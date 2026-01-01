Το Headroom είναι ένα middleware συμπίεσης περιβάλλοντος ανοιχτού κώδικα για AI agents και εφαρμογές που λειτουργούν με LLM. Αναπτυγμένο ως διαφανής proxy, βρίσκεται μεταξύ του agent σας και οποιουδήποτε OpenAI-compatible API endpoint, συμπιέζοντας αυτόματα tool outputs, logs, RAG chunks, αρχεία και το ιστορικό συνομιλιών — μειώνοντας τη χρήση tokens κατά 60 - 95% χωρίς απώλεια στην ακρίβεια απόκρισης.

Το Headroom ενσωματώνεται εγγενώς με τα Claude Code, Cursor και άλλα MCP-compatible tools μέσω της ενσωματωμένης διεπαφής MCP server. Το self-hosting στο VPS σας εξαλείφει την έκθεση δεδομένων τρίτων και σας δίνει πλήρη έλεγχο για το ποιο AI backend συνδέονται οι agents σας.