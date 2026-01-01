Η Kestra είναι μια πλατφόρμα ενορχήστρωσης ροών εργασίας ανοιχτού κώδικα, καθοδηγούμενη από συμβάντα, χτισμένη για μηχανικούς που χρειάζονται να προγραμματίζουν, να εκτελούν και να παρακολουθούν σύνθετες διοχετεύσεις χωρίς να γράφουν τυποποιημένο κώδικα υποδομής. Συνδυάζει έναν δηλωτικό ορισμό ροής εργασίας βασισμένο σε YAML με έναν οπτικό επεξεργαστή σε πραγματικό χρόνο, γράφημα ζωντανής τοπολογίας και επανάληψη εκτέλεσης — καθιστώντας την προσιτή για αρχάριους και αρκετά ισχυρή για ομάδες μηχανικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας.

Η αυτο-φιλοξενία της Kestra στο VPS σας προσφέρει απεριόριστες ροές εργασίας, πλήρη κυριαρχία δεδομένων και τη δυνατότητα σύνδεσης με οποιαδήποτε εσωτερική υπηρεσία ή βάση δεδομένων χωρίς να εκθέτετε διαπιστευτήρια σε έναν πάροχο SaaS. Η ενσωματωμένη βιβλιοθήκη plugin καλύπτει 400+ ενσωματώσεις άμεσα διαθέσιμες.