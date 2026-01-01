Το LimeSurvey είναι μια κορυφαία πλατφόρμα ερευνών open-source που επιτρέπει σε ερευνητές, επιχειρήσεις και ιδρύματα να δημιουργούν επαγγελματικά online ερωτηματολόγια. Υποστηρίζει πάνω από 80 γλώσσες, προηγμένη λογική διακλάδωσης, διαχείριση συμμετεχόντων και ολοκληρωμένες επιλογές εξαγωγής δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μορφών SPSS και Excel.

Με τους εκτεταμένους τύπους ερωτήσεων, την προσαρμοσμένη θεματολογία και την αρχιτεκτονική plugin, το LimeSurvey παρέχει δυνατότητες ερευνών επιπέδου επιχείρησης χωρίς συνδρομές. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει MariaDB για αξιόπιστη αποθήκευση δεδομένων, Redis για γρήγορη διαχείριση περιόδων σύνδεσης και δρομολόγηση Traefik HTTPS για ασφαλείς υποβολές ερευνών.