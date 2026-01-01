Αναπτύξτε το LiteLLM με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ενοποιημένη πύλη AI που παρέχει πρόσβαση API συμβατή με OpenAI σε 100+ LLMs από οποιονδήποτε πάροχο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για LiteLLM
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με LiteLLM
Το LiteLLM είναι μια πύλη AI ανοιχτού κώδικα που δίνει σε κάθε LLM το ίδιο API συμβατό με το OpenAI, έτσι ώστε οι εφαρμογές σας να μπορούν να εναλλάσσονται μεταξύ OpenAI, Anthropic, Google, Azure, AWS Bedrock και 100+ άλλων παρόχων χωρίς αλλαγές στον κώδικα. Χειρίζεται το load balancing, το automatic failover, τη διαχείριση εικονικών κλειδιών API, την παρακολούθηση δαπανών και το rate limiting από ένα ενιαίο admin interface.
Το self-hosting του LiteLLM διατηρεί τα κλειδιά API και τα δεδομένα χρήσης σας εντός της δικής σας υποδομής, εξαλείφει το throttling και τα rate caps των κοινόχρηστων proxy services και δίνει στην ομάδα σας ένα κεντρικό control plane για όλη τη χρήση LLM — απαραίτητο για οργανισμούς που διαχειρίζονται το κόστος AI και τη συμμόρφωση σε μεγάλη κλίμακα.
Βασικά χαρακτηριστικά του LiteLLM
100+ Πάροχοι LLM
Αποκτήστε πρόσβαση σε OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Azure, AWS Bedrock, και δεκάδες άλλα μέσω ενός ενιαίου API endpoint.
Κατανομή φορτίου και αποκατάσταση βλάβης
Διανομή αιτημάτων σε πολλούς παρόχους και αυτόματη εναλλαγή σε εφεδρικά όταν ένας πάροχος είναι μη διαθέσιμος.
Παρακολούθηση δαπανών & προϋπολογισμοί
Παρακολουθήστε το κόστος LLM σε πραγματικό χρόνο και ορίστε όρια προϋπολογισμού ανά χρήστη ή ανά ομάδα για να αποτρέψετε την ανεξέλεγκτη δαπάνη API.
Εικονική Διαχείριση Κλειδιών
Εκδώστε εικονικά κλειδιά API με περιορισμένο πεδίο εφαρμογής σε ομάδες και εφαρμογές με λεπτομερείς ελέγχους πρόσβασης και παρακολούθηση χρήσης.
Προηγμένη δρομολόγηση
Δρομολογήστε αιτήματα με βάση το κόστος, την καθυστέρηση (latency) ή προσαρμοσμένους κανόνες για να χρησιμοποιείτε πάντα το καλύτερο μοντέλο για κάθε τύπο αιτήματος.
Γιατί να τρέξω LiteLLM στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.