Το DumbDo είναι μια σκόπιμα απλή εφαρμογή λίστας εκκρεμοτήτων από την DumbWare.io, χτισμένη πάνω στη φιλοσοφία ότι οι περισσότερες ανάγκες παρακολούθησης εργασιών δεν απαιτούν μια database, ένα account system ή μια cloud subscription. Οι εργασίες αποθηκεύονται σε ένα ενιαίο JSON file, κάνοντας τα backups ένα αντίγραφο ενός αρχείου και τις μεταφορές ασήμαντες.

Το interface ανταποκρίνεται άψογα σε οποιοδήποτε μέγεθος οθόνης και αλλάζει αυτόματα μεταξύ dark και light mode. Η προαιρετική PIN protection (4-10 ψηφία) ασφαλίζει την πρόσβαση σε κοινόχρηστους servers. Η υποστήριξη Progressive Web App σημαίνει ότι μπορείτε να εγκαταστήσετε το DumbDo σε τηλέφωνο ή desktop και να το χρησιμοποιήσετε offline. Το Self-hosting σε ένα VPS διατηρεί τα δεδομένα των εργασιών σας ιδιωτικά, διαθέσιμα από κάθε συσκευή και απαλλαγμένα από αλλαγές υπηρεσιών τρίτων.