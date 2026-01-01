Αναπτύξτε το Wizarr με εγκατάσταση ενός κλικ.
Σύστημα διαχείρισης προσκλήσεων και χρηστών για Plex, Jellyfin και Emby με καθοδηγούμενη ενσωμάτωση και ελέγχους πρόσβασης.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Wizarr
Το Wizarr είναι ένα αυτο-φιλοξενούμενο σύστημα διαχείρισης προσκλήσεων και χρηστών για Plex, Jellyfin και Emby media servers. Δημιουργεί ασφαλείς, κοινόχρηστους συνδέσμους πρόσκλησης με διαμορφώσιμες ημερομηνίες λήξης, περιορισμούς πρόσβασης βιβλιοθήκης και όρια διάρκειας λογαριασμού, στη συνέχεια καθοδηγεί τους νέους χρήστες μέσω μιας καθοδηγούμενης ροής ενσωμάτωσης για να συνδεθούν γρήγορα.
Η αυτο-φιλοξενία του Wizarr παράλληλα με τον media server σας σάς δίνει λεπτομερή έλεγχο για το ποιος έχει πρόσβαση και για πόσο καιρό, χωρίς να διαχειρίζεστε χειροκίνητα τους λογαριασμούς χρηστών στον admin panel κάθε media server. Η παρακολούθηση προσκλήσεων, το session management και τα bulk member tools καθιστούν τη διαχείριση μιας κοινόχρηστης βιβλιοθήκης πολυμέσων πρακτική σε οποιαδήποτε κλίμακα.
Βασικά χαρακτηριστικά του Wizarr
Σύνδεσμοι πρόσκλησης
Δημιουργήστε μοναδικές διευθύνσεις URL πρόσκλησης με ημερομηνίες λήξης και όρια χρήσης για να μοιραστείτε ελεγχόμενη πρόσβαση στον διακομιστή πολυμέσων σας.
Περιορισμοί βιβλιοθήκης
Περιορίστε τους προσκεκλημένους χρήστες σε συγκεκριμένες βιβλιοθήκες ώστε οι επισκέπτες να έχουν πρόσβαση μόνο στο περιεχόμενο που έχετε μοιραστεί ρητά μαζί τους.
Καθοδηγούμενη ένταξη χρήστη
Οι νέοι προσκεκλημένοι ακολουθούν έναν οδηγό εγκατάστασης βήμα προς βήμα που τους καθοδηγεί στη δημιουργία λογαριασμού και στη σύνδεση της εφαρμογής πολυμέσων τους.
Υποστήριξη Multi-server
Διαχειριστείτε χρήστες σε Plex, Jellyfin και Emby servers από ένα ενιαίο Wizarr dashboard.
Παρακολούθηση προσκλήσεων
Παρακολουθήστε ποιες προσκλήσεις έχουν χρησιμοποιηθεί, πότε και από ποιον, για να διατηρείτε τη λίστα μελών σας ακριβή και ενημερωμένη.
Γιατί να τρέξω Wizarr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
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