτε προσαρμοσμένη ετικέτα.
Η αυτο-φιλοξενία του Pyroscope στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα profile (που συχνά περιέχουν ονόματα συναρτήσεων, διαδρομές αρχείων και stack traces από τον κώδικά σας) μακριά από υπηρεσίες τρίτων, ενώ σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την retention και την storage ώστε να ταιριάζουν με τον φόρτο εργασίας σας. Η ενσωματωμένη λειτουργία single-binary εκτελεί τα στοιχεία distributor, ingester, query και compactor σε ένα container με local filesystem storage — χωρίς να απαιτούνται Kubernetes, object storage ή εξωτερικές εξαρτήσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του Grafana Pyroscope
Συνεχής profiling
Λαμβάνετε προφίλ από υπηρεσίες που εκτελούνται όλο το εικοσιτετράωρο αντί να περιμένετε ένα περιστατικό, ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε οποιαδήποτε δύο χρονικά σημεία σε ένα flame graph.
Πολυγλωσσική υποστήριξη
Εγγενή SDK για Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust και .NET, συν το auto-instrumentation του Grafana Alloy και eBPF για zero-code profiling οποιουδήποτε binary.
OpenTelemetry Συμβατό
Αποδεχτείτε προφίλ μέσω του πρωτοκόλλου OpenTelemetry και συσχετίστε τα με υπάρχοντα traces, metrics και logs χωρίς να αλλάξετε το collector pipeline σας.
Flame Graph Συγκρίσεις
Συγκρίνετε δύο flame graphs δίπλα-δίπλα για να δείτε άμεσα ποιες λειτουργίες υποβαθμίστηκαν μετά από ένα deploy, κλιμακώθηκαν ανεπαρκώς υπό φόρτο ή βελτιώθηκαν μετά από μια διόρθωση.
Φιλτράρισμα βάσει Tag
Τμηματοποιήστε τα προφίλ με οποιαδήποτε ετικέτα - υπηρεσία, περιοχή, έκδοση, μισθωτή ή προσαρμοσμένη διάσταση - για να απομονώσετε το ακριβές φόρτο εργασίας που προκαλεί μια υποβάθμιση απόδοσης.
Single Binary Storage
Λειτουργεί ως ένα container με τοπική αποθήκευση συστήματος αρχείων από προεπιλογή, με προαιρετικά backends S3, GCS και Azure όταν ξεπεράσετε τις δυνατότητες ενός μόνο node.
Γιατί να τρέξω Grafana Pyroscope στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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