Αναπτύξτε το Foundry VTT με ένα κλικ.
Κορυφαία πλατφόρμα virtual tabletop για τη διεξαγωγή συνεδριών tabletop RPG online με χάρτες, φύλλα χαρακτήρων, αυτοματοποίηση και ενσωμάτωση φωνής/βίντεο.
Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Foundry VTT
Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα
Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Foundry VTT
Το Foundry Virtual Tabletop είναι η κορυφαία εμπορική, αλλά αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα για τη διεξαγωγή επιτραπέζιων παιχνιδιών ρόλων online. Κατασκευασμένο σε μια αρθρωτή μηχανή JavaScript με εκτεταμένη υποστήριξη για Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu και δεκάδες άλλα συστήματα μέσω κοινοτικών modules, προσφέρει δυναμικό φωτισμό επαγγελματικού επιπέδου, οπτική επαφή, κινούμενα tokens, αυτοματοποίηση ρίψεων ζαριών και μια εκτεταμένη γλώσσα μακροεντολών για προσαρμοσμένους μηχανισμούς παιχνιδιού.
Η αυτο-φιλοξενία του Foundry στο VPS σας διατηρεί κάθε καμπάνια, φύλλο χαρακτήρα και χάρτη μάχης υπό τον άμεσο έλεγχό σας — χωρίς χρεώσεις SaaS ανά συνεδρία, χωρίς μηνιαία κόστη cloud και χωρίς πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα παιχνιδιού των παικτών σας. Απαιτείται μια πληρωμένη άδεια Foundry, η οποία αγοράζεται μία φορά από το foundryvtt.com.
Βασικά χαρακτηριστικά του Foundry VTT
Δυναμικός φωτισμός και όραση
Η ομίχλη πολέμου βασισμένη σε πλακίδια, οι υπολογισμοί οπτικής επαφής, οι δυναμικές πηγές φωτός και η όραση ανά διακριτικό προσφέρουν στους παίκτες μια κινηματογραφικής ποιότητας εμπειρία dungeon-crawl.
Σύστημα και αγορά ενοτήτων
Εγγενής υποστήριξη για D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu, και 100+ άλλα συστήματα μέσω κοινοτικών modules και content packs.
Αυτοματοποίηση ζαριών
Ενσωματωμένος ζαρορίχτης με ενσωμάτωση συνομιλίας, αναλυτή τύπων και κανόνες ανά σύστημα που αυτοματοποιούν τις ρίψεις επίθεσης, τη ζημιά, τις σωτήριες ρίψεις και τους ελέγχους δεξιοτήτων.
Φωνητική και βιντεοσυνομιλία
Προαιρετικά κανάλια φωνής και βίντεο WebRTC λειτουργούν απευθείας στο Foundry, έτσι ώστε οι ομάδες να μην χρειάζονται Discord, Zoom ή άλλα εξωτερικά εργαλεία.
Μακροεντολές και JavaScript
Ένα πλήρες σύστημα μακροεντολών με πρόσβαση σε JavaScript στην κατάσταση του παιχνιδιού επιτρέπει στους game masters να αυτοματοποιούν πολύπλοκους μηχανισμούς, να δημιουργούν προσαρμοσμένα κουμπιά και να δημιουργούν δυναμικές σκηνές.
Συνεχείς εκστρατείες
Κόσμοι, χαρακτήρες, ημερολόγια, σκηνές και δεδομένα παικτών διατηρούνται μεταξύ των συνεδριών και επιβιώνουν στις ενημερώσεις των container μέσω ενός ενιαίου ονομαστικού volume.
Γιατί να τρέξω Foundry VTT στο Hostinger;
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
Εκκίνηση με ένα κλικ
Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.
Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε
Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.
Ενσωματωμένος Docker manager
Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.
VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε
Είμαι απίστευτα ευχαριστημένος με το VPS hosting της Hostinger! Ο χρόνος διαθεσιμότητας που παρέχουν είναι κορυφαίος, διατηρώντας την ιστοσελίδα μου σε ομαλή λειτουργία. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια, η ομάδα τεχνικής υποστήριξής τους ήταν γρήγορη, έμπειρη και πραγματικά εξυπηρετική.
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