Το Wizarr είναι ένα αυτο-φιλοξενούμενο σύστημα διαχείρισης προσκλήσεων και χρηστών για Plex, Jellyfin και Emby media servers. Δημιουργεί ασφαλείς, κοινόχρηστους συνδέσμους πρόσκλησης με διαμορφώσιμες ημερομηνίες λήξης, περιορισμούς πρόσβασης βιβλιοθήκης και όρια διάρκειας λογαριασμού, στη συνέχεια καθοδηγεί τους νέους χρήστες μέσω μιας καθοδηγούμενης ροής ενσωμάτωσης για να συνδεθούν γρήγορα.

Η αυτο-φιλοξενία του Wizarr παράλληλα με τον media server σας σάς δίνει λεπτομερή έλεγχο για το ποιος έχει πρόσβαση και για πόσο καιρό, χωρίς να διαχειρίζεστε χειροκίνητα τους λογαριασμούς χρηστών στον admin panel κάθε media server. Η παρακολούθηση προσκλήσεων, το session management και τα bulk member tools καθιστούν τη διαχείριση μιας κοινόχρηστης βιβλιοθήκης πολυμέσων πρακτική σε οποιαδήποτε κλίμακα.