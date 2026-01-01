Αναπτύξτε το Mail-Archiver με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted πλατφόρμα αρχειοθέτησης email που συνδέεται με οποιοδήποτε IMAP ή Microsoft 365 mailbox και διατηρεί κάθε μήνυμα τοπικά.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Mail-Archiver
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mail-Archiver
Το Mail-Archiver είναι μια πλατφόρμα αρχειοθέτησης και αναζήτησης email ανοιχτού κώδικα, χτισμένη σε ASP.NET Core και PostgreSQL. Συνδέεται με λογαριασμούς IMAP και Microsoft 365 μέσω του Graph API, συγχρονίζοντας αυτόματα τα email σε ένα διαμορφώσιμο πρόγραμμα, ώστε να έχετε πάντα ένα αναζητήσιμο, τοπικό αντίγραφο κάθε μηνύματος και συνημμένου.
Η αυτο-φιλοξενία του αρχείου email σας θέτει τη συμμόρφωση, τα ίχνη ελέγχου και τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση υπό τον πλήρη έλεγχό σας - χωρίς πρόσβαση τρίτων στο cloud, χωρίς χρεώσεις ανά mailbox και χωρίς εξάρτηση από την πολιτική διατήρησης του παρόχου email σας. Τα email μπορούν να εξαχθούν ως αρχεία .mbox ή .eml, να αποκατασταθούν σε οποιοδήποτε mailbox ή να αναζητηθούν σε δευτερόλεπτα σε χρόνια ιστορικού.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mail-Archiver
IMAP και M365 συγχρονισμός
Αρχειοθετεί αυτόματα email από οποιοδήποτε IMAP ή Microsoft 365 mailbox με ένα διαμορφώσιμο πρόγραμμα, διατηρώντας το τοπικό αντίγραφο πάντα ενημερωμένο.
Αναζήτηση πλήρους κειμένου
Αναζητήστε άμεσα σε όλα τα αρχειοθετημένα emails και συνημμένα, με φίλτρα ανά αποστολέα, εύρος ημερομηνιών και mailbox.
Εξαγωγή και επαναφορά
Εξάγετε ολόκληρα γραμματοκιβώτια ως αρχεία .mbox ή συμπιεσμένα .eml, ή επαναφέρετε επιλεγμένα email πίσω σε οποιοδήποτε γραμματοκιβώτιο προορισμού.
Πολυχρηστική πρόσβαση
Διαχειριστείτε πολλούς χρήστες με ρόλους Admin, Self Manager και Standard, ο καθένας με δικαιώματα ανά λογαριασμό και πλήρες αρχείο καταγραφής πρόσβασης.
Πολιτικές διατήρησης
Αυτόματη διαγραφή email από τον αρχικό διακομιστή αλληλογραφίας μετά από καθορισμένο αριθμό ημερών, διατηρώντας παράλληλα το τοπικό αρχείο ανέπαφο.
Εισαγωγή MBox και EML
Εισαγάγετε υπάρχοντα αρχεία .mbox ή .eml έως 10 GB για να μεταφέρετε δεδομένα από άλλους email clients ή εργαλεία αρχειοθέτησης.
Γιατί να τρέξω Mail-Archiver στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
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