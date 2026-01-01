Αναπτύξτε το Yuvomi με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ιδιωτικός self-hosted οικογενειακός οργανωτής για εργασίες, ημερολόγια, γεύματα, ψώνια και οικιακούς προϋπολογισμούς σε μία mobile-first app.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Yuvomi
Το Yuvomi είναι ένας open-source οικογενειακός οργανωτής που συγκεντρώνει εργασίες, κοινόχρηστα ημερολόγια, λίστες αγορών, πλάνα γευμάτων, συνταγές, προϋπολογισμούς και σημειώσεις νοικοκυριού σε μία ενιαία mobile-first progressive web app. Κάθε ενότητα είναι ανεξάρτητη, οπότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα κομμάτια που ταιριάζουν στο νοικοκυριό σας και να αγνοήσετε τα υπόλοιπα.
Το self-hosting του Yuvomi στον δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα νοικοκυριού — χρονοδιαγράμματα, αποδείξεις, λίστες επαφών, ιατρικές υπενθυμίσεις — μακριά από υπηρεσίες cloud τρίτων. Η βάση δεδομένων SQLite υποστηρίζει προαιρετική κρυπτογράφηση AES-256 σε κατάσταση αδράνειας, και ένας ενσωματωμένος scheduler χειρίζεται αυτόματα backups, ώστε οι οικογενειακές σας πληροφορίες να παραμένουν ιδιωτικές χωρίς να θυσιάζεται η ευκολία.
Βασικά χαρακτηριστικά του Yuvomi
Κοινό οικογενειακό πρόγραμμα
Συντονισμός εργασιών, ημερολογίων, γευμάτων και λιστών αγορών σε όλα τα μέλη του νοικοκυριού με αναθέσεις και ειδοποιήσεις πολλαπλών χρηστών.
Πρώτα για κινητά PWA
Εγκαθίσταται ως μια progressive web app που δίνει την αίσθηση εγγενούς εφαρμογής σε τηλέφωνα και tablet, με προβολές με δυνατότητα offline για διαχείριση νοικοκυριού εν κινήσει.
Ενσωματώσεις ημερολογίων
Συγχρονισμός με Google Calendar, iCloud μέσω CalDAV, συσκευές Apple και συνδρομές ICS για να διατηρείτε κάθε υπάρχον πρόγραμμα σε ένα μέρος.
Κρυπτογραφημένη αποθήκη SQLite
Η προαιρετική κρυπτογράφηση SQLCipher AES-256 προστατεύει τα αποθηκευμένα δεδομένα του νοικοκυριού, και τα προγραμματισμένα αντίγραφα ασφαλείας μπορούν να αντικατοπτρίζονται σε οποιονδήποτε προορισμό WebDAV.
Αρθρωτή οικιακή εργαλειοθήκη
Ενεργοποιήστε μόνο τις ενότητες που χρειάζεστε - προϋπολογισμούς, προγραμματισμό γευμάτων, συνταγές, γενέθλια, επαφές, έγγραφα ή οικιακά - και παραλείψτε τα υπόλοιπα.
Ιδιωτικό και χωρίς παρακολούθηση
Μηδενικοί ιχνηλάτες τρίτων, χωρίς τηλεμετρία, και μια άδεια MIT διατηρούν τα οικογενειακά σας δεδομένα πλήρως υπό τον δικό σας έλεγχο στον VPS σας.
Γιατί να τρέξω Yuvomi στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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