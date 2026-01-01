Το Nightlio είναι ένα self-hosted mood logger και ημερήσιο ημερολόγιο που δημιουργήθηκε ως μια δωρεάν, privacy-first εναλλακτική λύση σε εφαρμογές συνδρομής όπως το Daylio. Καταγράψτε διαθέσεις σε μια κλίμακα πέντε σημείων, επισυνάψτε καταχωρήσεις ημερολογίου μορφοποιημένες με Markdown, προσθέστε ετικέτες στις καταχωρήσεις με προσαρμόσιμες ομάδες και αναθεωρήστε μοτίβα μέσω προβολών ημερολογίου, μετρητών σερί και συγκεντρωτικών στατιστικών — όλα από μια ανταποκρινόμενη διεπαφή web που λειτουργεί σε προγράμματα περιήγησης επιτραπέζιων και κινητών συσκευών.

Η εκτέλεση του Nightlio στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε καταχώρηση διάθεσης και σημείωση ημερολογίου σε μια τοπική βάση δεδομένων SQLite υπό τον έλεγχό σας, χωρίς διαφημίσεις, τηλεμετρία και χωρίς τον κίνδυνο να εμφανιστούν paywalls μεταξύ εσάς και των δικών σας δεδομένων.