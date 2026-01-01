Το Jaeger είναι ένα ολοκληρωμένο έργο CNCF για κατανεμημένη ανίχνευση από άκρο σε άκρο, αρχικά αναπτύχθηκε στην Uber για την παρακολούθηση χιλιάδων microservices. Καταγράφει πώς οι αιτήσεις διαδίδονται μέσω του συστήματός σας - αποκαλύπτοντας εξαρτήσεις υπηρεσιών, αναλύσεις χρονισμού, διάδοση σφαλμάτων και σημεία συμφόρησης καθυστέρησης που είναι αόρατα με την παραδοσιακή καταγραφή (logging) και μόνο. Αυτή η υλοποίηση υποστηρίζει το OpenTelemetry Protocol (OTLP) άμεσα για συμβατότητα με σύγχρονες βιβλιοθήκες οργάνωσης.

Το self-hosting του Jaeger διατηρεί δεδομένα ανίχνευσης - τα οποία συχνά περιέχουν αναγνωριστικά χρήστη, ερωτήματα βάσεων δεδομένων και εσωτερικές λεπτομέρειες API - εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή. Αποφεύγετε την τιμολόγηση ανά ανίχνευση από εμπορικούς προμηθευτές APM και διατηρείτε πλήρη έλεγχο της διατήρησης και της πρόσβασης, με προβλέψιμο κόστος που κλιμακώνεται με το VPS σας αντί για τον όγκο της επισκεψιμότητάς σας.