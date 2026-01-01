Αναπτύξτε το Jotty με εγκατάσταση ενός κλικ.
Ελαφρύ, βασισμένο σε αρχεία εργαλείο λήψης σημειώσεων και διαχείρισης εργασιών με πίνακες Kanban και υποστήριξη Markdown - δεν απαιτείται database.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Jotty
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Jotty
Το Jotty είναι ένα μινιμαλιστικό, αυτο-φιλοξενούμενο εργαλείο παραγωγικότητας που αποθηκεύει τα πάντα σε αρχεία Markdown και JSON — χωρίς βάση δεδομένων για συντήρηση. Συνδυάζει έναν επεξεργαστή TipTap WYSIWYG για πλούσιες σημειώσεις και λίστες ελέγχου με πίνακες Kanban και βασική παρακολούθηση χρόνου, καλύπτοντας την καθημερινή διαχείριση εργασιών χωρίς περιττή πολυπλοκότητα.
Η εκτέλεση του Jotty στο δικό σας VPS σημαίνει ότι οι σημειώσεις και οι λίστες εργασιών σας παραμένουν ιδιωτικές, προσβάσιμες από οποιαδήποτε συσκευή και απαλλαγμένες από συνδρομές. Η υποστήριξη πολλών χρηστών με πίνακα διαχείρισης επιτρέπει σε οικογένειες ή μικρές ομάδες να μοιράζονται μία εγκατάσταση με ξεχωριστές συλλογές σημειώσεων και προαιρετική συνεργατική κοινή χρήση μέσω συνδέσμων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Jotty
Αποθήκευση βασισμένη σε αρχεία
Οι σημειώσεις και οι εργασίες αποθηκεύονται ως αρχεία Markdown και JSON — εύκολο να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας, να γίνει έλεγχος έκδοσης, ή να μεταφερθούν χωρίς ιδιόκτητα εργαλεία εξαγωγής.
Επεξεργαστής εμπλουτισμένου κειμένου
Ο WYSIWYG editor με τεχνολογία TipTap υποστηρίζει Markdown, μπλοκ κώδικα με επισήμανση σύνταξης και λίστες ελέγχου drag & drop για παραγωγική τήρηση σημειώσεων.
Πίνακες Kanban
Οπτικοποιήστε τις ροές εργασιών με πίνακες έργων τύπου Kanban και ενσωματωμένη παρακολούθηση χρόνου, χωρίς να αναπτύξετε μια βαριά πλατφόρμα διαχείρισης έργων.
Πρόσβαση πολλών χρηστών
Ο πίνακας διαχείρισης υποστηρίζει πολλούς λογαριασμούς χρηστών με ξεχωριστές συλλογές σημειώσεων και κοινόχρηστους συνδέσμους για επιλεκτική συνεργασία.
Γιατί να τρέξω Jotty στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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