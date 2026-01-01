Το Flagsmith είναι μια open-source πλατφόρμα feature flag και remote config που επιτρέπει στους προγραμματιστές να αναπτύσσουν κώδικα πίσω από toggles, να στοχεύουν λειτουργίες σε τμήματα χρηστών και να εκτελούν A/B tests χωρίς επαναπροώθηση. Κατασκευασμένο ως μια self-hosted εναλλακτική λύση των LaunchDarkly και Split, παρέχει τιμές flag ανά περιβάλλον, κυλιόμενες αναπτύξεις βάσει ποσοστού (percentage rollouts), πολυμεταβλητές παραλλαγές, audit logs και SDKs για κάθε κύρια γλώσσα προγραμματισμού και mobile framework.

Η self-hosting του Flagsmith στον VPS σας διατηρεί κάθε feature flag, τμήμα χρήστη και απόφαση rollout εντός της υποδομής σας, αντί να περνάει μέσω ενός τρίτου SaaS που θα μπορούσε να δει πώς αναπτύσσεται το προϊόν σας. Ο ενσωματωμένος επεξεργαστής εργασιών χειρίζεται την παράδοση webhook, τις προγραμματισμένες αλλαγές flag και την αρχειοθέτηση audit log ασύγχρονα, χωρίς να μπλοκάρει αιτήματα αξιολόγησης flag.