Αναπτύξτε το Headroom με εγκατάσταση ενός κλικ.
Proxy συμπίεσης περιβάλλοντος ανοιχτού κώδικα που μειώνει τη χρήση token LLM κατά 60-95% για πράκτορες AI και εργαλεία κωδικοποίησης.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Headroom
Το Headroom είναι ένα middleware συμπίεσης περιβάλλοντος ανοιχτού κώδικα για AI agents και εφαρμογές που λειτουργούν με LLM. Αναπτυγμένο ως διαφανής proxy, βρίσκεται μεταξύ του agent σας και οποιουδήποτε OpenAI-compatible API endpoint, συμπιέζοντας αυτόματα tool outputs, logs, RAG chunks, αρχεία και το ιστορικό συνομιλιών — μειώνοντας τη χρήση tokens κατά 60 - 95% χωρίς απώλεια στην ακρίβεια απόκρισης.
Το Headroom ενσωματώνεται εγγενώς με τα Claude Code, Cursor και άλλα MCP-compatible tools μέσω της ενσωματωμένης διεπαφής MCP server. Το self-hosting στο VPS σας εξαλείφει την έκθεση δεδομένων τρίτων και σας δίνει πλήρη έλεγχο για το ποιο AI backend συνδέονται οι agents σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Headroom
Τεράστιες εξοικονομήσεις Token
Συμπιέζει τα αποτελέσματα εργαλείων, τις καταγραφές και το ιστορικό συνομιλιών πριν την αποστολή στο LLM, μειώνοντας τη χρήση token κατά 60–95% χωρίς να θυσιάζεται η ακρίβεια.
Zero-code Proxy
Λειτουργεί ως drop-in proxy μεταξύ του agent σας και οποιουδήποτε OpenAI-compatible API — δεν απαιτούνται αλλαγές στο SDK για να αρχίσετε να εξοικονομείτε tokens αμέσως.
Πλαίσιο αποδιπλασιασμού
Αυτόματα αφαιρεί διπλότυπα κοινού πλαισίου σε Claude, Codex, Gemini και άλλους πράκτορες που εκτελούνται στην ίδια συνεδρία.
MCP Server υποστήριξη
Παρέχει εργαλεία συμπίεσης ως MCP endpoints, ενσωματώνοντας εγγενώς με το Claude Code, το Cursor, και οποιονδήποτε πράκτορα κωδικοποίησης συμβατό με MCP.
Προσαρμοσμένο backend routing
Δρομολογήστε αιτήματα σε οποιοδήποτε συμβατό με το OpenAI backend διαμορφώνοντας μια ενιαία μεταβλητή περιβάλλοντος - δεν απαιτούνται αλλαγές στον κώδικα του agent.
Γιατί να τρέξω Headroom στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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