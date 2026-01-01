Το LF Edge eKuiper είναι ένα έργο του Linux Foundation Edge που φέρνει επεξεργασία ροής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση βάσει κανόνων σε συσκευές edge με περιορισμένους πόρους. Με ένα μικρό αποτύπωμα περίπου 10MB, λαμβάνει δεδομένα από MQTT brokers, HTTP endpoints, Kafka, πηγές αρχείων και δεκάδες άλλα πρωτόκολλα, και στη συνέχεια τα μετασχηματίζει άμεσα χρησιμοποιώντας οικεία σύνταξη SQL ή έναν οπτικό editor κανόνων drag-and-drop.

Η αυτο-φιλοξενία του eKuiper στο δικό σας VPS θέτει ολόκληρη την pipeline ανάλυσης IoT υπό τον έλεγχό σας — τα δεδομένα αισθητήρων, οι επιχειρηματικοί κανόνες και η εξαγωγή συμπερασμάτων μηχανικής μάθησης παραμένουν σε υποδομή που σας ανήκει, χωρίς χρεώσεις cloud ανά μήνυμα και χωρίς εξάρτηση από ανάντη. Αυτό το πρότυπο συνδυάζει τη μηχανή eKuiper με το επίσημο web-based manager UI για οπτική δημιουργία ροών και κανόνων.