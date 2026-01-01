Το Yuvomi είναι ένας open-source οικογενειακός οργανωτής που συγκεντρώνει εργασίες, κοινόχρηστα ημερολόγια, λίστες αγορών, πλάνα γευμάτων, συνταγές, προϋπολογισμούς και σημειώσεις νοικοκυριού σε μία ενιαία mobile-first progressive web app. Κάθε ενότητα είναι ανεξάρτητη, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα κομμάτια που ταιριάζουν στο νοικοκυριό σας και να αγνοήσετε τα υπόλοιπα.

Το self-hosting του Yuvomi στον δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα νοικοκυριού — χρονοδιαγράμματα, αποδείξεις, λίστες επαφών, ιατρικές υπενθυμίσεις — μακριά από υπηρεσίες cloud τρίτων. Η βάση δεδομένων SQLite υποστηρίζει προαιρετική κρυπτογράφηση AES-256 σε κατάσταση αδράνειας, και ένας ενσωματωμένος scheduler χειρίζεται αυτόματα backups, ώστε οι οικογενειακές σας πληροφορίες να παραμένουν ιδιωτικές χωρίς να θυσιάζεται η ευκολία.