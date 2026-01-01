Το Leantime είναι ένα open-source project management system φτιαγμένο ειδικά για ομάδες που χρειάζονται ισχυρό συντονισμό χωρίς περίπλοκες μεθοδολογίες διαχείρισης έργων. Συνδυάζει Kanban boards, Gantt charts, timesheets, wikis και μοναδικά στρατηγικά εργαλεία όπως το Lean Canvas και την SWOT analysis σε μία συνεκτική πλατφόρμα - διαθέσιμο σε 20+ γλώσσες με υποστήριξη LDAP και OIDC για enterprise environments.

Το Self-hosting του Leantime στο VPS σας σημαίνει απεριόριστους χρήστες, απεριόριστα έργα και μηδενικό κόστος αδειοδότησης ανά θέση. Τα δεδομένα του έργου σας, τα στρατηγικά σας σχέδια και το ιστορικό της ομάδας σας παραμένουν σε υποδομή που ελέγχετε, υποστηριζόμενα από τη MariaDB για αξιόπιστη διατήρηση.