Αναπτύξτε το eKuiper με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφριά μηχανή SQL και κανόνων για αναλύσεις ροής πραγματικού χρόνου σε δεδομένα IoT στο άκρο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για eKuiper
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με eKuiper
Το LF Edge eKuiper είναι ένα έργο του Linux Foundation Edge που φέρνει επεξεργασία ροής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση βάσει κανόνων σε συσκευές edge με περιορισμένους πόρους. Με ένα μικρό αποτύπωμα περίπου 10MB, λαμβάνει δεδομένα από MQTT brokers, HTTP endpoints, Kafka, πηγές αρχείων και δεκάδες άλλα πρωτόκολλα, και στη συνέχεια τα μετασχηματίζει άμεσα χρησιμοποιώντας οικεία σύνταξη SQL ή έναν οπτικό editor κανόνων drag-and-drop.
Η αυτο-φιλοξενία του eKuiper στο δικό σας VPS θέτει ολόκληρη την pipeline ανάλυσης IoT υπό τον έλεγχό σας — τα δεδομένα αισθητήρων, οι επιχειρηματικοί κανόνες και η εξαγωγή συμπερασμάτων μηχανικής μάθησης παραμένουν σε υποδομή που σας ανήκει, χωρίς χρεώσεις cloud ανά μήνυμα και χωρίς εξάρτηση από ανάντη. Αυτό το πρότυπο συνδυάζει τη μηχανή eKuiper με το επίσημο web-based manager UI για οπτική δημιουργία ροών και κανόνων.
Βασικά χαρακτηριστικά του eKuiper
Επεξεργασία ροής SQL
Φιλτράρισμα, συγκέντρωση, σύνδεση και μετασχηματισμός ροών IoT σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας σύνταξη ANSI SQL αντί να γράφετε προσαρμοσμένο κώδικα Go ή Java.
Οπτικός διαχειριστής κανόνων
Η ενσωματωμένη κονσόλα web σάς επιτρέπει να δημιουργείτε ροές, κανόνες και αγωγούς δεδομένων μέσω ενός drag & drop editor γραφημάτων, χωρίς να χρειάζεται να επεξεργαστείτε αρχεία διαμόρφωσης.
Εγγενές MQTT και Kafka
Κορυφαίοι σύνδεσμοι για MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis και InfluxDB κάνουν την καλωδίωση βιομηχανικών αισθητήρων και message brokers απλή.
ML inference στο edge
Ενσωματώστε μοντέλα TensorFlow Lite και ONNX απευθείας μέσα σε ερωτήματα SQL για να εκτελέσετε ανίχνευση ανωμαλιών και ταξινόμηση σε δεδομένα αισθητήρων ροής.
Ελάχιστο αποτύπωμα edge
Ο κινητήρας λειτουργεί σε περίπου 10MB μνήμης, έτσι αναπτύσσεται άνετα σε ελαφριά πλάνα VPS μαζί με άλλες εφαρμογές.
Plugin επεκτασιμότητα
Επεκτείνετε το eKuiper με προσαρμοσμένα plugins Go, Python ή φορητά, για να προσθέσετε ιδιόκτητες πηγές, καταβόθρες και λειτουργίες SQL προσαρμοσμένες στον φόρτο εργασίας σας.
Γιατί να τρέξω eKuiper στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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