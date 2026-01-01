Το Manyfold είναι ένας διαχειριστής ψηφιακών στοιχείων ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένος ειδικά για λάτρεις της τρισδιάστατης εκτύπωσης και δημιουργούς που χρειάζονται να οργανώσουν αυξανόμενες συλλογές αρχείων STL, 3MF και άλλων μοντέλων. Σε αντίθεση με τους γενικούς διαχειριστές αρχείων, το Manyfold κατανοεί εγγενώς τα αρχεία 3D, δημιουργώντας μικρογραφίες και διαδραστικές προεπισκοπήσεις, παρακολουθώντας δημιουργούς και άδειες, και ομαδοποιώντας σχετικά μέρη σε λογικά μοντέλα με ετικέτες, περιγραφές και προσαρμοσμένα μεταδεδομένα.

Η εκτέλεση του Manyfold στο VPS σας διατηρεί χιλιάδες πληρωμένα και δωρεάν μοντέλα που συλλέγετε από ιστότοπους όπως το MakerWorld, το Printables και το Thingiverse υπό τον πλήρη έλεγχό σας, με ένα ομοσπονδιακό επίπεδο ActivityPub που σας επιτρέπει να μοιράζεστε συλλογές με άλλους δημιουργούς χωρίς να παραδίδετε τη βιβλιοθήκη σας σε μια κλειστή αγορά.