Αναπτύξτε το DeepWiki Open με εγκατάσταση ενός κλικ.
AI wiki generator ανοιχτού κώδικα που μετατρέπει οποιοδήποτε GitHub, GitLab, ή Bitbucket repository σε έναν διαδραστικό ιστότοπο τεκμηρίωσης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για DeepWiki Open
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με DeepWiki Open
Το DeepWiki Open είναι μια self-hostable υλοποίηση της αρχικής ιδέας του DeepWiki που μετατρέπει αυτόματα δημόσια ή ιδιωτικά αποθετήρια κώδικα σε όμορφα οργανωμένα, πλοηγήσιμα wikis. Αναλύει το codebase σας, δημιουργεί ολοκληρωμένες επεξηγήσεις αρχιτεκτονικής και modules, και αποδίδει διαδραστικά διαγράμματα που δείχνουν πώς συνδέονται τα συστατικά — εξοικονομώντας στις ομάδες ώρες χειροκίνητης εργασίας τεκμηρίωσης.
Η self-hosting του DeepWiki Open διατηρεί τον ιδιόκτητο πηγαίο κώδικα, τα embeddings και την παραγόμενη τεκμηρίωση σε υποδομή που ελέγχετε εσείς. Φέρνετε τα δικά σας κλειδιά παρόχου LLM για Google Gemini, OpenAI ή OpenRouter, έτσι πληρώνετε μόνο για το inference που χρησιμοποιείτε και αποφεύγετε την αποστολή ιδιωτικών αποθετηρίων μέσω ενός τρίτου SaaS.
Βασικά χαρακτηριστικά του DeepWiki Open
Αυτόματη δημιουργία wiki
Στρέψτε το σε οποιοδήποτε αποθετήριο GitHub, GitLab ή Bitbucket και αποκτήστε ένα δομημένο, πολυσελιδικό wiki χωρίς να γράψετε ούτε μία γραμμή τεκμηρίωσης χειροκίνητα.
Οπτικά διαγράμματα αρχιτεκτονικής
Τα διαγράμματα Mermaid παράγονται παράλληλα με πεζό κείμενο για να οπτικοποιήσουν τη ροή δεδομένων, τις σχέσεις ενοτήτων και τις διαδρομές κλήσεων, ώστε οι αναγνώστες να μπορούν να κατανοήσουν τη βάση κώδικα πιο γρήγορα.
Φέρτε το δικό σας LLM
Συνδέστε μοντέλα Google Gemini, OpenAI, OpenRouter ή τοπικά μοντέλα Ollama ώστε να ελέγχετε τόσο την ποιότητα των μοντέλων όσο και το κόστος ανά token.
Υποστήριξη ιδιωτικού repository
Πιστοποιηθείτε με προσωπικά διακριτικά πρόσβασης για να αναλύετε ιδιωτικά αποθετήρια σε υποδομή που διαθέτετε, διατηρώντας τον ιδιόκτητο κώδικα εκτός υπηρεσιών τρίτων.
Ενσωματωμένη λειτουργία ερώτησης
Υποβάλετε ερώτημα στο ευρετηριασμένο αποθετήριο σε φυσική γλώσσα με retrieval-augmented generation που θεμελιώνει τις απαντήσεις σε πραγματικό πηγαίο κώδικα, όχι σε ψευδείς εικασίες.
Προαιρετικός έλεγχος πρόσβασης
Ενεργοποιήστε την απαίτηση κωδικού εξουσιοδότησης για να περιορίσετε την πρόσβαση στη γεννήτρια wiki όταν εκτελείται σε ένα δημόσια προσβάσιμο domain.
Γιατί να τρέξω DeepWiki Open στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.