Αναπτύξτε το mStream με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Ελαφρύς self-hosted music streaming server με ένα καθαρό web player και εγγενείς mobile apps.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για mStream
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με mStream
Το mStream είναι ένας ελαφρύς server streaming μουσικής, βασισμένος σε Node.js, που εστιάζει στο να ανεβάσετε τη συλλογή σας online με ελάχιστη ρύθμιση. Ρίξτε τη μουσική σας στον τόμο της βιβλιοθήκης και το mStream την σαρώνει, την ευρετηριάζει και την προσφέρει αυτόματα μέσω ενός καθαρού, responsive web player — συν εγγενείς εφαρμογές iOS και Android που χρησιμοποιούν το ίδιο backend API για offline ακρόαση και αναπαραγωγή χωρίς κενά σε κινητά.
Η αυτο-φιλοξενία του mStream σε ένα VPS σάς παρέχει ιδιωτική, πάντα ενεργή πρόσβαση στη μουσική σας βιβλιοθήκη από οποιαδήποτε συσκευή, χωρίς τα όρια αποθήκευσης, τους περιορισμούς συσκευών ή την αναταραχή αδειοδότησης των εμπορικών υπηρεσιών streaming. Η προεπιλεγμένη δημόσια λειτουργία δίνει προτεραιότητα στην άμεση χρηστικότητα; λογαριασμοί ανά χρήστη μπορούν να προστεθούν μέσω του admin UI μόλις αποφασίσετε να εκθέσετε τον server δημόσια.
Βασικά χαρακτηριστικά του mStream
Drop-and-stream βιβλιοθήκη
Προσθέστε αρχεία στον φάκελο μουσικής και το mStream τα εντοπίζει αυτόματα — χωρίς χειροκίνητο βήμα εισαγωγής, χωρίς να χρειάζεται να διαμορφώσετε πρώτα κάποιον σαρωτή βιβλιοθήκης πολυμέσων.
Εγγενείς εφαρμογές για κινητά
Οι επίσημες εφαρμογές iOS και Android συνδέονται στον server σας για αναπαραγωγή εκτός σύνδεσης, απρόσκοπτες μεταβάσεις και transcoding φιλικό προς τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.
Λογαριασμοί πολλαπλών χρηστών
Οι προαιρετικοί λογαριασμοί ανά χρήστη με έλεγχο πρόσβασης ανά βιβλιοθήκη επιτρέπουν στα νοικοκυριά να μοιράζονται έναν server χωρίς να συγχωνεύουν τις συλλογές μουσικής.
Αποκριτικός web player
Σύγχρονος αναπαραγωγέας HTML5 που λειτουργεί ομαλά σε προγράμματα περιήγησης επιτραπέζιων και κινητών συσκευών, με λίστες αναπαραγωγής, αναζήτηση, εξώφυλλα άλμπουμ και τυχαία αναπαραγωγή.
Διαχειριστικό UI για ρύθμιση
Η ζωντανή διεπαφή διαχείρισης ελέγχει την εναλλαγή δημόσιας λειτουργίας, τις μεταφορτώσεις, τις τροποποιήσεις αρχείων και το κλείδωμα λογαριασμού χωρίς επανεκκίνηση του server.
Γιατί να τρέξω mStream στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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