Έκπτωση έως 69% για Grafana Pyroscope

Αναπτύξτε Grafana Pyroscope με εγκατάσταση ενός κλικ.

Open-source continuous profiling backend που σας βοηθά να εντοπίσετε προβλήματα CPU, μνήμης και καθυστέρησης μέχρι και μία μόνο γραμμή κώδικα.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε Grafana Pyroscope με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Grafana Pyroscope

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Grafana Pyroscope

Το Grafana Pyroscope είναι μια open-source βάση δεδομένων συνεχούς profiling, κατασκευασμένη για την αποθήκευση και αναζήτηση δεδομένων profiling από εφαρμογές παραγωγής σε κλίμακα. Σε αντίθεση με τα one-off profilers που εκτελείτε κατά τη διάρκεια περιστατικών, το Pyroscope λαμβάνει profiles συνεχώς από πηγές Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF και OpenTelemetry, ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε flame graphs σε deployments, περιοχές ή οποιαδήποτε προσαρμοσμένη ετικέτα.

Η αυτο-φιλοξενία του Pyroscope στο VPS σας διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα profile (που συχνά περιέχουν ονόματα συναρτήσεων, διαδρομές αρχείων και stack traces από τον κώδικά σας) μακριά από υπηρεσίες τρίτων, ενώ σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την retention και την storage ώστε να ταιριάζουν με τον φόρτο εργασίας σας. Η ενσωματωμένη λειτουργία single-binary εκτελεί τα στοιχεία distributor, ingester, query και compactor σε ένα container με local filesystem storage — χωρίς να απαιτούνται Kubernetes, object storage ή εξωτερικές εξαρτήσεις.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Grafana Pyroscope

Συνεχής profiling

Λαμβάνετε προφίλ από υπηρεσίες που εκτελούνται όλο το εικοσιτετράωρο αντί να περιμένετε ένα περιστατικό, ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε οποιαδήποτε δύο χρονικά σημεία σε ένα flame graph.

Πολυγλωσσική υποστήριξη

Εγγενή SDK για Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust και .NET, συν το auto-instrumentation του Grafana Alloy και eBPF για zero-code profiling οποιουδήποτε binary.

OpenTelemetry Συμβατό

Αποδεχτείτε προφίλ μέσω του πρωτοκόλλου OpenTelemetry και συσχετίστε τα με υπάρχοντα traces, metrics και logs χωρίς να αλλάξετε το collector pipeline σας.

Flame Graph Συγκρίσεις

Συγκρίνετε δύο flame graphs δίπλα-δίπλα για να δείτε άμεσα ποιες λειτουργίες υποβαθμίστηκαν μετά από ένα deploy, κλιμακώθηκαν ανεπαρκώς υπό φόρτο ή βελτιώθηκαν μετά από μια διόρθωση.

Φιλτράρισμα βάσει Tag

Τμηματοποιήστε τα προφίλ με οποιαδήποτε ετικέτα - υπηρεσία, περιοχή, έκδοση, μισθωτή ή προσαρμοσμένη διάσταση - για να απομονώσετε το ακριβές φόρτο εργασίας που προκαλεί μια υποβάθμιση απόδοσης.

Single Binary Storage

Λειτουργεί ως ένα container με τοπική αποθήκευση συστήματος αρχείων από προεπιλογή, με προαιρετικά backends S3, GCS και Azure όταν ξεπεράσετε τις δυνατότητες ενός μόνο node.

Γιατί να τρέξω Grafana Pyroscope στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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