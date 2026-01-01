Το Spacedrive είναι ένα εικονικό κατανεμημένο σύστημα αρχείων (VDFS) που δημιουργεί έναν ενιαίο, έξυπνο κατάλογο όλων των αρχείων σας — ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Οι τοπικές μονάδες δίσκου, ο εξωτερικός χώρος αποθήκευσης και οι υπηρεσίες cloud ενοποιούνται σε μία ενιαία βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης, με ετικετοποίηση, φίλτρα μεταδεδομένων, ανίχνευση διπλοτύπων και δημιουργία μικρογραφιών. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς εξερευνητές αρχείων, το Spacedrive αντιμετωπίζει ολόκληρη την ψηφιακή σας βιβλιοθήκη ως δομημένα δεδομένα που μπορείτε να αναζητήσετε και να οργανώσετε σε μεγάλη κλίμακα.

Η αυτο-φιλοξενία του Spacedrive server στο δικό σας VPS σας παρέχει έναν μόνιμο, πάντα ενεργό κόμβο για το σύστημα οργάνωσης αρχείων σας με ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας διαχειριστή — χωρίς να ανεβάζετε τα δεδομένα σας σε οποιοδήποτε cloud τρίτων.