Αναπτύξτε το Spacedrive με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διαχειριστής αρχείων ανοιχτού κώδικα που ενοποιεί τα αρχεία σας σε τοπικούς δίσκους, εξωτερική αποθήκευση και cloud σε μία ενιαία αναζητήσιμη βιβλιοθήκη.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Spacedrive
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Spacedrive
Το Spacedrive είναι ένα εικονικό κατανεμημένο σύστημα αρχείων (VDFS) που δημιουργεί έναν ενιαίο, έξυπνο κατάλογο όλων των αρχείων σας — ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται. Οι τοπικές μονάδες δίσκου, ο εξωτερικός χώρος αποθήκευσης και οι υπηρεσίες cloud ενοποιούνται σε μία ενιαία βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης, με ετικετοποίηση, φίλτρα μεταδεδομένων, ανίχνευση διπλοτύπων και δημιουργία μικρογραφιών. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς εξερευνητές αρχείων, το Spacedrive αντιμετωπίζει ολόκληρη την ψηφιακή σας βιβλιοθήκη ως δομημένα δεδομένα που μπορείτε να αναζητήσετε και να οργανώσετε σε μεγάλη κλίμακα.
Η αυτο-φιλοξενία του Spacedrive server στο δικό σας VPS σας παρέχει έναν μόνιμο, πάντα ενεργό κόμβο για το σύστημα οργάνωσης αρχείων σας με ενσωματωμένο έλεγχο ταυτότητας διαχειριστή — χωρίς να ανεβάζετε τα δεδομένα σας σε οποιοδήποτε cloud τρίτων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Spacedrive
Ενοποιημένη βιβλιοθήκη αρχείων
Δημιουργεί ευρετήριο αρχείων σε τοπικούς δίσκους, εξωτερικούς χώρους αποθήκευσης και τοποθεσίες cloud, σε μία ενιαία βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης - τέλος στο ψάξιμο σε πολλαπλά σημεία.
Έξυπνο tagging
Οργανώστε αρχεία με προσαρμοσμένες ετικέτες και φίλτρα μεταδεδομένων, ώστε να μπορείτε να βρείτε ακριβώς αυτό που χρειάζεστε, ανεξάρτητα από το πού είναι αποθηκευμένο.
Ανίχνευση διπλοτύπων
Αυτόματα εντοπίζει διπλά αρχεία σε όλη τη βιβλιοθήκη σας, βοηθώντας σας να ανακτήσετε χώρο αποθήκευσης και να διατηρήσετε τη συλλογή σας καθαρή.
Προεπισκοπήσεις μέσων
Δημιουργεί μικρογραφίες και προεπισκοπήσεις για φωτογραφίες και βίντεο, ώστε να μπορείτε να περιηγηθείτε οπτικά στη βιβλιοθήκη σας χωρίς να ανοίγετε μεμονωμένα αρχεία.
Peer-to-peer συγχρονισμός
Συγχρονίζει την οργανωμένη βιβλιοθήκη σας σε πολλές συσκευές, ώστε οι ετικέτες, οι συλλογές και τα μεταδεδομένα σας να είναι πάντα ενημερωμένα παντού.
Γιατί να τρέξω Spacedrive στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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