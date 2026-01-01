Αναπτύξτε το FUXA με εγκατάσταση ενός κλικ.
Λογισμικό SCADA/HMI ανοιχτού κώδικα βασισμένο στο web για τον σχεδιασμό οπτικοποιήσεων διεργασιών πραγματικού χρόνου και τη σύνδεση με βιομηχανικές συσκευές.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για FUXA
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με FUXA
Το FUXA είναι μια open-source πλατφόρμα SCADA/HMI/dashboard, χτισμένη εξ ολοκλήρου για τον ιστό (web). Ο editor drag-and-drop λειτουργεί στον browser, έτσι οι μηχανικοί μπορούν να σχεδιάζουν μιμήσεις εγκαταστάσεων, dashboards και οθόνες χειριστή χωρίς να εγκαθιστούν ιδιόκτητα εργαλεία — και οι ίδιες οθόνες εμφανίζονται σε οποιαδήποτε συσκευή με browser.
Το self-hosting του FUXA στο δικό σας VPS διατηρεί τα δεδομένα ετικετών, τα αρχεία έργου και τα διαπιστευτήρια συσκευών εντός της υποδομής που ελέγχετε, κάτι που είναι σημαντικό για περιβάλλοντα OT όπου το cloud-hosted SCADA σπάνια αποτελεί επιλογή. Το Node.js runtime διαθέτει ενσωματωμένους drivers για Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT και Ethernet/IP, ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με υπάρχοντα PLCs και συσκευές πεδίου χωρίς επιπλέον gateways.
Βασικά χαρακτηριστικά του FUXA
Διαδικτυακός επεξεργαστής
Σχεδιάστε οθόνες SCADA, πίνακες ελέγχου και συναγερμούς απευθείας στον browser με έναν editor drag & drop — δεν απαιτούνται εργαλεία μηχανικής αποκλειστικά για Windows.
Βιομηχανικά πρωτόκολλα
Εγγενείς οδηγοί για Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT, και Ethernet/IP συνδέουν το FUXA με PLCs και συσκευές πεδίου άμεσα.
Ετικέτες σε πραγματικό χρόνο
Συνδέστε στοιχεία της οθόνης με ζωντανές ετικέτες συσκευών και παρακολουθήστε τις τιμές να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο με ενσωματωμένη υποστήριξη ιστορικού για τάσεις και αναφορές.
Συναγερμοί και γεγονότα
Διαμορφώστε συναγερμούς βάσει ορίων με ροές εργασίας επιβεβαίωσης και διατηρήστε ένα ιστορικό συμβάντων για ελέγχους και ανάλυση μετά το συμβάν.
γραφικά βασισμένα σε SVG
Τα επεκτάσιμα διανυσματικά γραφικά διατηρούν τις μιμήσεις ευκρινείς σε οποιοδήποτε μέγεθος οθόνης, από HMIs χειριστών έως μεγάλους πίνακες επισκόπησης στον τοίχο του κέντρου ελέγχου.
Προγραμματιζόμενη λογική
Προσθέστε προσαρμοσμένη λογική JavaScript για να χειριστείτε υπολογισμούς, μετασχηματισμούς και υπό όρους συμπεριφορά χωρίς την ανακατασκευή της εφαρμογής.
Γιατί να τρέξω FUXA στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
Όλα είναι ομαλά και τέλεια με το Hostinger, το chat bot με AI + ανθρώπινη συνομιλία, αν το AI δεν μπορεί να λύσει την ερώτησή σας. Α, και αυτά τα VPS είναι φοβερά, χωρίς σκαμπανεβάσματα. Ευχαριστώ την ομάδα dev και όλους τους υπόλοιπους. Συνεχίστε έτσι 🚀
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