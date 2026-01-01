Αναπτύξτε το Label Studio με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλατφόρμα επισήμανσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα για την επισήμανση κειμένου, εικόνων, ήχου, βίντεο και δεδομένων χρονοσειρών για μοντέλα machine learning.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Label Studio
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Label Studio
Το Label Studio είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα επισήμανσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα, με πάνω από 27.000 αστέρια στο GitHub, υποστηρίζοντας την επισήμανση σε κάθε κύριο τύπο δεδομένων — κείμενο, εικόνες, ήχο, βίντεο, HTML, χρονοσειρές και συνδυασμούς πολλαπλών τρόπων. Οι ομάδες το χρησιμοποιούν για να δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης με προσαρμόσιμα πρότυπα επισήμανσης, επισήμανση με υποστήριξη ML και μετρικές συμφωνίας μεταξύ των σχολιαστών.
Η αυτο-φιλοξενία του Label Studio στο δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα εκπαίδευσης — ιατρικές εικόνες, οικονομικά έγγραφα, ιδιόκτητο επιχειρηματικό περιεχόμενο — εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας, χωρίς χρεώσεις ανά χρήστη ή ανά επισήμανση. Αυτή η ανάπτυξη συνδυάζει το Label Studio με το PostgreSQL 16 για αξιόπιστη αποθήκευση έργων και επισημάνσεων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Label Studio
Σχολιασμός πολλαπλού τύπου
Επισημάνετε κείμενο, εικόνες, ήχο, βίντεο και δεδομένα χρονοσειρών με 50+ προσαρμόσιμους τύπους προτύπων από μία ενιαία πλατφόρμα.
Υποβοηθούμενη επισήμανση ML
Συνδέστε ένα ML backend για να προ-επισημάνετε δεδομένα αυτόματα, επιτρέποντας στους επισημαντές να ελέγχουν και να διορθώνουν προβλέψεις αντί να επισημαίνουν από την αρχή.
Ενεργές ροές εργασίας εκμάθησης
Δώστε προτεραιότητα στα πιο αβέβαια ή πληροφοριακά δείγματα για επισήμανση, ώστε να μεγιστοποιήσετε τη βελτίωση του μοντέλου ανά ώρα επισήμανσης που δαπανάται.
Ομαδική Συνεργασία
Ανάθεση εργασιών σε πολλούς επισημαντές και παρακολούθηση της δια-επισημαντικής συμφωνίας για τη διασφάλιση συνεπής ποιότητας επισήμανσης.
ML Format Εξαγωγή
Εξάγετε τους ολοκληρωμένους σχολιασμούς απευθείας σε COCO, VOC, YOLO και άλλες δημοφιλείς μορφές για άμεση εκπαίδευση μοντέλου.
Γιατί να τρέξω Label Studio στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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