Αναπτύξτε το DumbDo με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μινιμαλιστική self-hosted λίστα εκκρεμοτήτων με αποθήκευση βάσει αρχείων, dark mode, υποστήριξη PWA και προαιρετική προστασία με PIN - δεν απαιτείται database.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με DumbDo
Το DumbDo είναι μια σκόπιμα απλή εφαρμογή λίστας εκκρεμοτήτων από την DumbWare.io, χτισμένη πάνω στη φιλοσοφία ότι οι περισσότερες ανάγκες παρακολούθησης εργασιών δεν απαιτούν μια database, ένα account system ή μια cloud subscription. Οι εργασίες αποθηκεύονται σε ένα ενιαίο JSON file, κάνοντας τα backups ένα αντίγραφο ενός αρχείου και τις μεταφορές ασήμαντες.
Το interface ανταποκρίνεται άψογα σε οποιοδήποτε μέγεθος οθόνης και αλλάζει αυτόματα μεταξύ dark και light mode. Η προαιρετική PIN protection (4-10 ψηφία) ασφαλίζει την πρόσβαση σε κοινόχρηστους servers. Η υποστήριξη Progressive Web App σημαίνει ότι μπορείτε να εγκαταστήσετε το DumbDo σε τηλέφωνο ή desktop και να το χρησιμοποιήσετε offline. Το Self-hosting σε ένα VPS διατηρεί τα δεδομένα των εργασιών σας ιδιωτικά, διαθέσιμα από κάθε συσκευή και απαλλαγμένα από αλλαγές υπηρεσιών τρίτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του DumbDo
Δεν απαιτείται βάση δεδομένων
Αποθηκεύει όλες τις εργασίες σε ένα ενιαίο αρχείο JSON - τίποτα για παροχή, μετεγκατάσταση ή συντήρηση πέρα από το ίδιο το container.
Σκοτεινή και φωτεινή λειτουργία
Ακολουθεί αυτόματα την προτίμηση του χρωματικού σχήματος του συστήματος για άνετη προβολή σε οποιοδήποτε περιβάλλον ή ώρα της ημέρας.
Progressive Web App
Εγκαταστήστε το DumbDo σε οποιαδήποτε συσκευή για πρόσβαση από την αρχική οθόνη και χρήση εκτός σύνδεσης χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτεστε τον φυλλομετρητή κάθε φορά.
Προαιρετική προστασία PIN
Ορίστε ένα PIN 4-10 ψηφίων για να περιορίσετε την πρόσβαση σε κοινόχρηστους servers, διατηρώντας παράλληλα τη διεπαφή γρήγορα προσβάσιμη για εξουσιοδοτημένους χρήστες.
Προσαρμόσιμος τίτλος ιστοσελίδας
Μετονομάστε την εφαρμογή για να ταιριάζει με το προσωπικό branding ή για να διακρίνετε μεταξύ πολλαπλών αναπτύξεων στον ίδιο VPS.
Γιατί να τρέξω DumbDo στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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