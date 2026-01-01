Αναπτύξτε το Nightlio με την εγκατάσταση ενός κλικ.
Ένας αυτο-φιλοξενούμενος καταγραφέας διάθεσης και ημερήσιο ημερολόγιο με προτεραιότητα την ιδιωτικότητα - μια open-source εναλλακτική του Daylio για το VPS σας.
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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Nightlio
Το Nightlio είναι ένα self-hosted mood logger και ημερήσιο ημερολόγιο που δημιουργήθηκε ως μια δωρεάν, privacy-first εναλλακτική λύση σε εφαρμογές συνδρομής όπως το Daylio. Καταγράψτε διαθέσεις σε μια κλίμακα πέντε σημείων, επισυνάψτε καταχωρήσεις ημερολογίου μορφοποιημένες με Markdown, προσθέστε ετικέτες στις καταχωρήσεις με προσαρμόσιμες ομάδες και αναθεωρήστε μοτίβα μέσω προβολών ημερολογίου, μετρητών σερί και συγκεντρωτικών στατιστικών — όλα από μια ανταποκρινόμενη διεπαφή web που λειτουργεί σε προγράμματα περιήγησης επιτραπέζιων και κινητών συσκευών.
Η εκτέλεση του Nightlio στο δικό σας VPS διατηρεί κάθε καταχώρηση διάθεσης και σημείωση ημερολογίου σε μια τοπική βάση δεδομένων SQLite υπό τον έλεγχό σας, χωρίς διαφημίσεις, τηλεμετρία και χωρίς τον κίνδυνο να εμφανιστούν paywalls μεταξύ εσάς και των δικών σας δεδομένων.
Βασικά χαρακτηριστικά του Nightlio
Καθημερινή παρακολούθηση διάθεσης
Καταγράψτε τη διάθεσή σας σε μια πεντάβαθμη κλίμακα με ένα μόνο άγγιγμα και παρακολουθήστε να αναδύονται μοτίβα μέσα σε ημέρες, εβδομάδες και μήνες.
Καταγραφή Markdown
Επισυνάψτε πλούσιες σημειώσεις Markdown σε κάθε καταχώριση με επικεφαλίδες, λίστες και συνδέσμους για προβληματισμό πλούσιο σε περιεχόμενο.
Προσαρμοσμένες ομάδες ετικετών
Δημιουργήστε τις δικές σας κατηγορίες, όπως ύπνος, παραγωγικότητα ή κοινωνικές επαφές, και προσθέστε ετικέτες στις καταχωρίσεις για να ανακαλύψετε τι επηρεάζει τη διάθεσή σας.
Ημερολόγιο και σερί
Περιηγηθείτε στο ιστορικό διάθεσης σε προβολή ημερολογίου και μείνετε παρακινημένοι με την ενσωματωμένη παρακολούθηση σερί ημερολογίου.
Διορατικά analytics
Επισκόπηση της μέσης διάθεσης με την πάροδο του χρόνου, διαγραμμάτων κατανομής διάθεσης, και παιχνιδοποιημένων επιτευγμάτων που επιβραβεύουν τη συνεπή τήρηση ημερολογίου.
Αποθήκευση SQLite
Όλες οι καταχωρήσεις βρίσκονται σε ένα ενιαίο αρχείο SQLite στον VPS σας, εύκολο να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας, να μεταφέρετε μεταξύ servers, ή να εξαγάγετε ανά πάσα στιγμή.
Γιατί να τρέξω Nightlio στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.
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