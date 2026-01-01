Αναπτύξτε PentAGI με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Πλήρως αυτόνομο σύστημα AI agent που εκτελεί σύνθετες εργασίες penetration testing από ένα ενιαίο self-hosted dashboard.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για PentAGI
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PentAGI
Το PentAGI είναι ένα πλήρως αυτόνομο σύστημα AI agent που εκτελεί σύνθετες εργασίες penetration testing χωρίς συνεχή ανθρώπινη επίβλεψη. Συντονίζει εξειδικευμένους AI agents — σχεδιαστές, ερευνητές, προγραμματιστές και pentesters — που αναλύουν έναν στόχο, επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία και τα εκτελούν μέσα σε απομονωμένα Docker containers για να ανακαλύψουν και να επικυρώσουν ευπάθειες.
Συνδέστε τα δικά σας κλειδιά OpenAI, Anthropic ή Google Gemini και το PentAGI οδηγεί ολόκληρη τη διαδικασία, από την αναγνώριση έως την αναφορά, χρησιμοποιώντας μια αναζητήσιμη βάση γνώσεων που υποστηρίζεται από μια βάση δεδομένων pgvector και έναν ενσωματωμένο web scraper. Το Self-hosting στο δικό σας VPS διατηρεί ευαίσθητα δεδομένα σάρωσης, διαπιστευτήρια και ευρήματα εξ ολοκλήρου στην υποδομή σας αντί για μια υπηρεσία ασφαλείας τρίτου μέρους.
Βασικά χαρακτηριστικά του PentAGI
Αυτόνομοι AI agents
Σχεδιαστές, ερευνητές, κωδικογράφοι και pentester πράκτορες συνεργάζονται για να διεξάγουν πλήρεις αναθέσεις χωρίς βήμα προς βήμα ανθρώπινη παρέμβαση.
Φέρτε το δικό σας LLM
Συνδέστε μοντέλα OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek ή τοπικά Ollama και αλλάξτε παρόχους όποτε θέλετε.
Απομονωμένη εκτέλεση εργαλείου
Οι πράκτορες δημιουργούν Docker containers μίας χρήσης για την εκτέλεση εργαλείων ασφαλείας, διατηρώντας κάθε εντολή σε sandbox, απομονωμένη από τον host.
Vector βάση γνώσεων
Μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων pgvector δίνει στους πράκτορες μακροπρόθεσμη μνήμη ευρημάτων, στόχων και προηγούμενων βημάτων σε μια εργασία.
Ενσωματωμένη έρευνα ιστού
Ένας ενσωματωμένος scraper και συνδέσεις αναζήτησης επιτρέπουν στους πράκτορες να συλλέγουν exploits, ανακοινώσεις ασφαλείας και τεκμηρίωση κατά παραγγελία.
Γιατί να τρέξω PentAGI στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.