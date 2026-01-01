Το Shaarli είναι μια προσωπική, μινιμαλιστική υπηρεσία bookmarking, σχεδιασμένη ως αυτο-φιλοξενούμενη αντικατάσταση για το αρχικό del.icio.us. Αποθηκεύει κάθε bookmark σε ένα ενιαίο επίπεδο αρχείο PHP — χωρίς database server, χωρίς μεταφορές δεδομένων (migrations), χωρίς αναβαθμίσεις σχήματος (schema upgrades) — και αποδίδει μια καθαρή αντίστροφη χρονολογική ροή συνδέσμων, σημειώσεων και ενημερώσεων τύπου microblog, τις οποίες μπορείτε να διατηρήσετε δημόσιες, ιδιωτικές ή να τις αναμείξετε ανά στοιχείο.

Η αυτο-φιλοξενία του Shaarli στο VPS σας, σας δίνει ένα ιδιωτικό αρχείο συνδέσμων υπό το δικό σας domain, μια ροή RSS/Atom των κοινοποιήσεών σας, ένα σύστημα σημειώσεων φιλικό προς το Markdown, και ένα bookmarklet συν ένα mobile API που μετατρέπουν οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ή εφαρμογή σε στόχο αποθήκευσης με ένα κλικ. Ολόκληρη η στοίβα είναι ένα ενιαίο κοντέινερ PHP με ένα αρχείο JSON να το υποστηρίζει — τα backups είναι ένα απλό αντίγραφο αρχείου.