Το Traggo είναι ένας open-source, self-hosted time tracker που οργανώνει κάθε καταχώριση ως ένα διάστημα σε ένα χρονοδιάγραμμα αντί για μια σειρά μέσα σε μια άκαμπτη ιεραρχία έργων. Κάθε καταχώριση εμπλουτίζεται με αυθαίρετα tags — client , project , task , billable , οτιδήποτε θέλετε — και ο πίνακας ελέγχου αναλύει τον χρόνο συνδυάζοντας τα tags όπως χρειάζεστε, χωρίς να σας αναγκάζει να επιλέξετε μια κανονική ανάλυση εκ των προτέρων.

Το self-hosting του Traggo στο δικό σας VPS διατηρεί τα φύλλα χρόνου, τις πληροφορίες πελατών και το σχετικό με την τιμολόγηση πλαίσιο εντός υποδομής που ελέγχετε, αντί για έναν πάροχο time-tracking SaaS. Το ενιαίο Go binary συν τη βάση δεδομένων SQLite το καθιστά αρκετά ελαφρύ ώστε να συνυπάρχει με άλλες υπηρεσίες σε ένα μικρό VPS, και το μοντέλο που βασίζεται σε tags προσαρμόζεται σε συμβούλους, freelancers, πρακτορεία και ομάδες προϊόντων εξίσου.