Αναπτύξτε το LakeFS με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Έλεγχος εκδόσεων ανοιχτού κώδικα, παρόμοιος με Git, για το data lake σας, φέρνοντας τη διακλάδωση και τη δέσμευση στην object storage.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LakeFS
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LakeFS
Το LakeFS είναι μια πλατφόρμα έκδοσης δεδομένων ανοιχτού κώδικα που εφαρμόζει ροές εργασίας τύπου Git σε λίμνες δεδομένων. Επιτρέπει στις ομάδες να δημιουργούν κλάδους για απομονωμένο πειραματισμό δεδομένων, να δεσμεύουν αναπαραγώγιμα στιγμιότυπα και να συγχωνεύουν ατομικά αλλαγές — όλα αυτά χωρίς να διπλασιάζουν δεδομένα. Το LakeFS λειτουργεί εγγενώς με AWS S3, Azure Blob Storage και Google Cloud Storage ενώ εκθέτει ένα πλήρως συμβατό με S3 API έτσι ώστε τα υπάρχοντα εργαλεία να μην απαιτούν καμία τροποποίηση.
Η αυτο-φιλοξενία του LakeFS στον VPS σας δίνει στις ομάδες δεδομένων και ML πλήρη έλεγχο στην υποδομή έκδοσης δεδομένων τους. Είτε χρειάζεστε αναπαραγώγιμα πειράματα μηχανικής μάθησης, ασφαλή περιβάλλοντα staging για ETL pipelines, είτε τη δυνατότητα να αναστρέψετε κακή εισαγωγή δεδομένων, το LakeFS προσφέρει την ίδια εμπιστοσύνη στις λειτουργίες δεδομένων που προσφέρει το Git στον κώδικα.
Βασικά χαρακτηριστικά του LakeFS
Διακλάδωση δεδομένων τύπου Git
Δημιουργήστε απομονωμένους κλάδους δεδομένων για πειραματισμό ή staging χωρίς να αντιγράφετε αντικείμενα, χρησιμοποιώντας zero-copy branching υποστηριζόμενο μόνο από μεταδεδομένα.
Αναπαραγώγιμες δεσμεύσεις
Δημιουργήστε στιγμιότυπα δεδομένων ανά πάσα στιγμή, ώστε τα πειράματα machine learning και οι εκτελέσεις pipeline να μπορούν να αναπαραχθούν με ακρίβεια από μια γνωστή κατάσταση δεδομένων.
Ατομικές συγχωνεύσεις
Συγχωνεύστε τους κλάδους δεδομένων πίσω στο κύριο ατομικά, διασφαλίζοντας ότι οι μεταγενέστεροι καταναλωτές βλέπουν πάντα ένα συνεπές και πλήρες σύνολο δεδομένων.
S3-συμβατό API
Το LakeFS παρέχει ένα πλήρως συμβατό με S3 τελικό σημείο, έτσι ώστε τα Spark, Pandas και άλλα εργαλεία να συνδέονται χωρίς αλλαγές κώδικα.
Επαναφορά δεδομένων
Επαναφέρετε άμεσα σε οποιοδήποτε προηγούμενο commit για να ανακτήσετε από τυχαίες διαγραφές ή κακή εισαγωγή δεδομένων σε δευτερόλεπτα.
Γιατί να τρέξω LakeFS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
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