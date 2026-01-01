Το Foundry Virtual Tabletop είναι η κορυφαία εμπορική, αλλά αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα για τη διεξαγωγή επιτραπέζιων παιχνιδιών ρόλων online. Κατασκευασμένο σε μια αρθρωτή μηχανή JavaScript με εκτεταμένη υποστήριξη για Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu και δεκάδες άλλα συστήματα μέσω κοινοτικών modules, προσφέρει δυναμικό φωτισμό επαγγελματικού επιπέδου, οπτική επαφή, κινούμενα tokens, αυτοματοποίηση ρίψεων ζαριών και μια εκτεταμένη γλώσσα μακροεντολών για προσαρμοσμένους μηχανισμούς παιχνιδιού.

Η αυτο-φιλοξενία του Foundry στο VPS σας διατηρεί κάθε καμπάνια, φύλλο χαρακτήρα και χάρτη μάχης υπό τον άμεσο έλεγχό σας — χωρίς χρεώσεις SaaS ανά συνεδρία, χωρίς μηνιαία κόστη cloud και χωρίς πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα παιχνιδιού των παικτών σας. Απαιτείται μια πληρωμένη άδεια Foundry, η οποία αγοράζεται μία φορά από το foundryvtt.com.