Εγκαταστήστε το Jaeger με ένα κλικ.
Πλατφόρμα κατανεμημένης ιχνηλάτησης ανοιχτού κώδικα για την παρακολούθηση ροών αιτημάτων και τη διάγνωση προβλημάτων απόδοσης σε αρχιτεκτονικές microservice.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Jaeger
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Jaeger
Το Jaeger είναι ένα ολοκληρωμένο έργο CNCF για κατανεμημένη ανίχνευση από άκρο σε άκρο, αρχικά αναπτύχθηκε στην Uber για την παρακολούθηση χιλιάδων microservices. Καταγράφει πώς οι αιτήσεις διαδίδονται μέσω του συστήματός σας - αποκαλύπτοντας εξαρτήσεις υπηρεσιών, αναλύσεις χρονισμού, διάδοση σφαλμάτων και σημεία συμφόρησης καθυστέρησης που είναι αόρατα με την παραδοσιακή καταγραφή (logging) και μόνο. Αυτή η υλοποίηση υποστηρίζει το OpenTelemetry Protocol (OTLP) άμεσα για συμβατότητα με σύγχρονες βιβλιοθήκες οργάνωσης.
Το self-hosting του Jaeger διατηρεί δεδομένα ανίχνευσης - τα οποία συχνά περιέχουν αναγνωριστικά χρήστη, ερωτήματα βάσεων δεδομένων και εσωτερικές λεπτομέρειες API - εξ ολοκλήρου στη δική σας υποδομή. Αποφεύγετε την τιμολόγηση ανά ανίχνευση από εμπορικούς προμηθευτές APM και διατηρείτε πλήρη έλεγχο της διατήρησης και της πρόσβασης, με προβλέψιμο κόστος που κλιμακώνεται με το VPS σας αντί για τον όγκο της επισκεψιμότητάς σας.
Βασικά χαρακτηριστικά του Jaeger
OpenTelemetry υποστήριξη
Εγγενής OTLP ingestion σημαίνει ότι οποιαδήποτε εφαρμογή εξοπλισμένη με OpenTelemetry SDKs μπορεί να στείλει traces στο Jaeger χωρίς custom exporters.
Διάγραμμα εξαρτήσεων υπηρεσιών
Αυτόματα δημιουργημένα γραφήματα υπηρεσιών δείχνουν σχέσεις κλήσεων και όγκους αιτημάτων μεταξύ κάθε υπηρεσίας στην αρχιτεκτονική σας.
Βαθιά ανάλυση ιχνών
Τα λεπτομερή χρονοδιαγράμματα ιχνηλάτησης αναλύουν κάθε span και λειτουργία με διάρκειες, ετικέτες και αρχεία καταγραφής για τον εντοπισμό αργών ερωτημάτων και σφαλμάτων.
Σύγκριση ιχνών
Συγκρίνετε traces από πριν και μετά από μια ανάπτυξη για να εντοπίσετε γρήγορα υποβαθμίσεις απόδοσης ή νέα μοτίβα σφαλμάτων που εισήχθησαν από αλλαγές κώδικα.
Προσαρμοστική δειγματοληψία
Δυναμική ρύθμιση του όγκου συλλογής ιχνηλασιών για να εξισορροπήσετε το βάθος παρατηρησιμότητας έναντι του κόστους αποθήκευσης και εισαγωγής δεδομένων σε συστήματα υψηλής κίνησης.
Γιατί να τρέξω Jaeger στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.