Το mStream είναι ένας ελαφρύς server streaming μουσικής, βασισμένος σε Node.js, που εστιάζει στο να ανεβάσετε τη συλλογή σας online με ελάχιστη ρύθμιση. Ρίξτε τη μουσική σας στον τόμο της βιβλιοθήκης και το mStream την σαρώνει, την ευρετηριάζει και την προσφέρει αυτόματα μέσω ενός καθαρού, responsive web player — συν εγγενείς εφαρμογές iOS και Android που χρησιμοποιούν το ίδιο backend API για offline ακρόαση και αναπαραγωγή χωρίς κενά σε κινητά.

Η αυτο-φιλοξενία του mStream σε ένα VPS σάς παρέχει ιδιωτική, πάντα ενεργή πρόσβαση στη μουσική σας βιβλιοθήκη από οποιαδήποτε συσκευή, χωρίς τα όρια αποθήκευσης, τους περιορισμούς συσκευών ή την αναταραχή αδειοδότησης των εμπορικών υπηρεσιών streaming. Η προεπιλεγμένη δημόσια λειτουργία δίνει προτεραιότητα στην άμεση χρηστικότητα; λογαριασμοί ανά χρήστη μπορούν να προστεθούν μέσω του admin UI μόλις αποφασίσετε να εκθέσετε τον server δημόσια.