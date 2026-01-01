Αναπτύξτε το Leantime με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα διαχείρισης έργων ανοιχτού κώδικα, σχεδιασμένη για μη διαχειριστές έργων, συνδυάζοντας εργαλεία στρατηγικής, σχεδιασμού και εκτέλεσης.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Leantime
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Leantime
Το Leantime είναι ένα open-source project management system φτιαγμένο ειδικά για ομάδες που χρειάζονται ισχυρό συντονισμό χωρίς περίπλοκες μεθοδολογίες διαχείρισης έργων. Συνδυάζει Kanban boards, Gantt charts, timesheets, wikis και μοναδικά στρατηγικά εργαλεία όπως το Lean Canvas και την SWOT analysis σε μία συνεκτική πλατφόρμα - διαθέσιμο σε 20+ γλώσσες με υποστήριξη LDAP και OIDC για enterprise environments.
Το Self-hosting του Leantime στο VPS σας σημαίνει απεριόριστους χρήστες, απεριόριστα έργα και μηδενικό κόστος αδειοδότησης ανά θέση. Τα δεδομένα του έργου σας, τα στρατηγικά σας σχέδια και το ιστορικό της ομάδας σας παραμένουν σε υποδομή που ελέγχετε, υποστηριζόμενα από τη MariaDB για αξιόπιστη διατήρηση.
Βασικά χαρακτηριστικά του Leantime
Πολλαπλές προβολές εργασιών
Εναλλάξτε μεταξύ Kanban boards, Gantt charts, ημερολογίου, λίστας και προβολών πίνακα για να ταιριάζει με τον τρόπο που προτιμά να εργάζεται η ομάδα σας.
Εργαλεία Στρατηγικού Σχεδιασμού
Δημιουργήστε Lean Canvas, Business Model Canvas και ανάλυση SWOT απευθείας στην πλατφόρμα για να ευθυγραμμίσετε τις καθημερινές εργασίες με τους επιχειρηματικούς στόχους.
Ενσωματωμένη παρακολούθηση χρόνου
Καταγραφή ωρών σε εργασίες και έργα για ακριβή τιμολόγηση, μισθοδοσία και ανάλυση κόστους έργου χωρίς ξεχωριστό εργαλείο.
Απεριόριστοι Χρήστες
Προσθέστε όσα μέλη ομάδας χρειάζεστε με δικαιώματα βάσει ρόλου ανά έργο και χωρίς χρεώσεις αδειοδότησης ανά θέση.
Επιχειρησιακή Πιστοποίηση
Συνδεθείτε με παρόχους LDAP ή OIDC και ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων για πρότυπα ασφαλείας σε επίπεδο οργανισμού.
Γιατί να τρέξω Leantime στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.