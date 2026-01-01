Αναπτύξτε το Manyfold με εγκατάσταση ενός κλικ.
Self-hosted διαχειριστής ψηφιακών στοιχείων για οργάνωση, προσθήκη ετικετών και προεπισκόπηση της βιβλιοθήκης μοντέλων 3D printing σας.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Manyfold
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Manyfold
Το Manyfold είναι ένας διαχειριστής ψηφιακών στοιχείων ανοιχτού κώδικα, κατασκευασμένος ειδικά για λάτρεις της τρισδιάστατης εκτύπωσης και δημιουργούς που χρειάζονται να οργανώσουν αυξανόμενες συλλογές αρχείων STL, 3MF και άλλων μοντέλων. Σε αντίθεση με τους γενικούς διαχειριστές αρχείων, το Manyfold κατανοεί εγγενώς τα αρχεία 3D, δημιουργώντας μικρογραφίες και διαδραστικές προεπισκοπήσεις, παρακολουθώντας δημιουργούς και άδειες, και ομαδοποιώντας σχετικά μέρη σε λογικά μοντέλα με ετικέτες, περιγραφές και προσαρμοσμένα μεταδεδομένα.
Η εκτέλεση του Manyfold στο VPS σας διατηρεί χιλιάδες πληρωμένα και δωρεάν μοντέλα που συλλέγετε από ιστότοπους όπως το MakerWorld, το Printables και το Thingiverse υπό τον πλήρη έλεγχό σας, με ένα ομοσπονδιακό επίπεδο ActivityPub που σας επιτρέπει να μοιράζεστε συλλογές με άλλους δημιουργούς χωρίς να παραδίδετε τη βιβλιοθήκη σας σε μια κλειστή αγορά.
Βασικά χαρακτηριστικά του Manyfold
Διαδραστικές 3D προεπισκοπήσεις
Περιστρέψτε και επιθεωρήστε STL, 3MF, OBJ και άλλες μορφές απευθείας στο browser χωρίς λήψη ή άνοιγμα ενός slicer.
Έξυπνη προσθήκη ετικετών και μεταδεδομένα
Οργανώστε μοντέλα με ιεραρχικές ετικέτες, δημιουργούς, άδειες και προσαρμοσμένα πεδία, ώστε η βιβλιοθήκη σας να παραμένει αναζητήσιμη καθώς μεγαλώνει.
Πολυχρηστικές συλλογές
Μοιραστείτε βιβλιοθήκες με μέλη της οικογένειας ή του συλλόγου χρησιμοποιώντας λεπτομερή δικαιώματα ανά χρήστη και ελέγχους πρόσβασης βάσει ρόλων.
Ομοσπονδιακός διαμοιρασμός
Ακολουθήστε άλλες παρουσίες Manyfold μέσω ActivityPub για να ανακαλύψετε και να ανταλλάξετε μοντέλα χωρίς να εξαρτάστε από μια κεντρική αγορά.
OIDC single sign-on
Συνδέστε το Manyfold με Authentik, Keycloak, ή οποιονδήποτε πάροχο OIDC για να κεντροποιήσετε την πιστοποίηση σε όλο το self-hosted stack σας.
Αυτόματη σάρωση βιβλιοθήκης
Αποθέστε φακέλους υπαρχόντων μοντέλων στον τόμο αποθήκευσης και το Manyfold τα εισάγει, αφαιρεί διπλότυπα και τα ευρετηριάζει άμεσα.
Γιατί να τρέξω Manyfold στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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