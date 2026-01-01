Το ZNC είναι ένα προηγμένο IRC bouncer (που ονομάζεται επίσης BNC) που διατηρεί μια μόνιμη σύνδεση με δίκτυα IRC για λογαριασμό σας. Καταγράφει μηνύματα ενώ είστε εκτός σύνδεσης, τα αναπαράγει όταν επανασυνδέεστε και σας επιτρέπει να συνδέεστε από πολλούς clients IRC στην ίδια ταυτότητα ταυτόχρονα. Μετά από περισσότερα από 15 χρόνια ανάπτυξης, το ZNC παραμένει το de facto πρότυπο για τα self-hosted IRC bouncers.

Το self-hosting ZNC σε ένα VPS σας προσφέρει μια σταθερή, πάντα online παρουσία IRC με πλήρες ιστορικό, αρθρωτά plugins για ειδοποιήσεις, καταγραφή και αναγνώριση, καθώς και ένα web admin interface για την προσθήκη δικτύων και τη διαμόρφωση καναλιών χωρίς να χρειάζεται να επεξεργάζεστε τα config files.