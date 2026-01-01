Αναπτύξτε Flagsmith με εγκατάσταση ενός κλικ.
Υπηρεσία open-source feature flag και remote config για την κρυφή κυκλοφορία κώδικα, τη διεξαγωγή A/B tests και τη στόχευση χρηστών ανά τμήμα.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Flagsmith
Το Flagsmith είναι μια open-source πλατφόρμα feature flag και remote config που επιτρέπει στους προγραμματιστές να αναπτύσσουν κώδικα πίσω από toggles, να στοχεύουν λειτουργίες σε τμήματα χρηστών και να εκτελούν A/B tests χωρίς επαναπροώθηση. Κατασκευασμένο ως μια self-hosted εναλλακτική λύση των LaunchDarkly και Split, παρέχει τιμές flag ανά περιβάλλον, κυλιόμενες αναπτύξεις βάσει ποσοστού (percentage rollouts), πολυμεταβλητές παραλλαγές, audit logs και SDKs για κάθε κύρια γλώσσα προγραμματισμού και mobile framework.
Η self-hosting του Flagsmith στον VPS σας διατηρεί κάθε feature flag, τμήμα χρήστη και απόφαση rollout εντός της υποδομής σας, αντί να περνάει μέσω ενός τρίτου SaaS που θα μπορούσε να δει πώς αναπτύσσεται το προϊόν σας. Ο ενσωματωμένος επεξεργαστής εργασιών χειρίζεται την παράδοση webhook, τις προγραμματισμένες αλλαγές flag και την αρχειοθέτηση audit log ασύγχρονα, χωρίς να μπλοκάρει αιτήματα αξιολόγησης flag.
Βασικά χαρακτηριστικά του Flagsmith
Λειτουργίες και απομακρυσμένη διαμόρφωση
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών, στόχευση ανά τμήμα χρηστών, παροχή πολυμεταβλητών παραλλαγών και τιμών απομακρυσμένης διαμόρφωσης από μία πλατφόρμα.
Προώθηση πολλαπλών περιβαλλόντων
Προωθήστε τις τιμές των flags από το development στο staging και στο production με αντιγραφή με ένα κλικ και ρυθμίσεις παράκαμψης ανά περιβάλλον για ασφαλείς κυκλοφορίες.
Ποσοστιαίες κυκλοφορίες
Διαθέστε σταδιακά λειτουργίες με βάση το ποσοστό επισκεψιμότητας, με sticky bucketing ανά χρήστη, ώστε ο ίδιος χρήστης να βλέπει συνεπή αντιμετώπιση σε όλες τις συνεδρίες.
Έλεγχος και εγκρίσεις
Πλήρες αρχείο καταγραφής ελέγχου κάθε αλλαγής σημαίας με προαιρετικές ροές εργασίας έγκρισης αιτημάτων αλλαγής για ευαίσθητες σημαίες σε περιβάλλοντα παραγωγής.
SDKs σε πραγματικό χρόνο
Επίσημα SDKs για JavaScript, Python, Java, Go, .NET, Ruby, PHP, iOS, Android, React Native, και Flutter με local evaluation caching.
Ενσωματώσεις και webhooks
Οι ενσωματώσεις Slack, GitHub, GitLab, Bitbucket και webhook ειδοποιούν την ομάδα σας και τις CI pipelines σας όταν τα flags αλλάζουν σε production.
Γιατί να τρέξω Flagsmith στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
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