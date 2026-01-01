Έκπτωση έως 69% για Foundry VTT

Αναπτύξτε το Foundry VTT με ένα κλικ.

Κορυφαία πλατφόρμα virtual tabletop για τη διεξαγωγή συνεδριών tabletop RPG online με χάρτες, φύλλα χαρακτήρων, αυτοματοποίηση και ενσωμάτωση φωνής/βίντεο.

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Δωρεάν αυτόματα εβδομαδιαία αντίγραφα ασφαλείας
VPS με διαχείριση AI
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Εγγύηση επιστροφής χρημάτων 30 ημερών
Αναπτύξτε το Foundry VTT με ένα κλικ.

Επιλέξτε ένα πακέτο VPS για Foundry VTT

69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 1
17,99
5,49/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 11,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
1 πυρήνας vCPU
4 GB RAM
50 GB χώρος δίσκου NVMe
4 TB εύρος ζώνης
Δημοφιλέστερο
65% έκπτωση
KVM 2
21,99
7,79/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 14,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
2 πυρήνες vCPU
8 GB RAM
100 GB χώρος δίσκου NVMe
8 TB εύρος ζώνης
69% έκπτωση
KVM 4
35,99
10,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 27,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
4 πυρήνες vCPU
16 GB RAM
200 GB χώρος δίσκου NVMe
16 TB εύρος ζώνης
66% έκπτωση
KVM 8
64,99
21,99/μήνα
Επιλογή πακέτου
Ανανεώνεται με 49,99€/μήνα για 2 χρόνια. Ακύρωση ανά πάσα στιγμή.
8 πυρήνες vCPU
32 GB RAM
400 GB χώρος δίσκου NVMe
32 TB εύρος ζώνης

Κάθε πακέτο έχει όλα όσα χρειάζεστε και πολλά άλλα

Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος
Docker manager
Γρήγορη πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής container
Ενημερώσεις με ένα κλικ
Επεξεργαστές AMD EPYC
Αποθηκευτικός χώρος NVMe SSD
Ταχύτητα δικτύου 1 Gbps
Δημόσιο API
Κέντρα δεδομένων παγκοσμίως
Δωρεάν domain για 1 έτος

Τα πακέτα πληρώνονται εκ των προτέρων. Η μηνιαία χρέωση αντικατοπτρίζει την συνολική τιμή του πακέτου διαιρούμενη με τον αριθμό μηνών στο πακέτο σας.

Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με Foundry VTT

Το Foundry Virtual Tabletop είναι η κορυφαία εμπορική, αλλά αυτο-φιλοξενούμενη πλατφόρμα για τη διεξαγωγή επιτραπέζιων παιχνιδιών ρόλων online. Κατασκευασμένο σε μια αρθρωτή μηχανή JavaScript με εκτεταμένη υποστήριξη για Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu και δεκάδες άλλα συστήματα μέσω κοινοτικών modules, προσφέρει δυναμικό φωτισμό επαγγελματικού επιπέδου, οπτική επαφή, κινούμενα tokens, αυτοματοποίηση ρίψεων ζαριών και μια εκτεταμένη γλώσσα μακροεντολών για προσαρμοσμένους μηχανισμούς παιχνιδιού.

Η αυτο-φιλοξενία του Foundry στο VPS σας διατηρεί κάθε καμπάνια, φύλλο χαρακτήρα και χάρτη μάχης υπό τον άμεσο έλεγχό σας — χωρίς χρεώσεις SaaS ανά συνεδρία, χωρίς μηνιαία κόστη cloud και χωρίς πρόσβαση τρίτων στα δεδομένα παιχνιδιού των παικτών σας. Απαιτείται μια πληρωμένη άδεια Foundry, η οποία αγοράζεται μία φορά από το foundryvtt.com.

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Τι μπορείτε να κατασκευάσετε με {name}

Βασικά χαρακτηριστικά του Foundry VTT

Δυναμικός φωτισμός και όραση

Η ομίχλη πολέμου βασισμένη σε πλακίδια, οι υπολογισμοί οπτικής επαφής, οι δυναμικές πηγές φωτός και η όραση ανά διακριτικό προσφέρουν στους παίκτες μια κινηματογραφικής ποιότητας εμπειρία dungeon-crawl.

Σύστημα και αγορά ενοτήτων

Εγγενής υποστήριξη για D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu, και 100+ άλλα συστήματα μέσω κοινοτικών modules και content packs.

Αυτοματοποίηση ζαριών

Ενσωματωμένος ζαρορίχτης με ενσωμάτωση συνομιλίας, αναλυτή τύπων και κανόνες ανά σύστημα που αυτοματοποιούν τις ρίψεις επίθεσης, τη ζημιά, τις σωτήριες ρίψεις και τους ελέγχους δεξιοτήτων.

Φωνητική και βιντεοσυνομιλία

Προαιρετικά κανάλια φωνής και βίντεο WebRTC λειτουργούν απευθείας στο Foundry, έτσι ώστε οι ομάδες να μην χρειάζονται Discord, Zoom ή άλλα εξωτερικά εργαλεία.

Μακροεντολές και JavaScript

Ένα πλήρες σύστημα μακροεντολών με πρόσβαση σε JavaScript στην κατάσταση του παιχνιδιού επιτρέπει στους game masters να αυτοματοποιούν πολύπλοκους μηχανισμούς, να δημιουργούν προσαρμοσμένα κουμπιά και να δημιουργούν δυναμικές σκηνές.

Συνεχείς εκστρατείες

Κόσμοι, χαρακτήρες, ημερολόγια, σκηνές και δεδομένα παικτών διατηρούνται μεταξύ των συνεδριών και επιβιώνουν στις ενημερώσεις των container μέσω ενός ενιαίου ονομαστικού volume.

Γιατί να τρέξω Foundry VTT στο Hostinger;

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκκίνηση με ένα κλικ

Θέστε την εφαρμογή σας σε λειτουργία άμεσα με μια προρυθμισμένη ρύθμιση. Χωρίς χειροκίνητη εγκατάσταση ή πολύπλοκα βήματα ρύθμισης.

Εκκίνηση με ένα κλικ

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Διατηρήστε τις εφαρμογές σας προστατευμένες με ενσωματωμένο τείχος προστασίας, προστασία DDoS και συνεχή παρακολούθηση.

Ασφάλεια στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Ενσωματωμένος Docker manager

Εκτελέστε και διαχειριστείτε πολλά Docker containers από ένα μέρος. Αναπτύξτε, ενημερώστε και παρακολουθήστε τα έργα σας με ευκολία.

Ενσωματωμένος Docker manager

Προτεινόμενη τοποθεσία server:

Ελεγχος...

Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

Επιλέξτε μια τοποθεσία server κοντά στο κοινό σας για να αυξήσετε τις ταχύτητες φόρτωσης. Διαθέτουμε κέντρα δεδομένων στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και τη Νότια Αμερική.
Ξεκινήστε
Ξεκινήστε τοπικά. Αναπτύξτε την παγκόσμια εμβέλειά σας.

VPS Docker hosting στο οποίο μπορείτε να βασιστείτε

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