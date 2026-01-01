Το DeepWiki Open είναι μια self-hostable υλοποίηση της αρχικής ιδέας του DeepWiki που μετατρέπει αυτόματα δημόσια ή ιδιωτικά αποθετήρια κώδικα σε όμορφα οργανωμένα, πλοηγήσιμα wikis. Αναλύει το codebase σας, δημιουργεί ολοκληρωμένες επεξηγήσεις αρχιτεκτονικής και modules, και αποδίδει διαδραστικά διαγράμματα που δείχνουν πώς συνδέονται τα συστατικά — εξοικονομώντας στις ομάδες ώρες χειροκίνητης εργασίας τεκμηρίωσης.

Η self-hosting του DeepWiki Open διατηρεί τον ιδιόκτητο πηγαίο κώδικα, τα embeddings και την παραγόμενη τεκμηρίωση σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Φέρνετε τα δικά σας κλειδιά παρόχου LLM για Google Gemini, OpenAI ή OpenRouter, έτσι πληρώνετε μόνο για το inference που χρησιμοποιείτε και αποφεύγετε την αποστολή ιδιωτικών αποθετηρίων μέσω ενός τρίτου SaaS.