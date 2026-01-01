Το LiteLLM είναι μια πύλη AI ανοιχτού κώδικα που δίνει σε κάθε LLM το ίδιο API συμβατό με το OpenAI, έτσι ώστε οι εφαρμογές σας να μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock και 100+ άλλων παρόχων χωρίς αλλαγές στον κώδικα. Χειρίζεται το load balancing, το automatic failover, τη διαχείριση εικονικών κλειδιών API, την παρακολούθηση δαπανών και το rate limiting από ένα ενιαίο admin interface.

Το self-hosting του LiteLLM διατηρεί τα κλειδιά API και τα δεδομένα χρήσης σας εντός της δικής σας υποδομής, εξαλείφει το throttling και τα rate caps των κοινόχρηστων proxy services και δίνει στην ομάδα σας ένα κεντρικό control plane για όλη τη χρήση LLM — απαραίτητο για οργανισμούς που διαχειρίζονται το κόστος AI και τη συμμόρφωση σε μεγάλη κλίμακα.