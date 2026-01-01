Το Jotty είναι ένα μινιμαλιστικό, αυτο-φιλοξενούμενο εργαλείο παραγωγικότητας που αποθηκεύει τα πάντα σε αρχεία Markdown και JSON — χωρίς βάση δεδομένων για συντήρηση. Συνδυάζει έναν επεξεργαστή TipTap WYSIWYG για πλούσιες σημειώσεις και λίστες ελέγχου με πίνακες Kanban και βασική παρακολούθηση χρόνου, καλύπτοντας την καθημερινή διαχείριση εργασιών χωρίς περιττή πολυπλοκότητα.

Η εκτέλεση του Jotty στο δικό σας VPS σημαίνει ότι οι σημειώσεις και οι λίστες εργασιών σας παραμένουν ιδιωτικές, προσβάσιμες από οποιαδήποτε συσκευή και απαλλαγμένες από συνδρομές. Η υποστήριξη πολλών χρηστών με πίνακα διαχείρισης επιτρέπει σε οικογένειες ή μικρές ομάδες να μοιράζονται μία εγκατάσταση με ξεχωριστές συλλογές σημειώσεων και προαιρετική συνεργατική κοινή χρήση μέσω συνδέσμων.