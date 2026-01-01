Το Jump είναι μια ελαφριά, self-hosted startpage και παρακολούθηση κατάστασης σε πραγματικό χρόνο, σχεδιασμένη για να διατηρεί όλους τους σημαντικούς σας συνδέσμους οργανωμένους σε ένα μέρος. Κατασκευασμένο με PHP και παρέχεται ως ένα ενιαίο Docker container, φορτώνει γρήγορα, παραμένει ασφαλές και δεν απαιτεί βάση δεδομένων ή εξωτερικές εξαρτήσεις για να λειτουργήσει. Οι ιστότοποι μπορούν να οριστούν χειροκίνητα μέσω ενός αρχείου JSON, να ανακαλυφθούν αυτόματα από τρέχοντα Docker containers ή ένας συνδυασμός και των δύο.

Το Jump υποστηρίζει προσαρμοσμένες εικόνες φόντου και ενσωμάτωση Unsplash, εμφάνιση σε πολλές γλώσσες, κατηγοριοποίηση ιστότοπων βάσει ετικετών, αναζήτηση με πληκτρολόγιο με διαμορφώσιμες μηχανές αναζήτησης και προαιρετική ενσωμάτωση Open Weather Map για τοπική ώρα και καιρό. Ο καθαρός, responsive σχεδιασμός του προσαρμόζεται σε desktop και mobile, επιτρέποντάς σας να φτάσετε σε οποιαδήποτε υπηρεσία σελιδοδεικτών με ένα μόνο κλικ από οποιαδήποτε συσκευή.