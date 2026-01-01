Αναπτύξτε το PsiTransfer με ένα κλικ.
Απλή αυτο-φιλοξενούμενη κοινή χρήση αρχείων με συνδέσμους που λήγουν, προστασία με κωδικό πρόσβασης και μεταφορτώσεις με δυνατότητα συνέχισης - δεν απαιτούνται λογαριασμοί.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για PsiTransfer
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με PsiTransfer
Το PsiTransfer είναι μια ελαφριά, ανοιχτού κώδικα υπηρεσία μεταφοράς αρχείων για κοινή χρήση αρχείων μέσω συνδέσμων λήψης που λήγουν - δεν απαιτούνται λογαριασμοί για αποστολείς ή παραλήπτες. Τα αρχεία οργανώνονται σε κάδους μεταφόρτωσης με διαμορφώσιμες περιόδους διατήρησης που κυμαίνονται από εφάπαξ λήψη έως λήξη 8 εβδομάδων. Κάθε κάδος μπορεί προαιρετικά να προστατευθεί με κωδικό πρόσβασης με κρυπτογράφηση AES, και οι παραλήπτες μπορούν να κατεβάσουν τα πάντα ως ένα ενιαίο αρχείο zip ή tar.gz χωρίς να εγκαταστήσουν τίποτα.
Η αυτο-φιλοξενία του PsiTransfer στο VPS σας διατηρεί τις μεταφορές αρχείων ιδιωτικές: χωρίς περιορισμούς μεγέθους που επιβάλλονται από μια cloud service, χωρίς μεταδεδομένα αρχείων να αποστέλλονται σε τρίτους, και πλήρη έλεγχο των πολιτικών διατήρησης και αποθήκευσης. Ένας προαιρετικός admin panel σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τις ενεργές μεταφορτώσεις και να διαχειρίζεστε τον χώρο αποθήκευσης από μια ενιαία προστατευμένη σελίδα.
Βασικά χαρακτηριστικά του PsiTransfer
Σύνδεσμοι λήψης που λήγουν
Ρυθμίστε τη διατήρηση από εφάπαξ λήψη έως 8 εβδομάδες - τα αρχεία και οι σύνδεσμοί τους καθαρίζονται αυτόματα όταν λήγουν.
Δεν απαιτούνται λογαριασμοί
Οι παραλήπτες κατεβάζουν αρχεία απευθείας από έναν κοινόχρηστο σύνδεσμο χωρίς να εγγραφούν ή να συνδεθούν σε καμία υπηρεσία.
Προστατευμένα με κωδικό πρόσβασης buckets
Ασφαλίστε κάθε μεταφόρτωση με κωδικούς πρόσβασης AES-encrypted bucket, ώστε μόνο οι προβλεπόμενοι παραλήπτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα κοινόχρηστα αρχεία.
Μεταφορτώσεις με δυνατότητα συνέχισης
Οι μεταφορτώσεις μεγάλων αρχείων συνεχίζονται αυτόματα μετά από διακοπές δικτύου χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο tus.io, αποτρέποντας αποτυχημένες μεταφορές σε αργές συνδέσεις.
Μαζική λήψη αρχείου
Πίνακας διαχείρισης
Παρακολουθήστε όλα τα ενεργά buckets, δείτε τη χρήση αποθηκευτικού χώρου και διαγράψτε τις μεταφορτώσεις από έναν πίνακα διαχείρισης προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης στο /admin.
Γιατί να τρέξω PsiTransfer στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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Επικοινώνησα με την υποστήριξη της Hostinger αφού έχασα την πρόσβαση στην self-hosted υπηρεσία n8n μου και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο εντυπωσιασμένος. Ο Kodee και ο Mohammad από την ομάδα υποστήριξης ήταν πολύ υπομονετικοί και σχολαστικοί.
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