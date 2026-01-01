Το PsiTransfer είναι μια ελαφριά, ανοιχτού κώδικα υπηρεσία μεταφοράς αρχείων για κοινή χρήση αρχείων μέσω συνδέσμων λήψης που λήγουν - δεν απαιτούνται λογαριασμοί για αποστολείς ή παραλήπτες. Τα αρχεία οργανώνονται σε κάδους μεταφόρτωσης με διαμορφώσιμες περιόδους διατήρησης που κυμαίνονται από εφάπαξ λήψη έως λήξη 8 εβδομάδων. Κάθε κάδος μπορεί προαιρετικά να προστατευθεί με κωδικό πρόσβασης με κρυπτογράφηση AES, και οι παραλήπτες μπορούν να κατεβάσουν τα πάντα ως ένα ενιαίο αρχείο zip ή tar.gz χωρίς να εγκαταστήσουν τίποτα.

Η αυτο-φιλοξενία του PsiTransfer στο VPS σας διατηρεί τις μεταφορές αρχείων ιδιωτικές: χωρίς περιορισμούς μεγέθους που επιβάλλονται από μια cloud service, χωρίς μεταδεδομένα αρχείων να αποστέλλονται σε τρίτους, και πλήρη έλεγχο των πολιτικών διατήρησης και αποθήκευσης. Ένας προαιρετικός admin panel σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τις ενεργές μεταφορτώσεις και να διαχειρίζεστε τον χώρο αποθήκευσης από μια ενιαία προστατευμένη σελίδα.