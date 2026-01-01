Αναπτύξτε το Transmute με εγκατάσταση ενός κλικ.
Μετατροπέας αρχείων με προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα που μετατρέπει έγγραφα, εικόνες, ήχο και βίντεο χωρίς να τα ανεβάζει σε servers τρίτων.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Transmute
Το Transmute είναι ένας μετατροπέας αρχείων με προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, που μετατρέπει έγγραφα, εικόνες, ήχο και βίντεο μεταξύ μορφών μέσω ενός καθαρού web interface. Τα αρχεία επεξεργάζονται από την αυτο-φιλοξενούμενη εγκατάστασή σας αντί για μια ανώνυμη υπηρεσία cloud, έτσι το ευαίσθητο υλικό δεν φεύγει ποτέ από την υποδομή που ελέγχετε και δεν υπάρχουν όρια μεταφόρτωσης, υδατογραφήματα ή χρεώσεις ανά μετατροπή.
Η αυτο-φιλοξενία του Transmute σε ένα VPS δίνει στις ομάδες ένα ιδιωτικό, πάντα διαθέσιμο εργαλείο μετατροπής προσβάσιμο από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης. Είναι μια πρακτική εναλλακτική λύση σε online μετατροπείς που υποστηρίζονται από διαφημίσεις και συλλέγουν δεδομένα, καθιστώντας το κατάλληλο για οργανισμούς με αυστηρές απαιτήσεις χειρισμού δεδομένων ή για οποιονδήποτε απλά θέλει μετατροπή μορφής χωρίς να παραδίδει αρχεία σε τρίτο μέρος.
Βασικά χαρακτηριστικά του Transmute
Μετατροπή με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα
Τα αρχεία επεξεργάζονται εξ ολοκλήρου στη δική σας αυτο-φιλοξενούμενη εγκατάσταση, έτσι ώστε ευαίσθητα έγγραφα και μέσα να μην φτάνουν ποτέ σε server τρίτου μέρους.
Υποστήριξη πολλαπλών μορφών
Μετατροπή μεταξύ μορφών εγγράφων, εικόνων, ήχου και βίντεο από μία ενιαία διεπαφή χωρίς εγκατάσταση λογισμικού επιφάνειας εργασίας.
Χωρίς όρια μεταφόρτωσης
Το Self-hosting αφαιρεί τα όρια μεγέθους αρχείων και τα υδατογραφήματα που επιβάλλονται από δωρεάν υπηρεσίες online μετατροπής.
Διεπαφή βασισμένη σε browser
Σύρετε, αποθέστε και μετατρέψτε από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης με μια απλή διεπαφή που δεν απαιτεί λογαριασμό για να ξεκινήσετε.
Πλήρης ιδιοκτησία δεδομένων
Εκτελέστε την υπηρεσία στο δικό σας VPS για να διατηρήσετε πλήρη έλεγχο στο πού αποθηκεύονται τα αρχεία και για πόσο καιρό διατηρούνται.
Γιατί να τρέξω Transmute στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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