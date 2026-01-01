Το FileFlows είναι ένα έξυπνο σύστημα επεξεργασίας αρχείων που διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί αυτόματα τη βιβλιοθήκη πολυμέσων σας μέσω προσαρμόσιμων οπτικών ροών εργασίας. Παρακολουθεί καταλόγους για νέα αρχεία, εφαρμόζει έξυπνους κανόνες μετακωδικοποίησης, και μπορεί να μειώσει τις απαιτήσεις αποθήκευσης έως και 90% - όλα αυτά χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση. Η υποστήριξη επιτάχυνσης υλικού για Intel QuickSync, NVIDIA και AMD διατηρεί την επεξεργασία γρήγορη ακόμα και σε μεγάλες βιβλιοθήκες.

Η αυτο-φιλοξενία του FileFlows στο VPS σας παρέχει στις ροές εργασίας πολυμέσων σας αποκλειστικούς πόρους CPU όλο το εικοσιτετράωρο, διατηρεί την επεξεργασία της βιβλιοθήκης σας εντελώς ιδιωτική, και αποφεύγει το κόστος ανά αρχείο και τους περιορισμούς εύρους ζώνης των υπηρεσιών μετακωδικοποίησης που βασίζονται στο cloud.