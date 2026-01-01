Αναπτύξτε το FileFlows με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Αυτοματοποιημένος επεξεργαστής αρχείων πολυμέσων που μετακωδικοποιεί και βελτιστοποιεί έξυπνα τη βιβλιοθήκη σας, μειώνοντας τα μεγέθη των αρχείων έως και κατά 90%.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FileFlows
Το FileFlows είναι ένα έξυπνο σύστημα επεξεργασίας αρχείων που διαχειρίζεται και βελτιστοποιεί αυτόματα τη βιβλιοθήκη πολυμέσων σας μέσω προσαρμόσιμων οπτικών ροών εργασίας. Παρακολουθεί καταλόγους για νέα αρχεία, εφαρμόζει έξυπνους κανόνες μετακωδικοποίησης, και μπορεί να μειώσει τις απαιτήσεις αποθήκευσης έως και 90% - όλα αυτά χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση. Η υποστήριξη επιτάχυνσης υλικού για Intel QuickSync, NVIDIA και AMD διατηρεί την επεξεργασία γρήγορη ακόμα και σε μεγάλες βιβλιοθήκες.
Η αυτο-φιλοξενία του FileFlows στο VPS σας παρέχει στις ροές εργασίας πολυμέσων σας αποκλειστικούς πόρους CPU όλο το εικοσιτετράωρο, διατηρεί την επεξεργασία της βιβλιοθήκης σας εντελώς ιδιωτική, και αποφεύγει το κόστος ανά αρχείο και τους περιορισμούς εύρους ζώνης των υπηρεσιών μετακωδικοποίησης που βασίζονται στο cloud.
Βασικά χαρακτηριστικά του FileFlows
Οπτικός σχεδιαστής ροής
Δημιουργήστε προσαρμοσμένα pipelines επεξεργασίας με έναν drag-and-drop flow editor - δεν απαιτείται scripting για τη δημιουργία σύνθετων multi-step workflows.
Έως και 90% μείωση μεγέθους
Έξυπνο transcoding σε H.265/HEVC, AV1 και άλλους σύγχρονους codecs μειώνει δραματικά το μέγεθος των αρχείων διατηρώντας παράλληλα την οπτική ποιότητα.
Επιτάχυνση υλικού
Υποστηρίζει Intel QuickSync, NVIDIA NVENC, και AMD encoders για να αποφορτίσει το transcoding από την CPU και να επεξεργάζεται αρχεία σημαντικά πιο γρήγορα.
Αυτόματη παρακολούθηση αρχείων
Παρακολουθεί καταλόγους για νέα αρχεία και ενεργοποιεί την επεξεργασία αυτόματα, ώστε η βιβλιοθήκη σας να παραμένει βελτιστοποιημένη χωρίς καμία χειροκίνητη παρέμβαση.
Plugin οικοσύστημα
Επεκτείνετε το FileFlows με plugins για κανονικοποίηση ήχου, διαχείριση υποτίτλων, μετονομασία αρχείων και ενσωμάτωση με media servers όπως το Plex και το Jellyfin.
Γιατί να τρέξω FileFlows στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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