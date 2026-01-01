Το Mail-Archiver είναι μια πλατφόρμα αρχειοθέτησης και αναζήτησης email ανοιχτού κώδικα, χτισμένη σε ASP.NET Core και PostgreSQL. Συνδέεται με λογαριασμούς IMAP και Microsoft 365 μέσω του Graph API, συγχρονίζοντας αυτόματα τα email σε ένα διαμορφώσιμο πρόγραμμα, ώστε να έχετε πάντα ένα αναζητήσιμο, τοπικό αντίγραφο κάθε μηνύματος και συνημμένου.

Η αυτο-φιλοξενία του αρχείου email σας θέτει τη συμμόρφωση, τα ίχνη ελέγχου και τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση υπό τον πλήρη έλεγχό σας - χωρίς πρόσβαση τρίτων στο cloud, χωρίς χρεώσεις ανά mailbox και χωρίς εξάρτηση από την πολιτική διατήρησης του παρόχου email σας. Τα email μπορούν να εξαχθούν ως αρχεία .mbox ή .eml, να αποκατασταθούν σε οποιοδήποτε mailbox ή να αναζητηθούν σε δευτερόλεπτα σε χρόνια ιστορικού.