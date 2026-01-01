Έκπτωση έως 69% για Mail-Archiver

Αναπτύξτε το Mail-Archiver με εγκατάσταση ενός κλικ.

Self-hosted πλατφόρμα αρχειοθέτησης email που συνδέεται με οποιοδήποτε IMAP ή Microsoft 365 mailbox και διατηρεί κάθε μήνυμα τοπικά.

Ξεκινήστε την εφαρμογή σας άμεσα
Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Mail-Archiver με εγκατάσταση ενός κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Mail-Archiver

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mail-Archiver

Το Mail-Archiver είναι μια πλατφόρμα αρχειοθέτησης και αναζήτησης email ανοιχτού κώδικα, χτισμένη σε ASP.NET Core και PostgreSQL. Συνδέεται με λογαριασμούς IMAP και Microsoft 365 μέσω του Graph API, συγχρονίζοντας αυτόματα τα email σε ένα διαμορφώσιμο πρόγραμμα, ώστε να έχετε πάντα ένα αναζητήσιμο, τοπικό αντίγραφο κάθε μηνύματος και συνημμένου.

Η αυτο-φιλοξενία του αρχείου email σας θέτει τη συμμόρφωση, τα ίχνη ελέγχου και τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση υπό τον πλήρη έλεγχό σας - χωρίς πρόσβαση τρίτων στο cloud, χωρίς χρεώσεις ανά mailbox και χωρίς εξάρτηση από την πολιτική διατήρησης του παρόχου email σας. Τα email μπορούν να εξαχθούν ως αρχεία .mbox ή .eml, να αποκατασταθούν σε οποιοδήποτε mailbox ή να αναζητηθούν σε δευτερόλεπτα σε χρόνια ιστορικού.

Ξεκινήστε
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Mail-Archiver

IMAP και M365 συγχρονισμός

Αρχειοθετεί αυτόματα email από οποιοδήποτε IMAP ή Microsoft 365 mailbox με ένα διαμορφώσιμο πρόγραμμα, διατηρώντας το τοπικό αντίγραφο πάντα ενημερωμένο.

Αναζήτηση πλήρους κειμένου

Αναζητήστε άμεσα σε όλα τα αρχειοθετημένα emails και συνημμένα, με φίλτρα ανά αποστολέα, εύρος ημερομηνιών και mailbox.

Εξαγωγή και επαναφορά

Εξάγετε ολόκληρα γραμματοκιβώτια ως αρχεία .mbox ή συμπιεσμένα .eml, ή επαναφέρετε επιλεγμένα email πίσω σε οποιοδήποτε γραμματοκιβώτιο προορισμού.

Πολυχρηστική πρόσβαση

Διαχειριστείτε πολλούς χρήστες με ρόλους Admin, Self Manager και Standard, ο καθένας με δικαιώματα ανά λογαριασμό και πλήρες αρχείο καταγραφής πρόσβασης.

Πολιτικές διατήρησης

Αυτόματη διαγραφή email από τον αρχικό διακομιστή αλληλογραφίας μετά από καθορισμένο αριθμό ημερών, διατηρώντας παράλληλα το τοπικό αρχείο ανέπαφο.

Εισαγωγή MBox και EML

Εισαγάγετε υπάρχοντα αρχεία .mbox ή .eml έως 10 GB για να μεταφέρετε δεδομένα από άλλους email clients ή εργαλεία αρχειοθέτησης.

Γιατί να τρέξω Mail-Archiver στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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