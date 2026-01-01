Το Grafana Pyroscope είναι μια open-source βάση δεδομένων συνεχούς profiling, κατασκευασμένη για την αποθήκευση και αναζήτηση δεδομένων profiling από εφαρμογές παραγωγής σε κλίμακα. Σε αντίθεση με τα one-off profilers που εκτελείτε κατά τη διάρκεια περιστατικών, το Pyroscope λαμβάνει profiles συνεχώς από πηγές Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF και OpenTelemetry, ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε flame graphs σε deployments, περιοχές ή οποιαδήποτε προσαρμοσμένη ετικέτα.

Η αυτο-φιλοξενία του Pyroscope στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα profile (που συχνά περιέχουν ονόματα συναρτήσεων, διαδρομές αρχείων και stack traces από τον κώδικά σας) μακριά από υπηρεσίες τρίτων, ενώ σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την retention και την storage ώστε να ταιριάζουν με τον φόρτο εργασίας σας. Η ενσωματωμένη λειτουργία single-binary εκτελεί τα στοιχεία distributor, ingester, query και compactor σε ένα container με local filesystem storage — χωρίς να απαιτούνται Kubernetes, object storage ή εξωτερικές εξαρτήσεις.