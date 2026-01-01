Αναπτύξτε το Overseerr με εγκατάσταση ενός κλικ.
Εργαλείο διαχείρισης αιτημάτων πολυμέσων και ανακάλυψης για το Plex, με περιήγηση που υποστηρίζεται από το TMDb, ροές εργασίας έγκρισης και αυτόματη ενσωμάτωση Sonarr και Radarr.
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Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Overseerr
Το Overseerr είναι το κορυφαίο εργαλείο διαχείρισης αιτημάτων πολυμέσων ανοιχτού κώδικα για χειριστές Plex server. Οι χρήστες περιηγούνται σε ένα εντυπωσιακό περιβάλλον εργασίας που υποστηρίζεται από το TMDb για να ανακαλύψουν και να ζητήσουν ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές· οι διαχειριστές εξετάζουν και εγκρίνουν αυτά τα αιτήματα, τα οποία στη συνέχεια εκπληρώνονται αυτόματα μέσω των Sonarr και Radarr. Η πιστοποίηση Plex παρέχει απρόσκοπτη ενιαία σύνδεση, και ο σαρωτής βιβλιοθήκης αποτρέπει διπλές λήψεις διασταυρώνοντας ό,τι είναι ήδη διαθέσιμο.
Η αυτο-φιλοξενία του Overseerr στο VPS σας δίνει στην κοινότητα Plex σας μια εκλεπτυσμένη, πάντα προσβάσιμη πύλη χωρίς να εκθέτει εργαλεία αυτοματοποίησης backend. Οι αποκλειστικοί πόροι εξασφαλίζουν γρήγορη ανακάλυψη πολυμέσων με γραφικά υψηλής ανάλυσης, ενώ η μόνιμη αποθήκευση προστατεύει το ιστορικό αιτημάτων, τους λογαριασμούς χρηστών και τις ρυθμίσεις ενσωμάτωσης σε επανεκκινήσεις και ενημερώσεις.
Βασικά χαρακτηριστικά του Overseerr
Plex Ενιαία Σύνδεση
Οι χρήστες πιστοποιούνται με τους λογαριασμούς τους στο Plex και τα δικαιώματα συγχρονίζονται αυτόματα, επομένως δεν υπάρχει ξεχωριστό επίπεδο διαχείρισης χρηστών για συντήρηση.
Sonarr και Radarr ενσωμάτωση
Εγκεκριμένα αιτήματα προωθούνται απευθείας σε Sonarr ή Radarr για αυτόματη λήψη και παράδοση στη βιβλιοθήκη, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία χωρίς χειροκίνητη παρέμβαση.
Διεπαφή Ανακάλυψης TMDb
Μια οπτικά πλούσια εμπειρία περιήγησης που υποστηρίζεται από το The Movie Database επιτρέπει στους χρήστες να εξερευνήσουν περιεχόμενο σε τάση, δημοφιλές και προτεινόμενο πριν υποβάλουν αιτήματα.
Διαδικασία έγκρισης αιτήματος
Οι διαχειριστές εξετάζουν τις εκκρεμείς αιτήσεις μέσω ενός διαισθητικού πίνακα ελέγχου, με τη δυνατότητα να εγκρίνουν, να απορρίπτουν ή να ορίζουν ποσοστώσεις ανά χρήστη για τη διαχείριση της χωρητικότητας αποθήκευσης.
Πολυκαναλικές ειδοποιήσεις
Ενημερώνει τους χρήστες για την κατάσταση των αιτημάτων μέσω Discord, Telegram, Slack, email, webhooks, Pushover και άλλων, με κάθε κανάλι να είναι ανεξάρτητα διαμορφώσιμο.
Γιατί να τρέξω Overseerr στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
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