Αναπτύξτε το Kestra με εγκατάσταση ενός κλικ.
Πλατφόρμα ενορχήστρωσης ροών εργασίας ανοιχτού κώδικα που σας επιτρέπει να δημιουργείτε, να προγραμματίζετε και να παρακολουθείτε αγωγούς δεδομένων και ροές εργασίας αυτοματισμού με έναν οπτικό επεξεργαστή.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Kestra
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Kestra
Η Kestra είναι μια πλατφόρμα ενορχήστρωσης ροών εργασίας ανοιχτού κώδικα, καθοδηγούμενη από συμβάντα, χτισμένη για μηχανικούς που χρειάζονται να προγραμματίζουν, να εκτελούν και να παρακολουθούν σύνθετες διοχετεύσεις χωρίς να γράφουν τυποποιημένο κώδικα υποδομής. Συνδυάζει έναν δηλωτικό ορισμό ροής εργασίας βασισμένο σε YAML με έναν οπτικό επεξεργαστή σε πραγματικό χρόνο, γράφημα ζωντανής τοπολογίας και επανάληψη εκτέλεσης — καθιστώντας την προσιτή για αρχάριους και αρκετά ισχυρή για ομάδες μηχανικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας.
Η αυτο-φιλοξενία της Kestra στο VPS σας προσφέρει απεριόριστες ροές εργασίας, πλήρη κυριαρχία δεδομένων και τη δυνατότητα σύνδεσης με οποιαδήποτε εσωτερική υπηρεσία ή βάση δεδομένων χωρίς να εκθέτετε διαπιστευτήρια σε έναν πάροχο SaaS. Η ενσωματωμένη βιβλιοθήκη plugin καλύπτει 400+ ενσωματώσεις άμεσα διαθέσιμες.
Βασικά χαρακτηριστικά του Kestra
Οπτικός επεξεργαστής ροής εργασιών
Δημιουργήστε και επεξεργαστείτε ροές εργασίας σε μια προβολή τοπολογίας βασισμένη σε πρόγραμμα περιήγησης που αποδίδεται ζωντανά καθώς πληκτρολογείτε YAML — δεν χρειάζεται ξεχωριστό εργαλείο διαγραμμάτων.
Εναύσματα βασισμένα σε συμβάντα
Ενεργοποιήστε ροές εργασίας σε χρονοδιαγράμματα, webhooks, αφίξεις αρχείων, γεγονότα ουράς μηνυμάτων ή αλλαγές βάσης δεδομένων με ενσωματωμένους τύπους ενεργοποίησης.
400+ plugins
Συνδεθείτε με AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs και δεκάδες βάσεις δεδομένων χωρίς να γράψετε κώδικα σύνδεσης.
Επανάληψη εκτέλεσης
Επανεκτελέστε οποιαδήποτε προηγούμενη εκτέλεση από οποιαδήποτε εργασία, επιθεωρήστε τις εισόδους και τις εξόδους σε κάθε βήμα, και εντοπίστε σφάλματα χωρίς να επανεκκινήσετε ολόκληρη την pipeline.
Παράλληλη Εκτέλεση Εργασιών
Εκτελέστε ομάδες εργασιών παράλληλα ή διαδοχικά εντός της ίδιας ροής εργασιών για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση και να ελαχιστοποιήσετε την καθυστέρηση του αγωγού από άκρο σε άκρο.
Γιατί να τρέξω Kestra στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
Επιτέλους μια εταιρεία φιλοξενίας VPS που το κάνει σωστά! Καλή τιμή. Εξαιρετική πύλη που σέβεται τον χρόνο των χρηστών της. Εύκολα αντίγραφα ασφαλείας. Καλή υποστήριξη. Αξιόπιστη. Αισθάνεται άψογη.
Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
Πολλές ευχαριστίες στην Carla που με βοήθησε με την αναβάθμιση N8N στο Hostinger VPS μου. Επαγγελματίας και έμπειρη, σε ευχαριστώ και πάλι Carla.
Το Hostinger VPS είναι εξαιρετικό. Λειτουργεί πάντα. Είναι πάντα γρήγορο και σταθερό. Δεν κολλάει ποτέ, δεν κολλάει ποτέ.
Η εταιρεία τα πάει καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που χρησιμοποιώ μέσω αυτών. Δεν είναι τόσο ακριβό όσο σε ορισμένα μέρη με πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις VPS και προγράμματα τιμών.