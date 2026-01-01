Αναπτύξτε το MQTTX με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Βασισμένος σε browser client MQTT 5.0 για αποσφαλμάτωση brokers και δοκιμή συνδέσεων IoT WebSocket χωρίς τοπικές εγκαταστάσεις.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για MQTTX
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με MQTTX
Το MQTTX Web είναι ένας open-source MQTT 5.0 client της EMQX που λειτουργεί εξ ολοκλήρου στον browser, επιτρέποντας στους μηχανικούς να συνδεθούν σε οποιονδήποτε MQTT broker μέσω WebSocket για να επιθεωρήσουν topics, να δημοσιεύσουν payloads και να επικυρώσουν ροές μηνυμάτων IoT σε δευτερόλεπτα. Σε αντίθεση με την desktop edition, το MQTTX Web δεν απαιτεί installer — το άνοιγμα του αναπτυγμένου URL είναι το μόνο που χρειάζονται οι ομάδες για να ξεκινήσουν τον εντοπισμό σφαλμάτων σε brokers από οποιοδήποτε laptop ή tablet.
Η αυτο-φιλοξενία του MQTTX Web στον δικό σας VPS τοποθετεί έναν ιδιωτικό, πάντα διαθέσιμο WebSocket client σε ένα URL που ελέγχει η ομάδα σας, χωρίς κανένα endpoint τρίτου μέρους να καταγράφει τα broker credentials σας και χωρίς εξάρτηση από τη δημόσια emqx.io instance. Τα connection profiles αποθηκεύονται τοπικά σε κάθε browser, οπότε η ίδια η ανάπτυξη είναι stateless και εύκολη στην αναβάθμιση.
Βασικά χαρακτηριστικά του MQTTX
Πλήρης υποστήριξη MQTT 5.0
Δοκιμάστε κάθε λειτουργία του MQTT 5.0, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων, των κωδικών αιτίας, των κοινόχρηστων συνδρομών και των μοτίβων αιτήματος-απόκρισης, έναντι οποιουδήποτε συμβατού broker.
Συνδεσιμότητα WebSocket
Συνδεθείτε σε MQTT brokers μέσω WS και WSS απευθείας από τον browser, ιδανικό για την επικύρωση IoT gateways και web clients που βασίζονται σε WebSocket transport.
Χώρος εργασίας πολλαπλών broker
Αποθήκευση και εναλλαγή μεταξύ προφίλ σύνδεσης για brokers παραγωγής, staging και τοπικούς, χωρίς να φύγετε από την καρτέλα ή να αναδιαμορφώνετε τα διαπιστευτήρια κάθε φορά.
Θέμα δημοσίευσης και εγγραφής
Εγγραφείτε σε wildcard topics, δημοσιεύστε JSON, plaintext ή Base64 payloads, και επιθεωρήστε το ιστορικό μηνυμάτων με QoS, retained και timestamp metadata.
Πρόσβαση χωρίς εγκατάσταση
Μοιραστείτε το αναπτυγμένο URL με την ομάδα σας για να δώσετε σε κάθε μηχανικό έναν MQTT client χωρίς να διανέμετε desktop binaries ή να διαχειρίζεστε package versions.
Αποθήκευση δεδομένων από την πλευρά του πελάτη
Οι ρυθμίσεις σύνδεσης και το ιστορικό μηνυμάτων παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησης μέσω localStorage, οπότε ο server δεν διατηρεί broker credentials και παραμένει stateless κατά τις αναβαθμίσεις.
Γιατί να τρέξω MQTTX στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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