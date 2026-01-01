Αναπτύξτε το ZNC με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πάντα ενεργό IRC bouncer που σας κρατάει συνδεδεμένους σε δίκτυα IRC 24/7 και αναπαράγει τα χαμένα μηνύματα.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για ZNC
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με ZNC
Το ZNC είναι ένα προηγμένο IRC bouncer (που ονομάζεται επίσης BNC) που διατηρεί μια μόνιμη σύνδεση με δίκτυα IRC για λογαριασμό σας. Καταγράφει μηνύματα ενώ είστε εκτός σύνδεσης, τα αναπαράγει όταν επανασυνδέεστε και σας επιτρέπει να συνδέεστε από πολλούς clients IRC στην ίδια ταυτότητα ταυτόχρονα. Μετά από περισσότερα από 15 χρόνια ανάπτυξης, το ZNC παραμένει το de facto πρότυπο για τα self-hosted IRC bouncers.
Το self-hosting ZNC σε ένα VPS σας προσφέρει μια σταθερή, πάντα online παρουσία IRC με πλήρες ιστορικό, αρθρωτά plugins για ειδοποιήσεις, καταγραφή και αναγνώριση, καθώς και ένα web admin interface για την προσθήκη δικτύων και τη διαμόρφωση καναλιών χωρίς να χρειάζεται να επεξεργάζεστε τα config files.
Βασικά χαρακτηριστικά του ZNC
Πάντα ενεργή παρουσία IRC
Παραμένει συνδεδεμένο σε κάθε δίκτυο στο οποίο συνδέεστε, ώστε να μην χάνετε μηνύματα ή να χάνετε καταχωρήσεις ψευδωνύμων κατά τη διάρκεια αδράνειας του υπολογιστή.
Επανάληψη πολλαπλών πελατών
Μπορείτε να συνδεθείτε από πελάτες desktop, mobile και web ταυτόχρονα - το ZNC αναπαράγει τα αναπάντητα μηνύματα και διατηρεί κάθε πελάτη σε συγχρονισμό.
Αρθρωτό plugin σύστημα
Ενσωματωμένες ενότητες για καταγραφή, πιστοποίηση NickServ, fail2ban, εναλλαγή καναλιών, ειδοποιήσεις push, και δεκάδες ακόμα.
Web διαχειριστικό περιβάλλον
Διαχειριστείτε χρήστες, δίκτυα, κανάλια και modules από ένα browser - δεν χρειάζεται να επεξεργάζεστε ρυθμίσεις χειροκίνητα ή να χρησιμοποιείτε εντολές IRC bot.
Πολυχρηστική υποστήριξη
Οι λογαριασμοί ανά χρήστη με απομονωμένα δίκτυα και ρυθμίσεις μονάδων επιτρέπουν σε νοικοκυριά ή ομάδες να μοιράζονται μία εγκατάσταση ZNC σε ξεχωριστές ταυτότητες IRC.
Γιατί να τρέξω ZNC στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
Εξερευνήστε περισσότερες εφαρμογές για ανάπτυξη
Apache Answer
Πλατφόρμα Ερωτήσεων και Απαντήσεων ανοιχτού κώδικα για διαμοιρασμό γνώσεων ομάδας και δημιουργία κοινότητας