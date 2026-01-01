Αναπτύξτε το Jump με ένα κλικ.
Μια self-hosted startpage και real-time status page που σας δίνει άμεση πρόσβαση σε όλους τους αγαπημένους σας ιστότοπους από ένα ενιαίο, κομψό dashboard.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Jump
Το Jump είναι μια ελαφριά, self-hosted startpage και παρακολούθηση κατάστασης σε πραγματικό χρόνο, σχεδιασμένη για να διατηρεί όλους τους σημαντικούς σας συνδέσμους οργανωμένους σε ένα μέρος. Κατασκευασμένο με PHP και παρέχεται ως ένα ενιαίο Docker container, φορτώνει γρήγορα, παραμένει ασφαλές και δεν απαιτεί βάση δεδομένων ή εξωτερικές εξαρτήσεις για να λειτουργήσει. Οι ιστότοποι μπορούν να οριστούν χειροκίνητα μέσω ενός αρχείου JSON, να ανακαλυφθούν αυτόματα από τρέχοντα Docker containers ή ένας συνδυασμός και των δύο.
Το Jump υποστηρίζει προσαρμοσμένες εικόνες φόντου και ενσωμάτωση Unsplash, εμφάνιση σε πολλές γλώσσες, κατηγοριοποίηση ιστότοπων βάσει ετικετών, αναζήτηση με πληκτρολόγιο με διαμορφώσιμες μηχανές αναζήτησης και προαιρετική ενσωμάτωση Open Weather Map για τοπική ώρα και καιρό. Ο καθαρός, responsive σχεδιασμός του προσαρμόζεται σε desktop και mobile, επιτρέποντάς σας να φτάσετε σε οποιαδήποτε υπηρεσία σελιδοδεικτών με ένα μόνο κλικ από οποιαδήποτε συσκευή.
Βασικά χαρακτηριστικά του Jump
Παρακολούθηση κατάστασης σε πραγματικό χρόνο
Το Jump ελέγχει τη διαθεσιμότητα κάθε ιστοσελίδας στον πίνακα ελέγχου σας και εμφανίζει ζωντανές ενδείξεις κατάστασης ώστε να γνωρίζετε άμεσα αν μια υπηρεσία είναι εκτός λειτουργίας.
Docker Auto-Discovery
Αυτόματη καταχώριση ενεργών Docker containers ως καταχωρήσεις στο dashboard χρησιμοποιώντας container labels, διατηρώντας τη startpage σας συγχρονισμένη με την infrastructure σας χωρίς μη αυτόματες ενημερώσεις.
Οργάνωση βασισμένη σε ετικέτες
Ομαδοποιήστε ιστότοπους με ετικέτες και πλοηγηθείτε μεταξύ θεματικών σελίδων, διατηρώντας τους πιο χρησιμοποιημένους συνδέσμους ορατούς στην αρχική οθόνη ενώ οι μεγαλύτερες λίστες παραμένουν τακτοποιημένα κατηγοριοποιημένες.
Αναζήτηση με πληκτρολόγιο
Ανοίξτε τη γραμμή αναζήτησης πολλαπλών μηχανών με Ctrl+Shift+/ και αναζητήστε σε Google, DuckDuckGo, Bing, ή σε οποιαδήποτε προσαρμοσμένη μηχανή χωρίς να χρειαστεί να πιάσετε το ποντίκι.
Προσαρμοσμένα φόντα και προσαρμοσμένος καιρός
Χρησιμοποιήστε τις δικές σας εικόνες φόντου ή συνδέστε το Unsplash για τυχαία τοπία, και προσθέστε ένα κλειδί API του Open Weather Map για να εμφανίζονται η τοπική ώρα και οι τρέχουσες καιρικές συνθήκες.
Δεν απαιτείται βάση δεδομένων
Το Jump λειτουργεί ως ένα ενιαίο container χωρίς εξωτερική βάση δεδομένων, καθιστώντας το εξαιρετικά εύκολο στην ανάπτυξη, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και τη μεταφορά μεταξύ servers.
Γιατί να τρέξω Jump στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.