Αναπτύξτε το Shaarli με εγκατάσταση ενός κλικ.
Προσωπική, μινιμαλιστική, εξαιρετικά γρήγορη υπηρεσία bookmarking που αποθηκεύει τα πάντα σε μία ενιαία βάση δεδομένων flat-file - δεν απαιτείται SQL.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Shaarli
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Shaarli
Το Shaarli είναι μια προσωπική, μινιμαλιστική υπηρεσία bookmarking, σχεδιασμένη ως αυτο-φιλοξενούμενη αντικατάσταση για το αρχικό del.icio.us. Αποθηκεύει κάθε bookmark σε ένα ενιαίο επίπεδο αρχείο PHP — χωρίς database server, χωρίς μεταφορές δεδομένων (migrations), χωρίς αναβαθμίσεις σχήματος (schema upgrades) — και αποδίδει μια καθαρή αντίστροφη χρονολογική ροή συνδέσμων, σημειώσεων και ενημερώσεων τύπου microblog, τις οποίες μπορείτε να διατηρήσετε δημόσιες, ιδιωτικές ή να τις αναμείξετε ανά στοιχείο.
Η αυτο-φιλοξενία του Shaarli στο VPS σας, σας δίνει ένα ιδιωτικό αρχείο συνδέσμων υπό το δικό σας domain, μια ροή RSS/Atom των κοινοποιήσεών σας, ένα σύστημα σημειώσεων φιλικό προς το Markdown, και ένα bookmarklet συν ένα mobile API που μετατρέπουν οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης ή εφαρμογή σε στόχο αποθήκευσης με ένα κλικ. Ολόκληρη η στοίβα είναι ένα ενιαίο κοντέινερ PHP με ένα αρχείο JSON να το υποστηρίζει — τα backups είναι ένα απλό αντίγραφο αρχείου.
Βασικά χαρακτηριστικά του Shaarli
Αποθήκευση flat-file
Οι σελιδοδείκτες βρίσκονται σε ένα ενιαίο PHP datastore χωρίς database server για εγκατάσταση, ρύθμιση ή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας - αντιγράψτε το αρχείο και έχετε το αρχείο.
Αντίστροφη χρονολογική ροή
Κάθε σελιδοδείκτης, σημείωση ή ανάρτηση microblog καταλήγει σε ένα τακτοποιημένο χρονολόγιο με ετικέτες, αναζήτηση πλήρους κειμένου και ελέγχους απορρήτου ανά σύνδεσμο.
Ροές RSS και Atom
Ενσωματωμένες ροές RSS και Atom μετατρέπουν το Shaarli σε ένα δημόσιο link blog ή ιδιωτική πηγή feed reader - λειτουργεί με κάθε εφαρμογή reader.
Bookmarklet και REST API
Αποθηκεύστε συνδέσμους από οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης με το παρεχόμενο bookmarklet, ή στείλτε από εφαρμογές για κινητά και desktop χρησιμοποιώντας το typed REST API.
Σημειώσεις Markdown
Γράψτε μεγαλύτερες σημειώσεις και αναρτήσεις microblog σε Markdown παράλληλα με σελιδοδείκτες, με προαιρετική δημόσια ορατότητα για κοινή χρήση.
Ελαφρύ αποτύπωμα
Ένα μόνο PHP container χωρίς database server λειτουργεί άνετα στα μικρότερα πλάνα VPS χωρίς να ανταγωνίζεται άλλες apps για πόρους.
Γιατί να τρέξω Shaarli στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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