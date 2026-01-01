Αναπτύξτε το LimeSurvey με εγκατάσταση ενός κλικ.
Επαγγελματική online πλατφόρμα ερευνών για τη δημιουργία ερωτηματολογίων και τη συλλογή δεδομένων.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LimeSurvey
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LimeSurvey
Το LimeSurvey είναι μια κορυφαία πλατφόρμα ερευνών open-source που επιτρέπει σε ερευνητές, επιχειρήσεις και ιδρύματα να δημιουργούν επαγγελματικά online ερωτηματολόγια. Υποστηρίζει πάνω από 80 γλώσσες, προηγμένη λογική διακλάδωσης, διαχείριση συμμετεχόντων και ολοκληρωμένες επιλογές εξαγωγής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μορφών SPSS και Excel.
Με τους εκτεταμένους τύπους ερωτήσεων, την προσαρμοσμένη θεματολογία και την αρχιτεκτονική plugin, το LimeSurvey παρέχει δυνατότητες ερευνών επιπέδου επιχείρησης χωρίς συνδρομές. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει MariaDB για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων, Redis για γρήγορη διαχείριση περιόδων σύνδεσης και δρομολόγηση Traefik HTTPS για ασφαλείς υποβολές ερευνών.
Βασικά χαρακτηριστικά του LimeSurvey
Προηγμένοι τύποι ερωτήσεων
Επιλέξτε από 28+ τύπους ερωτήσεων, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων μήτρας, κατάταξης, μεταφόρτωσης αρχείου και βασισμένων σε εξισώσεις, για οποιοδήποτε σενάριο έρευνας.
Διακλάδωση Λογικής
Πολύγλωσσες Έρευνες
Δημιουργήστε έρευνες σε 80+ γλώσσες με αυτόματη υποστήριξη κειμένου από δεξιά προς αριστερά για πραγματικά παγκόσμια συλλογή δεδομένων.
Εξαγωγή δεδομένων και ανάλυση
Εξαγωγή αποτελεσμάτων σε μορφές SPSS, R, Excel και CSV με ενσωματωμένα εργαλεία για στατιστικά, γραφήματα και διασταυρούμενη ανάλυση.
Διαχείριση συμμετεχόντων
Παρακολουθήστε τους ερωτώμενους με πρόσβαση βάσει token, στείλτε υπενθυμίσεις και ελέγξτε τις ποσοστώσεις για ακριβή διαχείριση ερευνών.
Γιατί να τρέξω LimeSurvey στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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