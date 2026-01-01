Έκπτωση έως 69% για Spacedrive

Αναπτύξτε το Spacedrive με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Διαχειριστής αρχείων ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί τα αρχεία σας σε τοπικούς δίσκους, εξωτερική αποθήκευση και cloud σε μία ενιαία αναζητήσιμη βιβλιοθήκη.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Spacedrive με εγκατάσταση με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Spacedrive

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
64% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Spacedrive

Το Spacedrive είναι ένα εικονικό κατανεμημένο σύστημα αρχείων (VDFS) που δημιουργεί έναν ενιαίο, έξυπνο κατάλογο όλων των αρχείων σας — ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Οι τοπικές μονάδες δίσκου, ο εξωτερικός χώρος αποθήκευσης και οι υπηρεσίες cloud ενοποιούνται σε μία ενιαία βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης, με ετικετοποίηση, φίλτρα μεταδεδομένων, ανίχνευση διπλοτύπων και δημιουργία μικρογραφιών. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς εξερευνητές αρχείων, το Spacedrive αντιμετωπίζει ολόκληρη την ψηφιακή σας βιβλιοθήκη ως δομημένα δεδομένα που μπορείτε να αναζητήσετε και να οργανώσετε σε μεγάλη κλίμακα.

Η αυτο-φιλοξενία του Spacedrive server στο δικό σας VPS σας παρέχει έναν μόνιμο, πάντα ενεργό κόμβο για το σύστημα οργάνωσης αρχείων σας με ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας διαχειριστή — χωρίς να ανεβάζετε τα δεδομένα σας σε οποιοδήποτε cloud τρίτων.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Spacedrive

Ενοποιημένη βιβλιοθήκη αρχείων

Δημιουργεί ευρετήριο αρχείων σε τοπικούς δίσκους, εξωτερικούς χώρους αποθήκευσης και τοποθεσίες cloud, σε μία ενιαία βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης - τέλος στο ψάξιμο σε πολλαπλά σημεία.

Έξυπνο tagging

Οργανώστε αρχεία με προσαρμοσμένες ετικέτες και φίλτρα μεταδεδομένων, ώστε να μπορείτε να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε, ανεξάρτητα από το πού είναι αποθηκευμένο.

Ανίχνευση διπλοτύπων

Αυτόματα εντοπίζει διπλά αρχεία σε όλη τη βιβλιοθήκη σας, βοηθώντας σας να ανακτήσετε χώρο αποθήκευσης και να διατηρήσετε τη συλλογή σας καθαρή.

Προεπισκοπήσεις μέσων

Δημιουργεί μικρογραφίες και προεπισκοπήσεις για φωτογραφίες και βίντεο, ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε οπτικά στη βιβλιοθήκη σας χωρίς να ανοίγετε μεμονωμένα αρχεία.

Peer-to-peer συγχρονισμός

Συγχρονίζει την οργανωμένη βιβλιοθήκη σας σε πολλές συσκευές, ώστε οι ετικέτες, οι συλλογές και τα μεταδεδομένα σας να είναι πάντα ενημερωμένα παντού.

Γιατί να τρέξω Spacedrive στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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