Το PentAGI είναι ένα πλήρως αυτόνομο σύστημα AI agent που εκτελεί σύνθετες εργασίες penetration testing χωρίς συνεχή ανθρώπινη επίβλεψη. Συντονίζει εξειδικευμένους AI agents — σχεδιαστές, ερευνητές, προγραμματιστές και pentesters — που αναλύουν έναν στόχο, επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία και τα εκτελούν μέσα σε απομονωμένα Docker containers για να ανακαλύψουν και να επικυρώσουν ευπάθειες.

Συνδέστε τα δικά σας κλειδιά OpenAI, Anthropic ή Google Gemini και το PentAGI οδηγεί ολόκληρη τη διαδικασία, από την αναγνώριση έως την αναφορά, χρησιμοποιώντας μια αναζητήσιμη βάση γνώσεων που υποστηρίζεται από μια βάση δεδομένων pgvector και έναν ενσωματωμένο web scraper. Το Self-hosting στο δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα σάρωσης, διαπιστευτήρια και ευρήματα εξ ολοκλήρου στην υποδομή σας αντί για μια υπηρεσία ασφαλείας τρίτου μέρους.