Αναπτύξτε το Traggo με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτο-φιλοξενούμενος ιχνηλάτης χρόνου βασισμένος σε ετικέτες που αντικαθιστά τις ιεραρχίες έργων με ένα ευέλικτο χρονοδιάγραμμα με ετικέτες.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Traggo
Το Traggo είναι ένας open-source, self-hosted time tracker που οργανώνει κάθε καταχώριση ως ένα διάστημα σε ένα χρονοδιάγραμμα αντί για μια σειρά μέσα σε μια άκαμπτη ιεραρχία έργων. Κάθε καταχώριση εμπλουτίζεται με αυθαίρετα tags —
client,
project,
task,
billable, οτιδήποτε θέλετε — και ο πίνακας ελέγχου αναλύει τον χρόνο συνδυάζοντας τα tags όπως χρειάζεστε, χωρίς να σας αναγκάζει να επιλέξετε μια κανονική ανάλυση εκ των προτέρων.
Το self-hosting του Traggo στο δικό σας VPS διατηρεί τα φύλλα χρόνου, τις πληροφορίες πελατών και το σχετικό με την τιμολόγηση πλαίσιο εντός υποδομής που ελέγχετε, αντί για έναν πάροχο time-tracking SaaS. Το ενιαίο Go binary συν τη βάση δεδομένων SQLite το καθιστά αρκετά ελαφρύ ώστε να συνυπάρχει με άλλες υπηρεσίες σε ένα μικρό VPS, και το μοντέλο που βασίζεται σε tags προσαρμόζεται σε συμβούλους, freelancers, πρακτορεία και ομάδες προϊόντων εξίσου.
Βασικά χαρακτηριστικά του Traggo
Παρακολούθηση βάσει ετικετών
Αντικαταστήστε τις ένθετες ιεραρχίες έργων με αυθαίρετες ετικέτες, ώστε η ίδια καταχώριση να μπορεί να εμφανίζεται ταυτόχρονα σε αναφορές πελατών, έργων και χρεώσιμων.
Προβολή χρονοδιαγράμματος
Σύρετε χρονικά διαστήματα σε ένα ημερήσιο χρονοδιάγραμμα για να ξεκινήσετε, να σταματήσετε, να διαχωρίσετε και να επεξεργαστείτε καταχωρίσεις χρόνου γρήγορα, χωρίς να πληκτρολογείτε ακριβείς χρονικές σημάνσεις.
Ευέλικτες αναφορές
Διαχωρίστε τον καταγεγραμμένο χρόνο με οποιονδήποτε συνδυασμό ετικετών σε προσαρμόσιμα χρονικά διαστήματα και, στη συνέχεια, εξάγετε τα αποτελέσματα σε CSV για τιμολόγηση.
Υποστήριξη πολλών χρηστών
Δημιουργήστε ξεχωριστούς λογαριασμούς χρηστών με ρόλους διαχειριστή (admin) και απλού χρήστη, ώστε μια μικρή ομάδα να μπορεί να μοιράζεται μία ενιαία εγκατάσταση Traggo με απομονωμένα φύλλα χρόνου.
GraphQL API
Υλοποιήστε αυτοματισμούς, πίνακες ελέγχου και ενσωματώσεις μέσω του τεκμηριωμένου GraphQL API αντί για την απόξεση του web UI.
Ελαφρύ αποτύπωμα
Ένα ενιαίο Go binary υποστηριζόμενο από SQLite σημαίνει μικρή χρήση δίσκου και μνήμης, ιδανικό για εγκατάσταση σε έναν υπάρχοντα VPS χωρίς την παροχή νέων πόρων.
Γιατί να τρέξω Traggo στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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