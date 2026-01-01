Το flatnotes είναι μια μινιμαλιστική, αυτο-φιλοξενούμενη εφαρμογή λήψης σημειώσεων, βασισμένη σε μία μόνο αρχή: οι σημειώσεις σας είναι απλά αρχεία Markdown, τίποτα περισσότερο. Δεν υπάρχει βάση δεδομένων, ούτε εξάρτηση από προμηθευτή, ούτε πολύπλοκες δομές δεδομένων - απλά αρχεία κειμένου στον server σας που μπορείτε να διαβάσετε, να επεξεργαστείτε και να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας με οποιοδήποτε εργαλείο. Η καθαρή διεπαφή αφαιρεί τους περισπασμούς, ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στη συγγραφή, την οργάνωση και τη σύνδεση ιδεών μέσω wikilinks και αναζήτησης πλήρους κειμένου.

Η αυτο-φιλοξενία του flatnotes στον VPS σας σημαίνει ότι οι προσωπικές σας σκέψεις, οι ερευνητικές σημειώσεις και τα ημερολόγιά σας παραμένουν εξ ολοκλήρου εντός της υποδομής σας - ποτέ δεν σαρώνονται, ποτέ δεν εξορύσσονται, ποτέ δεν υπόκεινται σε αλλαγή όρων παροχής υπηρεσιών τρίτου μέρους. Τα αντίγραφα ασφαλείας είναι τόσο απλά όσο η αντιγραφή ενός φακέλου, και οι σημειώσεις σας παραμένουν φορητές για πάντα.