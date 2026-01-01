Το Transmute είναι ένας μετατροπέας αρχείων με προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, που μετατρέπει έγγραφα, εικόνες, ήχο και βίντεο μεταξύ μορφών μέσω ενός καθαρού web interface. Τα αρχεία επεξεργάζονται από την αυτο-φιλοξενούμενη εγκατάστασή σας αντί για μια ανώνυμη υπηρεσία cloud, έτσι το ευαίσθητο υλικό δεν φεύγει ποτέ από την υποδομή που ελέγχετε και δεν υπάρχουν όρια μεταφόρτωσης, υδατογραφήματα ή χρεώσεις ανά μετατροπή.

Η αυτο-φιλοξενία του Transmute σε ένα VPS δίνει στις ομάδες ένα ιδιωτικό, πάντα διαθέσιμο εργαλείο μετατροπής προσβάσιμο από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Είναι μια πρακτική εναλλακτική λύση σε online μετατροπείς που υποστηρίζονται από διαφημίσεις και συλλέγουν δεδομένα, καθιστώντας το κατάλληλο για οργανισμούς με αυστηρές απαιτήσεις χειρισμού δεδομένων ή για οποιονδήποτε απλά θέλει μετατροπή μορφής χωρίς να παραδίδει αρχεία σε τρίτο μέρος.