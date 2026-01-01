Το Label Studio είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα επισήμανσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα, με πάνω από 27.000 αστέρια στο GitHub, υποστηρίζοντας την επισήμανση σε κάθε κύριο τύπο δεδομένων — κείμενο, εικόνες, ήχο, βίντεο, HTML, χρονοσειρές και συνδυασμούς πολλαπλών τρόπων. Οι ομάδες το χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης με προσαρμόσιμα πρότυπα επισήμανσης, επισήμανση με υποστήριξη ML και μετρικές συμφωνίας μεταξύ των σχολιαστών.

Η αυτο-φιλοξενία του Label Studio στο δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα εκπαίδευσης — ιατρικές εικόνες, οικονομικά έγγραφα, ιδιόκτητο επιχειρηματικό περιεχόμενο — εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη ή ανά επισήμανση. Αυτή η ανάπτυξη συνδυάζει το Label Studio με το PostgreSQL 16 για αξιόπιστη αποθήκευση έργων και επισημάνσεων.