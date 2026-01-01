Το MQTTX Web είναι ένας open-source MQTT 5.0 client της EMQX που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον browser, επιτρέποντας στους μηχανικούς να συνδεθούν σε οποιονδήποτε MQTT broker μέσω WebSocket για να επιθεωρήσουν topics, να δημοσιεύσουν payloads και να επικυρώσουν ροές μηνυμάτων IoT σε δευτερόλεπτα. Σε αντίθεση με την desktop edition, το MQTTX Web δεν απαιτεί installer — το άνοιγμα του αναπτυγμένου URL είναι το μόνο που χρειάζονται οι ομάδες για να ξεκινήσουν τον εντοπισμό σφαλμάτων σε brokers από οποιοδήποτε laptop ή tablet.

Η αυτο-φιλοξενία του MQTTX Web στον δικό σας VPS τοποθετεί έναν ιδιωτικό, πάντα διαθέσιμο WebSocket client σε ένα URL που ελέγχει η ομάδα σας, χωρίς κανένα endpoint τρίτου μέρους να καταγράφει τα broker credentials σας και χωρίς εξάρτηση από τη δημόσια emqx.io instance. Τα connection profiles αποθηκεύονται τοπικά σε κάθε browser, οπότε η ίδια η ανάπτυξη είναι stateless και εύκολη στην αναβάθμιση.