Το LakeFS είναι μια πλατφόρμα έκδοσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα που εφαρμόζει ροές εργασίας τύπου Git σε λίμνες δεδομένων. Επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν κλάδους για απομονωμένο πειραματισμό δεδομένων, να δεσμεύουν αναπαραγώγιμα στιγμιότυπα και να συγχωνεύουν ατομικά αλλαγές — όλα αυτά χωρίς να διπλασιάζουν δεδομένα. Το LakeFS λειτουργεί εγγενώς με AWS S3, Azure Blob Storage και Google Cloud Storage ενώ εκθέτει ένα πλήρως συμβατό με S3 API έτσι ώστε τα υπάρχοντα εργαλεία να μην απαιτούν καμία τροποποίηση.

Η αυτο-φιλοξενία του LakeFS στον VPS σας δίνει στις ομάδες δεδομένων και ML πλήρη έλεγχο στην υποδομή έκδοσης δεδομένων τους. Είτε χρειάζεστε αναπαραγώγιμα πειράματα μηχανικής μάθησης, ασφαλή περιβάλλοντα staging για ETL pipelines, είτε τη δυνατότητα να αναστρέψετε κακή εισαγωγή δεδομένων, το LakeFS προσφέρει την ίδια εμπιστοσύνη στις λειτουργίες δεδομένων που προσφέρει το Git στον κώδικα.