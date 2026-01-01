Αναπτύξτε flatnotes με εγκατάσταση ενός κλικ.
Εφαρμογή λήψης σημειώσεων χωρίς βάση δεδομένων, αυτο-φιλοξενούμενη, που αποθηκεύει όλες τις σημειώσεις ως απλά αρχεία Markdown.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για flatnotes
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με flatnotes
Το flatnotes είναι μια μινιμαλιστική, αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή λήψης σημειώσεων, βασισμένη σε μία μόνο αρχή: οι σημειώσεις σας είναι απλά αρχεία Markdown, τίποτα περισσότερο. Δεν υπάρχει βάση δεδομένων, ούτε εξάρτηση από προμηθευτή, ούτε πολύπλοκες δομές δεδομένων - απλά αρχεία κειμένου στον server σας που μπορείτε να διαβάσετε, να επεξεργαστείτε και να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας με οποιοδήποτε εργαλείο. Η καθαρή διεπαφή αφαιρεί τους περισπασμούς, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στη συγγραφή, την οργάνωση και τη σύνδεση ιδεών μέσω wikilinks και αναζήτησης πλήρους κειμένου.
Η αυτο-φιλοξενία του flatnotes στον VPS σας σημαίνει ότι οι προσωπικές σας σκέψεις, οι ερευνητικές σημειώσεις και τα ημερολόγιά σας παραμένουν εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας - ποτέ δεν σαρώνονται, ποτέ δεν εξορύσσονται, ποτέ δεν υπόκεινται σε αλλαγή όρων παροχής υπηρεσιών τρίτου μέρους. Τα αντίγραφα ασφαλείας είναι τόσο απλά όσο η αντιγραφή ενός φακέλου, και οι σημειώσεις σας παραμένουν φορητές για πάντα.
Βασικά χαρακτηριστικά του flatnotes
Αποθήκευση χωρίς βάση δεδομένων
Κάθε σημείωση είναι ένα απλό αρχείο Markdown στον δίσκο - δεν απαιτείται βάση δεδομένων, κάνοντας τα αντίγραφα ασφαλείας και τις μεταφορές εξαιρετικά απλά.
Wikilink συνδέσεις
Συνδέστε ιδέες μεταξύ σημειώσεων με wikilinks, μετατρέποντας τη συλλογή σας σε ένα προσωπικό δίκτυο γνώσης.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Αναζητήστε άμεσα σε όλες τις σημειώσεις σας για να βρείτε οποιαδήποτε ιδέα, απόσπασμα ή αναφορά χωρίς χειροκίνητη προσθήκη ετικετών.
Διπλές λειτουργίες επεξεργασίας
Εναλλάξτε μεταξύ ακατέργαστου Markdown και ενός οπτικού επεξεργαστή WYSIWYG ανάλογα με την προτίμησή σας ή την εργασία γραφής σας.
Οργάνωση ετικετών
Κατηγοριοποιήστε και φιλτράρετε σημειώσεις με ετικέτες για γρήγορη πλοήγηση σε μεγάλες προσωπικές βάσεις γνώσεων.
Γιατί να τρέξω flatnotes στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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