Αναπτύξτε Mayan EDMS με εγκατάσταση με ένα κλικ.
Διαχείριση εγγράφων επιχείρησης ανοιχτού κώδικα με OCR, αναζήτηση πλήρους κειμένου, ροές εργασίας, δικαιώματα βάσει ρόλων και έλεγχο εκδόσεων.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Mayan EDMS
Το Mayan EDMS είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα σύστημα διαχείρισης εγγράφων εταιρικού επιπέδου που καταγράφει, αποθηκεύει, οργανώνει και ανακτά τα έγγραφα του οργανισμού σας μέσω μιας καθαρής διαδικτυακής διεπαφής. Κατασκευασμένο σε Django και χρησιμοποιείται σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, νομικούς, κυβερνητικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς παγκοσμίως, το Mayan παρέχει OCR, αναζήτηση πλήρους κειμένου, αυτοματοποιημένες ροές εργασίας, λεπτομερή έλεγχο πρόσβασης βάσει ρόλων, ιστορικό εκδόσεων και ντουλάπια βασισμένα σε μεταδεδομένα - χαρακτηριστικά που συνήθως βρίσκονται σε εμπορικά προϊόντα DMS που κοστίζουν χιλιάδες δολάρια ανά θέση.
Η αυτο-φιλοξενία του Mayan EDMS στον VPS σας διατηρεί κάθε έγγραφο, αρχείο καταγραφής ελέγχου και ροή εργασίας εντός της υποδομής σας, αντί να περνάει μέσω ενός τρίτου SaaS. Τα έγγραφα αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα σε κατάσταση ηρεμίας, και το πλούσιο σύστημα δικαιωμάτων σάς επιτρέπει να διαχωρίζετε την ορατότητα μεταξύ τμημάτων, πελατών ή πεδίων συμμόρφωσης.
Βασικά χαρακτηριστικά του Mayan EDMS
OCR και αναζήτηση πλήρους κειμένου
Το ενσωματωμένο OCR εξάγει κείμενο από σαρωμένα PDF και εικόνες, ευρετηριάζοντας κάθε λέξη για άμεση αναζήτηση πλήρους κειμένου σε ολόκληρη τη βιβλιοθήκη εγγράφων.
Αυτοματοποιημένες ροές εργασίας
Ορίστε ροές εργασιών έγκρισης πολλαπλών βημάτων με υπό όρους δρομολόγηση, παράλληλη αναθεώρηση και ενέργειες που ενεργοποιούνται στις μεταβάσεις κατάστασης εγγράφων.
Δικαιώματα βασισμένα σε ρόλους
Ο λεπτομερής έλεγχος πρόσβασης σε επίπεδο εγγράφου, φακέλου και τύπου μεταδεδομένων σάς επιτρέπει να διαχωρίζετε την ορατότητα ανά τμήμα, πελάτη ή πεδίο συμμόρφωσης.
Ντουλάπια και μεταδεδομένα
Οργανώστε έγγραφα σε ιεραρχικούς φακέλους με προσαρμοσμένα πεδία metadata, έξυπνους κανόνες αρχειοθέτησης και φιλτράρισμα βάσει ετικετών για γρήγορη ανάκτηση.
Ιστορικό εκδόσεων και audit log
Κάθε μεταφόρτωση, επεξεργασία, σχόλιο και προβολή διατηρείται σε έκδοση και ελέγχεται, παρέχοντας μια πλήρη αλυσίδα επιμέλειας για συμμόρφωση και κανονιστικές απαιτήσεις.
REST API και ενσωματώσεις
Ένα ολοκληρωμένο REST API και σύστημα webhook καθιστούν απλή την ενσωμάτωση του Mayan με υπάρχοντα CRMs, ERP, και πλατφόρμες ηλεκτρονικής υπογραφής.
Γιατί να τρέξω Mayan EDMS στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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