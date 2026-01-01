Το Mayan EDMS είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης εγγράφων εταιρικού επιπέδου που καταγράφει, αποθηκεύει, οργανώνει και ανακτά τα έγγραφα του οργανισμού σας μέσω μιας καθαρής διαδικτυακής διεπαφής. Κατασκευασμένο σε Django και χρησιμοποιείται σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, νομικούς, κυβερνητικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παγκοσμίως, το Mayan παρέχει OCR, αναζήτηση πλήρους κειμένου, αυτοματοποιημένες ροές εργασίας, λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων, ιστορικό εκδόσεων και ντουλάπια βασισμένα σε μεταδεδομένα - χαρακτηριστικά που συνήθως βρίσκονται σε εμπορικά προϊόντα DMS που κοστίζουν χιλιάδες δολάρια ανά θέση.

Η αυτο-φιλοξενία του Mayan EDMS στον VPS σας διατηρεί κάθε έγγραφο, αρχείο καταγραφής ελέγχου και ροή εργασίας εντός της υποδομής σας, αντί να περνάει μέσω ενός τρίτου SaaS. Τα έγγραφα αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα σε κατάσταση ηρεμίας, και το πλούσιο σύστημα δικαιωμάτων σάς επιτρέπει να διαχωρίζετε την ορατότητα μεταξύ τμημάτων, πελατών ή πεδίων συμμόρφωσης.