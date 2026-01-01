Το FUXA είναι μια open-source πλατφόρμα SCADA/HMI/dashboard, χτισμένη εξ ολοκλήρου για τον ιστό (web). Ο editor drag-and-drop λειτουργεί στον browser, έτσι οι μηχανικοί μπορούν να σχεδιάζουν μιμήσεις εγκαταστάσεων, dashboards και οθόνες χειριστή χωρίς να εγκαθιστούν ιδιόκτητα εργαλεία — και οι ίδιες οθόνες εμφανίζονται σε οποιαδήποτε συσκευή με browser.

Το self-hosting του FUXA στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα ετικετών, τα αρχεία έργου και τα διαπιστευτήρια συσκευών εντός της υποδομής που ελέγχετε, κάτι που είναι σημαντικό για περιβάλλοντα OT όπου το cloud-hosted SCADA σπάνια αποτελεί επιλογή. Το Node.js runtime διαθέτει ενσωματωμένους drivers για Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT και Ethernet/IP, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με υπάρχοντα PLCs και συσκευές πεδίου χωρίς επιπλέον gateways.